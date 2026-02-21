Trực tiếp bóng đá Osasuna - Real Madrid: Quyết xây chắc ngôi đầu (La Liga)

Laliga | 0h30, 22/2 | SVĐ Estadio El Sadar Osasuna 0 - 0 Real Madrid (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Osasuna vs Real Madrid Real Madrid Điểm Herrera Rosier Herrando Catena Galan Torro Moncayola Ruben Garcia Munoz Oroz Budimir Điểm Courtois Alexander-Arnold Asencio Rudiger Carreras Valverde Tchouameni Camavinga Guler Mbappe Vinicius Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Osasuna Osasuna Real Madrid Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Herrera, Rosier, Herrando, Catena, Galan, Torro, Moncayola, Ruben Garcia, Munoz, Oroz, Budimir Courtois, Alexander-Arnold, Asencio, Rudiger, Carreras, Valverde, Tchouameni, Camavinga, Guler, Mbappe, Vinicius

Real Madrid quyết xây chắc ngôi đầu

Real Madrid đang nắm trong tay 60 điểm và dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga, hơn Barcelona 2 điểm. Sở dĩ có điều đó là bởi "Los Blancos" thi đấu ổn định trong thời gian qua, trong khi đó Barcelona liên tục sa sút.

Ắt hẳn đoàn quân HLV Arbeloa quyết tâm giữ vững ngôi đầu. Chiến thắng trước Osasuna sẽ giúp Real Madrid duy trì vị thế của mình. Đây không phải điều khó thực hiện, bởi "Los Blancos" có phong độ rất cao mỗi lần gặp đối thủ này.

Trong 7 lần gần nhất 2 đội gặp nhau Real Madrid thắng tới 6 trận. Trong khi đó, kết quả tốt nhất mà Osasuna giành được chỉ là kết quả hòa.