PSG chơi đòn tâm lý với Barca: Khen Pedri là Harry Potter, "tuyên chiến" với Yamal

Enrique khen Pedri là "Harry Potter"

Rạng sáng mai (2/10), người hâm mộ bóng đá thế giới sẽ được chứng kiến một trong những trận đấu hay nhất của vòng bảng Champions League. Đó là cuộc đối đầu giữa Barcelona và PSG. Trận đấu đã “nóng” ngay từ lúc này với màn trả lời phỏng vấn của thầy trò HLV Luis Enrique.

HLV Luis Enrique gọi Pedri là "Harry Potter" của bóng đá

HLV người Tây Ban Nha cùng cậu học trò Achraf Hakimi đã chơi bài “tung hứng” về sức mạnh của Barcelona. Trong khi Enrique không tiếc lời khen về Hansi Flick và Pedri, hậu vệ người Morocco lại tuyên bố chắc nịch về việc Lamine Yamal, ngôi sao sáng nhất của Barcelona, sẽ bị “bắt chết”.

Enrique nói: “Chúng tôi muốn có kết quả tốt nhất và toàn đội đang cố gắng chuẩn bị để đạt được điều đó. Chúng tôi biết đối thủ rất mạnh. Tôi đã biết Hansi Flick và đẳng cấp của ông ấy từ lâu. Đội bóng nào kiểm soát được bóng lâu hơn sẽ tiến gần tới chiến thắng hơn. Trận đấu này sẽ rất đặc biệt, giống như chỉ tạo ra để dành riêng cho Barcelona và PSG mà thôi.

Hai đội có cùng tư duy chơi bóng, chúng tôi đều muốn tấn công. Còn về Pedri, cậu ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại, một cầu thủ tôi rất thích xem. Cậu ấy giống như Harry Potter vậy! Tất nhiên, tôi hy vọng cậu ấy bỏ quên chiếc đũa thần của mình ở nhà trong trận đấu này.

Pedri hiểu rất rõ lối chơi của tôi bởi chúng tôi từng làm việc cùng nhau ở đội tuyển Tây Ban Nha. Thực ra, không chỉ mình cậu ấy, Frenkie de Jong, Cubarsi và nhiều cầu thủ khác cũng hiểu được triết lý bóng đá của tôi. Bởi vậy, đây sẽ là trận đấu rất thú vị", HLV Luis Enrique chia sẻ trong cuộc họp báo.

Hakimi tự tin PSG có thể "bắt chết" Lamine Yamal

Trái với sự hòa nhã của ông thầy, hậu vệ Achraf Hakimi lại tuyên chiến với Lamine Yamal, ngôi sao sáng nhất trong đội hình Barcelona vào lúc này. “Yamal không thi đấu bên cánh của tôi, nhưng cậu ấy sẽ phải đối đầu với hậu vệ trái hay nhất thế giới, Nuno Mendes.

Tôi tin rằng Mendes đủ khả năng để ngăn cản Yamal, như cách cậu ấy từng làm trước nhiều cầu thủ tấn công có phong cách tương tự. Mendes đã chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu này. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẵn sàng giúp Mendes khi cần thiết. Sức mạnh của chúng tôi nằm ở sự kết nối, toàn đội luôn cố gắng hỗ trợ nhau. Yamal rất giỏi trong việc 1 đối 1, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho vấn đề này".