Trực tiếp bóng đá Chelsea - Burnley: Cơ hội vượt MU chiếm top 4 (Ngoại hạng Anh)
(22h, 21/2, vòng 27) Việc MU thi đấu muộn tạo cơ hội cho Chelsea "đánh chiếm" vị trí thứ 4 nếu hạ gục Burnley trên sân nhà.
Premier League | 22h, 21/2 | SVĐ Stamford Bridge
Điểm
Sanchez
James
Fofana
Chalobah
Hato
Santos
Caicedo
Palmer
Fernandez
Neto
Pedro
Điểm
Dubravka
Laurent
Worral
Esteve
Walker
Ugochukwu
Hannibal
Humphreys
Edwards
Anthony
Flemming
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Chelsea tìm cơ hội bứt phá trên BXH Ngoại hạng Anh
Chelsea đạt phong độ cao trước ngày đối đầu Burnley. Họ thắng 4, hòa 1 trong 5 vòng đấu Ngoại hạng Anh gần nhất. Đó là cơ sở để "The Blues" hiện xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng, kém top 4 chỉ 1 điểm.
Tại vòng 27 Ngoại hạng Anh, Chelsea còn được thi đấu sớm hơn đội xếp thứ 4 MU. Điều này đồng nghĩa Chelsea có thể tạm chiếm lấy vị trí thứ 4 và gây áp lực lớn tới MU.
Burnley không thể là đối thủ xứng tầm để ngăn cản Chelsea. Nên nhớ rằng lần gần nhất Burnley thắng Chelsea đã diễn ra vào năm 2017. Từ thời điểm đó tới hiện nay, Burnley toàn hòa và thua khi đối diện "The Blues".
(Nhận định bóng đá Chelsea - Burnley (22h, 21/2) và Man City - Newcastle, 3h, 22/2, vòng 27 Ngoại hạng Anh) Chelsea được gặp mồi ngon mang tên...
