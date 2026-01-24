Trực tiếp bóng đá Man City - Wolves: "Man xanh" trút giận (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 22h, 24/1 | Etihad Man City 0 - 0 Wolves (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Man City vs Wolves Wolves Điểm Donnarumma Nunes Khusanov Guehi O’Reilly Rodri Bernardo Silva Semenyo Foden Doku Haaland Điểm Jose Sa Mosquera S. Bueno Krejci Tchatchoua Andre Mane J. Gomes H. Bueno Hwang Hee Chan Strand Larsen Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Man City Man City Wolves Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly, Rodri, Bernardo Silva, Semenyo, Foden, Doku, Haaland Jose Sa, Mosquera, S. Bueno, Krejci, Tchatchoua, Andre, Mane, J. Gomes, H. Bueno, Hwang Hee Chan, Strand Larsen

Man City nỗ lực trở lại

Man City sẽ cố gắng chấm dứt chuỗi thua liên tiếp ở mọi đấu trường khi tiếp đón Wolves đang "hồi sinh" tại sân Etihad. Đội hình mới của Pep Guardiola đã tìm lại phong độ vào cuối năm 2025 với chuỗi 8 trận thắng liên tiếp trên mọi mặt trận, nhưng bước sang năm mới 2026, "The Citizens" khởi đầu thảm hại khi chỉ thắng 2 trong 7 trận đầu tiên và thua 2 trận gần nhất.

Wolves nỗ lực thoát khỏi nhóm xuống hạng

Wolves từng bị coi là ứng viên xuống hạng và nguy cơ đó vẫn còn. Nhưng năm 2026 đã mang đến tia hy vọng mới cho HLV Rob Edwards và các học trò khi họ bất bại 4 trận Ngoại hạng Anh gần nhất (thắng 1, hòa 3).

Chuỗi trận này giúp "Bầy sói" tích lũy 6 điểm, gấp đôi số điểm họ có được trong 22 trận trước đó (thắng 0, hòa 3, thua 19). Kết quả mới nhất là trận hòa không bàn thắng trước Newcastle United tại sân Molineux, sau các kết quả tích cực trước Everton (hòa 1-1), West Ham (thắng 3-0) và MU (hòa 1-1).