Trực tiếp bóng đá Chelsea - Burnley: Cơ hội vượt MU chiếm top 4 (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Premier League 2025-26 Chelsea

(22h, 21/2, vòng 27) Việc MU thi đấu muộn tạo cơ hội cho Chelsea "đánh chiếm" vị trí thứ 4 nếu hạ gục Burnley trên sân nhà.

   

Premier League | 22h, 21/2 | SVĐ Stamford Bridge

Chelsea
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Burnley: Cơ hội vượt MU chiếm top 4 (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Burnley: Cơ hội vượt MU chiếm top 4 (Ngoại hạng Anh) - 1
Burnley
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Burnley: Cơ hội vượt MU chiếm top 4 (Ngoại hạng Anh) - 1
Sanchez, James, Fofana, Chalobah, Hato, Santos, Caicedo, Palmer, Fernandez, Neto, Pedro
Trực tiếp bóng đá Chelsea - Burnley: Cơ hội vượt MU chiếm top 4 (Ngoại hạng Anh) - 1
Dubravka, Laurent, Worral, Esteve, Walker, Ugochukwu, Hannibal, Humphreys, Edwards, Anthony, Flemming

Chelsea tìm cơ hội bứt phá trên BXH Ngoại hạng Anh

Chelsea đạt phong độ cao trước ngày đối đầu Burnley. Họ thắng 4, hòa 1 trong 5 vòng đấu Ngoại hạng Anh gần nhất. Đó là cơ sở để "The Blues" hiện xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng, kém top 4 chỉ 1 điểm.

Tại vòng 27 Ngoại hạng Anh, Chelsea còn được thi đấu sớm hơn đội xếp thứ 4 MU. Điều này đồng nghĩa Chelsea có thể tạm chiếm lấy vị trí thứ 4 và gây áp lực lớn tới MU. 

Burnley không thể là đối thủ xứng tầm để ngăn cản Chelsea. Nên nhớ rằng lần gần nhất Burnley thắng Chelsea đã diễn ra vào năm 2017. Từ thời điểm đó tới hiện nay, Burnley toàn hòa và thua khi đối diện "The Blues".

8

Arsenal - Chelsea 01.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Chelsea
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 01/03
Thể lệ
Dự đoán tỉ số trận HOT Ngoại hạng Anh: Chelsea gặp "mồi ngon", Man City giữ mạch thắng
Dự đoán tỉ số trận HOT Ngoại hạng Anh: Chelsea gặp "mồi ngon", Man City giữ mạch thắng

(Nhận định bóng đá Chelsea - Burnley (22h, 21/2) và Man City - Newcastle, 3h, 22/2, vòng 27 Ngoại hạng Anh) Chelsea được gặp mồi ngon mang tên...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/02/2026 15:07 PM (GMT+7)
