Arsenal sa sút, Barcelona trượt dốc trên bảng xếp hạng sức mạnh

Sự kiện: Bóng đá Arsenal La liga 2025-26

(NLĐO) - Arsenal sa sút, Barcelona trượt dốc, Real Madrid thăng hoa trên bảng xếp hạng sức mạnh cấp CLB bóng đá châu Âu tuần từ 16 đến 22-2.

Bảng xếp hạng sức mạnh tuần này chứng kiến những ông lớn châu Âu hoán đổi vị trí.

10. Bodo/Glimt

Tuần trước: Không xếp hạng

Đã đến lúc phải nhìn nhận nghiêm túc về sức mạnh của Bodo/Glimt. Đại diện Na Uy vừa giành chiến thắng có thể xem là lớn nhất lịch sử CLB khi đánh bại Inter Milan 3-1 trên sân nhà ở lượt đi vòng play-off UEFA Champions League.

Chiến thắng trên có thể nhiều người cho rằng may mắn bởi nó diễn ra trên sân đấu nằm trong Vòng Bắc Cực - nơi mà không đối thủ nào muốn ghé thăm.

Thiết nghĩ, đánh giá như vậy sẽ không công bằng với đội bóng mang biệt danh "Siêu đội".

Bodo/Glimt, đội đã lỡ chức vô địch Eliteserien vào tháng 11 năm ngoái chỉ với cách biệt 1 điểm, đã hòa Borussia Dortmund và lần lượt đánh bại Man City cùng Atletico Madrid trong 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Arsenal sa sút, Barcelona trượt dốc trên bảng xếp hạng sức mạnh - 1

9. Chelsea

Tuần trước: Không xếp hạng

Chúng ta vẫn đang đánh giá xem liệu Chelsea dưới thời tân HLV Liam Rosenior có thực sự là "hàng xịn" hay không nhưng khó có thể tranh cãi với những kết quả họ đạt được.

Kể từ khi thay thế tiền chiến lược gia Enzo Maresca vào tháng trước họ đã thắng 9 trận, thất bại duy nhất là trước Arsenal ở bán kết Cup Liên đoàn Anh.

Không chỉ thắng nhiều trận, Chelsea còn chơi tấn công hiệu quả, tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng hơn bất kỳ đội nào ở Premier League với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (50.32 xG).

"The Blues" đã trải qua một lịch thi đấu tương đối dễ thở nhưng sau khi gặp Burnley vào cuối tuần này, họ sẽ lần lượt đối đầu Arsenal, Aston Villa và Newcastle tại giải Ngoại hạng Anh. Chuỗi trận đó sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn về thực lực của họ.

Arsenal sa sút, Barcelona trượt dốc trên bảng xếp hạng sức mạnh - 2

8. Inter Milan

Tuần trước: Hạng 8

Chiến thắng 3-2 đầy ấn tượng trước đại kình địch Juventus nhưng ngay sau đó họ lại nhận thất bại gây sốc trên sân khách trước Bodo/Glimt tại Champions League.

Inter Milan có thể đã củng cố vị trí dẫn đầu tại Serie A nhưng họ đang đối mặt nguy cơ lớn bị loại sớm khỏi đấu trường châu Âu, chưa đầy một năm sau khi vào tới trận chung kết.

Họ có thể vẫn đủ khả năng để lội ngược dòng tại San Siro vào tuần tới nhưng việc thua theo cách như vậy trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn đặt ra nhiều dấu hỏi về chất lượng của đội bóng.

Arsenal sa sút, Barcelona trượt dốc trên bảng xếp hạng sức mạnh - 3

7. Barcelona

Tuần trước: Hạng 3

Đây là một tuần rất tồi tệ đối với Barcelona khi gần như đã bị loại khỏi Copa del Rey sau khi thua Atletico Madrid 0-4 ở lượt đi bán kết, trước khi đánh mất ngôi đầu La Liga do thất bại 1-2 trước Girona - đội đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng.

Chiến thuật dâng cao đội hình đầy rủi ro của HLV Hansi Flick dường như đã không còn hiệu quả. Có lẽ đã đến lúc gã khổng lồ xứ Catalan cần một sự thay đổi.

Arsenal sa sút, Barcelona trượt dốc trên bảng xếp hạng sức mạnh - 4

6. Lyon

Tuần trước: Hạng 7

Tuần này có 2 đại diện của bóng đá Pháp góp mặt trong tốp 10 nhưng PSG lại không nằm trong số đó. Dù Lyon đang kém đội bóng Paris 6 điểm tại Ligue 1, phong độ của họ trong năm 2026 lại ấn tượng hơn rất nhiều.

"Les Gones" không chỉ bất bại trong năm dương lịch này mà họ còn chưa đánh rơi bất kỳ điểm số nào kể từ khi thua Lorient vào ngày 7-12 năm ngoái với chuỗi 13 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.

Arsenal sa sút, Barcelona trượt dốc trên bảng xếp hạng sức mạnh - 5

5. RC Lens

Tuần trước: Hạng 5

Tận dụng triệt để cú sảy chân bất ngờ của PSG khi thua Rennes 1-3, RC Lens đã Paris FC 5-0 để vươn lên dẫn đầu Ligue 1.

Kể từ đầu tháng 11 năm ngoái, họ chỉ thua 1 trận và đã thắng tới 14 trận trên mọi đấu trường trong giai đoạn này.

Arsenal sa sút, Barcelona trượt dốc trên bảng xếp hạng sức mạnh - 6

4. Real Madrid

Tuần trước: Hạng 6

Chiến thắng ở lượt đi của Real Madrid trước Benfica tại Champions League bị lu mờ bởi những cáo buộc về hành vi phân biệt chủng tộc nhằm vào Vinicius Junior. Tuy nhiên, họ vẫn gần như đã đặt một chân vào vòng tiếp theo nhờ bàn thắng của cầu thủ người Brazil tại Lisbon.

"Los Blancos" cũng đã trở lại ngôi đầu bảng La Liga sau chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Real Sociedad vào cuối tuần trước.

Họ chưa thua trận nào tại giải đấu kể từ ngày 7-12 năm ngoái.

Arsenal sa sút, Barcelona trượt dốc trên bảng xếp hạng sức mạnh - 7

3. Man City

Tuần trước: Hạng 3

Chiến thắng dễ dàng trước Salford City tại FA Cup đồng nghĩa Man City vẫn còn trong cuộc đua giành "cú ăn 4", trong khi cơ hội vô địch Premier League của họ cũng được cải thiện dù không thi đấu, sau khi Arsenal chỉ có trận hòa trước Wolves.

Arsenal sa sút, Barcelona trượt dốc trên bảng xếp hạng sức mạnh - 8

2. Arsenal

Tuần trước: Hạng 1

"Pháo thủ London" đã có mọi cơ hội để bứt xa trong cuộc đua Premier League mùa này, nhưng họ liên tục tự làm khó mình.

Thầy trò Mikel Arteta đã đánh mất lợi thế dẫn trước 2 bàn và để Wolves cầm hòa 2-2 chung cuộc trên sân Molineux.

Đây là lần đầu tiên đội dẫn đầu để tuột chiến thắng khi dẫn 2-0 trước đội đứng cuối bảng Ngoại hạng Anh.

Arsenal sa sút, Barcelona trượt dốc trên bảng xếp hạng sức mạnh - 9

1. Bayern Munich

Tuần trước: Hạng 2

Trong khi Arsenal đang chững lại, Bayern Munich vẫn tiếp tục tiến bước một cách ấn tượng.

Đội bóng của HLV Vincent Kompany đã đánh bại Werder Bremen 3-0, qua đó duy trì khoảng cách 3 điểm dẫn đầu tại Bundesliga.

Arsenal sa sút, Barcelona trượt dốc trên bảng xếp hạng sức mạnh - 10

20/02/2026 09:31 AM (GMT+7)
