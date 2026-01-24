Trực tiếp bóng đá Man City - Wolves: "Man xanh" trút giận (Ngoại hạng Anh)
(22h, 24/1, vòng 23 Ngoại hạng Anh) Man City vừa thua đau MU ở derby Manchester. Vì thế, cuộc tiếp đón Wolves là cơ hội để đội bóng của HLV Pep Guardiola trút giận.
Premier League | 22h, 24/1 | Etihad
Donnarumma
Nunes
Khusanov
Guehi
O’Reilly
Rodri
Bernardo Silva
Semenyo
Foden
Doku
Haaland
Jose Sa
Mosquera
S. Bueno
Krejci
Tchatchoua
Andre
Mane
J. Gomes
H. Bueno
Hwang Hee Chan
Strand Larsen
Man City nỗ lực trở lại
Man City sẽ cố gắng chấm dứt chuỗi thua liên tiếp ở mọi đấu trường khi tiếp đón Wolves đang "hồi sinh" tại sân Etihad. Đội hình mới của Pep Guardiola đã tìm lại phong độ vào cuối năm 2025 với chuỗi 8 trận thắng liên tiếp trên mọi mặt trận, nhưng bước sang năm mới 2026, "The Citizens" khởi đầu thảm hại khi chỉ thắng 2 trong 7 trận đầu tiên và thua 2 trận gần nhất.
Wolves nỗ lực thoát khỏi nhóm xuống hạng
Wolves từng bị coi là ứng viên xuống hạng và nguy cơ đó vẫn còn. Nhưng năm 2026 đã mang đến tia hy vọng mới cho HLV Rob Edwards và các học trò khi họ bất bại 4 trận Ngoại hạng Anh gần nhất (thắng 1, hòa 3).
Chuỗi trận này giúp "Bầy sói" tích lũy 6 điểm, gấp đôi số điểm họ có được trong 22 trận trước đó (thắng 0, hòa 3, thua 19). Kết quả mới nhất là trận hòa không bàn thắng trước Newcastle United tại sân Molineux, sau các kết quả tích cực trước Everton (hòa 1-1), West Ham (thắng 3-0) và MU (hòa 1-1).
-24/01/2026 17:17 PM (GMT+7)