Trực tiếp bóng đá Osasuna - Real Madrid: Quyết xây chắc ngôi đầu (La Liga)
(0h30, 22/2, vòng 25) Với phong độ và tinh thần lên cao, Real Madrid tràn đầy cơ hội giành 3 điểm để nới rộng cách biệt với Barcelona.
Laliga | 0h30, 22/2 | SVĐ Estadio El Sadar
Điểm
Herrera
Rosier
Herrando
Catena
Galan
Torro
Moncayola
Ruben Garcia
Munoz
Oroz
Budimir
Điểm
Courtois
Alexander-Arnold
Asencio
Rudiger
Carreras
Valverde
Tchouameni
Camavinga
Guler
Mbappe
Vinicius
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Real Madrid quyết xây chắc ngôi đầu
Real Madrid đang nắm trong tay 60 điểm và dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga, hơn Barcelona 2 điểm. Sở dĩ có điều đó là bởi "Los Blancos" thi đấu ổn định trong thời gian qua, trong khi đó Barcelona liên tục sa sút.
Ắt hẳn đoàn quân HLV Arbeloa quyết tâm giữ vững ngôi đầu. Chiến thắng trước Osasuna sẽ giúp Real Madrid duy trì vị thế của mình. Đây không phải điều khó thực hiện, bởi "Los Blancos" có phong độ rất cao mỗi lần gặp đối thủ này.
Trong 7 lần gần nhất 2 đội gặp nhau Real Madrid thắng tới 6 trận. Trong khi đó, kết quả tốt nhất mà Osasuna giành được chỉ là kết quả hòa.
