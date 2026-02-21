Trực tiếp bóng đá Man City - Newcastle: Pep không quan tâm tới Arsenal (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 3h, 22/2 | SVĐ Etihad Man City 0 - 0 Newcastle (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Man City vs Newcastle Newcastle Điểm Donnarumma Nunes Dias Guehi Ait-Nouri Bernardo Silva Rodri O’Reilly Cherki Haaland Semenyo Điểm Pope Trippier Thiaw Burn Hall Willock Tonali Murphy Barnes Woltemade Gordon Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Man City Man City Newcastle Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Donnarumma, Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri, Bernardo Silva, Rodri, O’Reilly, Cherki, Haaland, Semenyo Pope, Trippier, Thiaw, Burn, Hall, Willock, Tonali, Murphy, Barnes, Woltemade, Gordon

Pep không quan tâm tới Arsenal

HLV Pep Guardiola khẳng định, ông không hề đề cập đến Arsenal hay cuộc đua vô địch với các cầu thủ Man City, đồng thời chỉ muốn tập trung toàn lực cho trận gặp Newcastle:

“Tôi không hề nói với các cầu thủ của mình một giây nào về điều đó. Hôm qua và hôm kia, chỉ có Newcastle, Newcastle và Newcastle. Tôi không nói về bảng xếp hạng, tôi không nói về vị trí của chúng tôi. Tôi chẳng quan tâm! Còn 12 trận nữa. 12 trận, đó là cả quãng thời gian dài. Nhiều chuyện sẽ xảy ra. Đó là sự thật duy nhất tôi biết".

Chiến thắng trong tầm tay

Man City đang ở trong giai đoạn thuận lợi khi đua vô địch Ngoại hạng Anh. Họ thi đấu ổn định khi thắng 3 trận và hòa 1 trận trong 4 vòng đấu vừa qua, trong khi Arsenal mất điểm ở một số trận. Hiện Arsenal hơn Man City 5 điểm, nhưng "The Citizens" đá ít hơn 1 trận.

Nhiệm vụ của Man City trong phần còn lại của mùa giải chính là thắng càng nhiều càng tốt. Nên nhớ họ còn cuộc chạm trán Arsenal ở vòng 33 nên việc lật đổ ngôi đầu hoàn toàn có cơ sở.

Trước khi nghĩ tới chuyện đó, Man City cần hạ Newcastle. Điểm tựa được chơi ở sân nhà Etihad sẽ giúp Man City tự tin hơn. Trong 12 lần gần nhất tiếp đón "Chích chòe", Man City toàn thắng.