Man City phòng ngự quá mong manh: 3 vấn đề nghiêm trọng cho Pep Guardiola

Nói rằng Man City thủ dở trong trận thắng nghẹt thở 5-4 trước Fulham thì cũng không hoàn toàn đúng. Thực tế cho thấy các cú dứt điểm của Fulham có độ khó rất cao bất chấp tình thế dứt điểm không hoàn toàn thuận lợi. Đây là một trận đấu kiểu như vậy trong bóng đá, dù bạn có thủ chắc đến đâu vẫn có thể thủng lưới vì đối phương dứt điểm quá hay.

Pep Guardiola chỉ biết thở phào sau khi Man City đánh bại Fulham 5-4

Nhưng 2 trận liên tiếp ở Premier League đã chứng kiến Man City lọt lưới 6 bàn. Số bàn thua của họ sau 14 vòng đấu lúc này đã cao nhất trong các đội đứng top 6 (16 bàn, ngang bằng Brighton). Phòng ngự lỏng lẻo là vấn đề chung của Man City từ đầu mùa giải, nhưng vì sao điều này đang xảy ra?

“Tấm khiên thủng”

4 bàn của Fulham thì tới 3 bàn (đều trong hiệp 2) ghi được từ quanh khu chữ D (hay “Zone 14”). Một vấn đề nghiêm trọng của Man City từ mùa trước là khi hàng phòng ngự của họ phải lùi xuống để bảo toàn khung thành, khu vực trước vòng cấm thường không được bịt kín bởi các tiền vệ dẫn tới cơ hội sút cho đội bạn.

Từ mùa trước, việc mất Rodri vì chấn thương dài hạn đã khiến Pep Guardiola loay hoay với việc dùng ai cho các vị trí tiền vệ trung tâm. Những Kovacic, Gundogan, Bernardo Silva đều không thực sự là những chuyên gia phòng ngự, Nico Gonzalez đá tốt nhưng không toàn diện như Rodri, John Stones đã bị chấn thương bào mòn và không còn tranh chấp tốt, trong khi Reijnders là một “số 8” chứ không phải “số 6”.

Man City không kiểm soát được tuyến hai dẫn tới 3 lần Fulham ghi bàn từ khu vực trước vòng cấm

Dàn tiền vệ kiểu này đã không còn tạo ra được sự chắc chắn như khi còn Rodri, hay xa hơn là thời De Bruyne – Fernandinho. Man City trước đây khi dẫn với cách biệt lớn là đối thủ chịu thua, vì họ cầm bóng quá vững. Nhưng hiện tại thì không, Man City dễ bị gây áp lực và không tranh được bóng 2 tốt.

Chính Pep cũng không tự giúp mình. Trước Fulham, ông thay Nico Gonzalez ra để John Stones vào đá và kết quả là Stones không kiểm soát được khu vực trung lộ trong cả 2 bàn thua xảy ra sau đó. Khi mà tấm khiên che phía trước hàng phòng ngự đã bị bắn thủng thì tổn thất tất yếu sẽ phải đến.

Donnarumma và vấn đề các quả tạt

Nói đến bóng 2 và các pha sút từ tuyến hai của đối phương, điều này xảy ra thường xuyên với Man City bởi thủ môn của họ không kiểm soát được các tình huống cố định. Gianluigi Donnarumma đã được mua về mùa này do khả năng phản xạ xuất thần, nhưng anh vẫn là “lính mới” với bóng đá Anh và những khó khăn đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn cho thủ môn người Italia.

Donnarumma đã luôn gặp khó khăn trong các tình huống bóng bổng

Nhiều tình huống bóng chết của Fulham được thực hiện với điểm rơi ngay trong, hoặc gần, khu 5m50, và Donnarumma trước sự tranh chấp của các cầu thủ đội bạn thường chọn giải pháp đấm bóng ra. Nếu anh đấm ra cánh thì sẽ không vấn đề gì, nhưng anh đấm ra giữa, khu vực Man City đang không có sự tập trung kiểm soát.

Chuyện Donnarumma bắt bóng bổng không tốt thực ra chẳng mới, đây vốn là điểm yếu của thủ thành này ngay khi còn ở PSG, thậm chí mùa trước nó đã xuất hiện nhiều trong các trận gặp các đội bóng Anh. Mùa này nhiều đội cố ý dùng bóng bổng với Man City vì biết Donnarumma hay do dự khi phải rời cầu môn, mà tiêu biểu là trận thua Newcastle (bàn thắng của Harvey Barnes).

Điều này đang khiến Donnarumma bắt đầu bị so sánh với David De Gea, người rất giỏi trong phản xạ, chơi chân kém và khi mới đến Premier League tỏ ra rất chật vật với các quả tạt. Trong lúc hàng phòng ngự đang chơi không tốt, Donnarumma có cứu thua tốt cũng chỉ là liều thuốc chữa bệnh chứ không phải ngăn ngừa bệnh.

Ruben Dias

Năm ngoái đã có những lập luận rằng Rodri vắng mặt do chấn thương là nguyên nhân Man City thua nhiều hơn. Điều đó không sai, nhưng chưa đủ: Man City vẫn tiếp tục thắng vài trận sau khi Rodri nằm viện dài hạn, nhưng họ thua liên tiếp 3 trận ở Premier League sau khi Ruben Dias cũng bị đau đầu gối.

Ruben Dias (phải) đã mất phong độ nghiêm trọng kể từ sau chấn thương mùa trước

Dias kể từ sau chấn thương đã xuống phong độ nghiêm trọng. Dias không còn đối phó tốt với trung phong của đối phương và có nhiều tình huống quên không lập lại vị trí sau khi phá một đường bóng nào đó và các tiền vệ phía trước không thu hồi được bóng 2. Trong khi đó, khâu luân chuyển bóng của Dias vốn chưa bao giờ tốt và có những thời điểm đối phương cố ý thả cho anh cầm bóng để chờ chuyền hỏng, y hệt đấu pháp dành cho Ibrahima Konate của Liverpool.

4 năm trước Dias vẫn còn ở đỉnh cao phong độ và được cặp với một John Stones xử lý bóng rất tốt, nên Man City có những chuỗi trận mà họ hiếm khi thủng lưới. Mùa này Josko Gvardiol thế vào vị trí của Stones và cũng làm rất tốt, nhưng Dias đã không còn đủ khả năng tranh chấp như trước đây, trong khi khả năng làm bóng của anh thì vốn đã kém, giờ lại càng bị bộc lộ do các tiền vệ không kiểm soát tốt.