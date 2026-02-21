Trực tiếp bóng đá Man City - Newcastle: Pep không quan tâm tới Arsenal (Ngoại hạng Anh)
(3h, 22/2, vòng 27) HLV Pep Guardiola quan tâm tới kết quả của Man City thay vì phong độ của đối thủ Arsenal.
Premier League | 3h, 22/2 | SVĐ Etihad
Điểm
Donnarumma
Nunes
Dias
Guehi
Ait-Nouri
Bernardo Silva
Rodri
O’Reilly
Cherki
Haaland
Semenyo
Điểm
Pope
Trippier
Thiaw
Burn
Hall
Willock
Tonali
Murphy
Barnes
Woltemade
Gordon
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Pep không quan tâm tới Arsenal
HLV Pep Guardiola khẳng định, ông không hề đề cập đến Arsenal hay cuộc đua vô địch với các cầu thủ Man City, đồng thời chỉ muốn tập trung toàn lực cho trận gặp Newcastle:
“Tôi không hề nói với các cầu thủ của mình một giây nào về điều đó. Hôm qua và hôm kia, chỉ có Newcastle, Newcastle và Newcastle. Tôi không nói về bảng xếp hạng, tôi không nói về vị trí của chúng tôi. Tôi chẳng quan tâm! Còn 12 trận nữa. 12 trận, đó là cả quãng thời gian dài. Nhiều chuyện sẽ xảy ra. Đó là sự thật duy nhất tôi biết".
Chiến thắng trong tầm tay
Man City đang ở trong giai đoạn thuận lợi khi đua vô địch Ngoại hạng Anh. Họ thi đấu ổn định khi thắng 3 trận và hòa 1 trận trong 4 vòng đấu vừa qua, trong khi Arsenal mất điểm ở một số trận. Hiện Arsenal hơn Man City 5 điểm, nhưng "The Citizens" đá ít hơn 1 trận.
Nhiệm vụ của Man City trong phần còn lại của mùa giải chính là thắng càng nhiều càng tốt. Nên nhớ họ còn cuộc chạm trán Arsenal ở vòng 33 nên việc lật đổ ngôi đầu hoàn toàn có cơ sở.
Trước khi nghĩ tới chuyện đó, Man City cần hạ Newcastle. Điểm tựa được chơi ở sân nhà Etihad sẽ giúp Man City tự tin hơn. Trong 12 lần gần nhất tiếp đón "Chích chòe", Man City toàn thắng.
