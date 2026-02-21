Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá Osasuna - Real Madrid: Quyết xây chắc ngôi đầu (La Liga)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay La liga 2025-26 Real Madrid

(0h30, 22/2, vòng 25) Với phong độ và tinh thần lên cao, Real Madrid tràn đầy cơ hội giành 3 điểm để nới rộng cách biệt với Barcelona.

  

Laliga | 0h30, 22/2 | SVĐ Estadio El Sadar

Osasuna
Trực tiếp bóng đá Osasuna - Real Madrid: Quyết xây chắc ngôi đầu (La Liga) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Osasuna - Real Madrid: Quyết xây chắc ngôi đầu (La Liga) - 1
Real Madrid
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Osasuna - Real Madrid: Quyết xây chắc ngôi đầu (La Liga) - 1
Herrera, Rosier, Herrando, Catena, Galan, Torro, Moncayola, Ruben Garcia, Munoz, Oroz, Budimir
Trực tiếp bóng đá Osasuna - Real Madrid: Quyết xây chắc ngôi đầu (La Liga) - 1
Courtois, Alexander-Arnold, Asencio, Rudiger, Carreras, Valverde, Tchouameni, Camavinga, Guler, Mbappe, Vinicius

Real Madrid quyết xây chắc ngôi đầu

Real Madrid đang nắm trong tay 60 điểm và dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga, hơn Barcelona 2 điểm. Sở dĩ có điều đó là bởi "Los Blancos" thi đấu ổn định trong thời gian qua, trong khi đó Barcelona liên tục sa sút. 

Ắt hẳn đoàn quân HLV Arbeloa quyết tâm giữ vững ngôi đầu. Chiến thắng trước Osasuna sẽ giúp Real Madrid duy trì vị thế của mình. Đây không phải điều khó thực hiện, bởi "Los Blancos" có phong độ rất cao mỗi lần gặp đối thủ này.

Trong 7 lần gần nhất 2 đội gặp nhau Real Madrid thắng tới 6 trận. Trong khi đó, kết quả tốt nhất mà Osasuna giành được chỉ là kết quả hòa. 

21/02/2026 15:07 PM (GMT+7)
