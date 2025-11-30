Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Man City thắng kịch tính: Haaland - Pep Guardiola tranh luận nảy lửa

Erling Haaland đã tranh luận căng thẳng với HLV Pep Guardiola sau trận đấu mà Man City giành chiến thắng kịch tính trước Leeds United.

   

Haaland tranh luận căng thẳng với Pep Guardiola

Phil Foden mở tỷ số ngay phút đầu tiên và sau đó ghi bàn quyết định ở phút bù giờ hiệp hai, ấn định thắng lợi 3-2 cho Man City bất chấp nỗ lực vùng lên mạnh mẽ của Leeds United. Kết quả này giúp hy vọng đua vô địch Ngoại hạng Anh của Man City tiếp tục được duy trì, nhưng dường như không phải tất cả đều nở nụ cười sau tiếng còi mãn cuộc.

Haaland và HLV Pep Guardiola có cuộc trao đổi khá căng thẳng&nbsp;sau tiếng còi mãn cuộc

Haaland và HLV Pep Guardiola có cuộc trao đổi khá căng thẳng sau tiếng còi mãn cuộc

Nội dung cuộc trao đổi chưa được tiết lộ, nhưng dường như không có gì nghiêm trọng

Nội dung cuộc trao đổi chưa được tiết lộ, nhưng dường như không có gì nghiêm trọng

Haaland không ghi bàn trong trận thứ ba liên tiếp và tỏ ra thất vọng với phong độ gần đây. HLV Pep Guardiola được nhìn thấy đã đưa ra một số lời khuyên cho cậu học trò. Khi tiền đạo người Na Uy định bước đi, ông đã giữ anh lại.

HLV Pep Guardiola tiếp tục trao đổi và có vẻ muốn ôm trấn an cậu học trò trong cuộc trò chuyện được mô tả là khá căng thẳng. Cuối cùng cả hai tách nhau ra, dù vẫn kịp nở nụ cười trước khi rời sân.

Hai người đã nói những gì?

HLV Pep Guardiola đã lên tiếng giải thích về cuộc trao đổi giữa ông và Haaland sau trận đấu. Chia sẻ với BBC Sport, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết: “Cậu ấy sẽ làm được thôi (ghi bàn thứ 100) ở trận tới. Chúng tôi chỉ nói về việc nghỉ ngơi. Cơ thể cậu ấy rất lớn. Ra sân liên tục, thi đấu liên tục… những lúc như vậy cần phải tươi mới.

Nghỉ ngơi không chỉ là đôi chân. Không giống như Phil Foden hay Doku, họ có thể nghỉ ngơi dễ hơn. Haaland là một chàng trai to lớn. Chúng tôi cần cậu ấy rất nhiều”.

Trong khi đó, Haaland đăng dòng trạng thái trên Instagram sau chiến thắng kịch tính của Man City trước Leeds United, ngắn gọn: “Hôm nay không dễ dàng nhưng chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc!”

Haaland tiếp tục phải chờ đợi

Sau 19 trận trên mọi đấu trường mùa này, Haaland đã ghi 19 bàn, nâng tổng số pha lập công cho Man City lên 143. Tuy nhiên, anh vẫn đang tiến rất gần tới cột mốc trở thành thành viên mới nhất của “CLB 100 bàn Premier League”.

Haaland bỏ lỡ cơ hội nâng cao kỷ lục ghi bàn cho Man&nbsp;City

Haaland bỏ lỡ cơ hội nâng cao kỷ lục ghi bàn cho Man City

Nếu ghi bàn cho Man City trong trận gặp Fulham vào giữa tuần tới, Haaland sẽ chạm mốc 100 bàn tại Ngoại hạng Anh sau 111 lần ra sân. Đây sẽ là thành tích nhanh nhất trong lịch sử giải đấu cao nhất xứ sở sương mù.

Alan Shearer đang nắm giữ kỷ lục 100 bàn tại Ngoại hạng Anh sau 124 trận, vì vậy Haaland vẫn còn nhiều thời gian để vượt qua huyền thoại người Anh. Khi cán mốc 100 bàn, Haaland sẽ trở thành cầu thủ thứ 35 gia nhập “CLB 100 bàn Premier League”. Anh cũng sẽ là cầu thủ thứ bảy từng khoác áo Man City có mặt trong nhóm cầu thủ đặc biệt này.

Man City tạm leo lên đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và thu hẹp khoảng cách xuống còn 4 điểm so với đội đầu bảng Arsenal, đội sẽ làm khách trên sân của Chelsea ở vị trí thứ ba vào đêm nay (30/11).

30/11/2025 09:20 AM (GMT+7)
