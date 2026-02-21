Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Man City - Newcastle: Pep không quan tâm tới Arsenal (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Newcastle United Premier League 2025-26

(3h, 22/2, vòng 27) HLV Pep Guardiola quan tâm tới kết quả của Man City thay vì phong độ của đối thủ Arsenal.

   

Premier League | 3h, 22/2 | SVĐ Etihad

Man City
Trực tiếp bóng đá Man City - Newcastle: Pep không quan tâm tới Arsenal (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Man City - Newcastle: Pep không quan tâm tới Arsenal (Ngoại hạng Anh) - 1
Newcastle
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Man City - Newcastle: Pep không quan tâm tới Arsenal (Ngoại hạng Anh) - 1
Donnarumma, Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri, Bernardo Silva, Rodri, O’Reilly, Cherki, Haaland, Semenyo
Trực tiếp bóng đá Man City - Newcastle: Pep không quan tâm tới Arsenal (Ngoại hạng Anh) - 1
Pope, Trippier, Thiaw, Burn, Hall, Willock, Tonali, Murphy, Barnes, Woltemade, Gordon

Pep không quan tâm tới Arsenal

HLV Pep Guardiola khẳng định, ông không hề đề cập đến Arsenal hay cuộc đua vô địch với các cầu thủ Man City, đồng thời chỉ muốn tập trung toàn lực cho trận gặp Newcastle:

“Tôi không hề nói với các cầu thủ của mình một giây nào về điều đó. Hôm qua và hôm kia, chỉ có Newcastle, Newcastle và Newcastle. Tôi không nói về bảng xếp hạng, tôi không nói về vị trí của chúng tôi. Tôi chẳng quan tâm! Còn 12 trận nữa. 12 trận, đó là cả quãng thời gian dài. Nhiều chuyện sẽ xảy ra. Đó là sự thật duy nhất tôi biết".

Chiến thắng trong tầm tay

Man City đang ở trong giai đoạn thuận lợi khi đua vô địch Ngoại hạng Anh. Họ thi đấu ổn định khi thắng 3 trận và hòa 1 trận trong 4 vòng đấu vừa qua, trong khi Arsenal mất điểm ở một số trận. Hiện Arsenal hơn Man City 5 điểm, nhưng "The Citizens" đá ít hơn 1 trận.

Nhiệm vụ của Man City trong phần còn lại của mùa giải chính là thắng càng nhiều càng tốt. Nên nhớ họ còn cuộc chạm trán Arsenal ở vòng 33 nên việc lật đổ ngôi đầu hoàn toàn có cơ sở. 

Trước khi nghĩ tới chuyện đó, Man City cần hạ Newcastle. Điểm tựa được chơi ở sân nhà Etihad sẽ giúp Man City tự tin hơn. Trong 12 lần gần nhất tiếp đón "Chích chòe", Man City toàn thắng. 

Dự đoán tỉ số trận HOT Ngoại hạng Anh: Chelsea gặp "mồi ngon", Man City giữ mạch thắng
Dự đoán tỉ số trận HOT Ngoại hạng Anh: Chelsea gặp "mồi ngon", Man City giữ mạch thắng

(Nhận định bóng đá Chelsea - Burnley (22h, 21/2) và Man City - Newcastle, 3h, 22/2, vòng 27 Ngoại hạng Anh) Chelsea được gặp mồi ngon mang tên...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh

Nguồn: [Link nguồn]

21/02/2026 16:50 PM (GMT+7)
