Trực tiếp bóng đá Chelsea - Burnley: Cơ hội vượt MU chiếm top 4 (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 22h, 21/2 | SVĐ Stamford Bridge Chelsea 0 - 0 Burnley (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Chelsea vs Burnley Burnley Điểm Sanchez James Fofana Chalobah Hato Santos Caicedo Palmer Fernandez Neto Pedro Điểm Dubravka Laurent Worral Esteve Walker Ugochukwu Hannibal Humphreys Edwards Anthony Flemming Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Chelsea Chelsea Burnley Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Sanchez, James, Fofana, Chalobah, Hato, Santos, Caicedo, Palmer, Fernandez, Neto, Pedro Dubravka, Laurent, Worral, Esteve, Walker, Ugochukwu, Hannibal, Humphreys, Edwards, Anthony, Flemming

Chelsea tìm cơ hội bứt phá trên BXH Ngoại hạng Anh

Chelsea đạt phong độ cao trước ngày đối đầu Burnley. Họ thắng 4, hòa 1 trong 5 vòng đấu Ngoại hạng Anh gần nhất. Đó là cơ sở để "The Blues" hiện xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng, kém top 4 chỉ 1 điểm.

Tại vòng 27 Ngoại hạng Anh, Chelsea còn được thi đấu sớm hơn đội xếp thứ 4 MU. Điều này đồng nghĩa Chelsea có thể tạm chiếm lấy vị trí thứ 4 và gây áp lực lớn tới MU.

Burnley không thể là đối thủ xứng tầm để ngăn cản Chelsea. Nên nhớ rằng lần gần nhất Burnley thắng Chelsea đã diễn ra vào năm 2017. Từ thời điểm đó tới hiện nay, Burnley toàn hòa và thua khi đối diện "The Blues".