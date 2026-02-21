20 năm, 150 cuộc thư hùng: Kỷ nguyên vĩ đại của "BIG 3" tennis khó lặp lại

Đế chế "BIG 3" khép lại sau hai thập kỷ

Sau hơn 20 năm thống trị làng banh nỉ, kỷ nguyên “BIG 3” gồm Rafael Nadal, Novak Djokovic và Roger Federer chính thức khép lại, đánh dấu hồi kết của một trong những chương huy hoàng nhất lịch sử quần vợt.

Chỉ còn lại Djokovic (giữa) có cơ hội được nếm cỏ, gia vị chiến thắng đặc biệt tại Wimbledon

Trong suốt hai thập kỷ, ba huyền thoại này đã cùng nhau giành tổng cộng 66 danh hiệu Grand Slam và đối đầu trực tiếp 150 lần, tạo nên những cuộc cạnh tranh khốc liệt, nâng tầm môn thể thao vốn đã đỉnh cao lên một chuẩn mực mới.

Câu chuyện của “BIG 3” bắt đầu từ năm 2004 tại Miami Open, khi Nadal lần đầu chạm trán Federer và gây chấn động bằng chiến thắng 6-3, 6-3 trước tay vợt số một thế giới thời điểm đó. Một năm sau, Djokovic gia nhập tour và nhanh chóng trở thành mảnh ghép thứ ba, hoàn thiện bộ ba thống trị ATP suốt hơn một thế hệ.

Federer đấu Nadal: So tài vượt thời gian

Federer và Nadal chạm trán nhau 40 lần, với Nadal giành chiến thắng 24 lần. Trong những trận đấu này, cả hai đã tạo ra những khoảnh khắc đỉnh cao của lịch sử quần vợt, bao gồm hai trận chung kết Wimbledon vào năm 2007 và 2008, cũng như các trận chung kết Australian Open năm 2009 và 2017.

FedEx và Nadal mở ra chương mới cho quần vợt thông qua những lần đối đầu

Trong chín lần đối đầu ở chung kết Grand Slam, Nadal thắng sáu lần trên mọi mặt sân. Federer chỉ đánh bại Nadal ở hai trận chung kết Wimbledon và một lần tại Australian Open 2017, nhưng chưa từng chiến thắng trước Nadal tại Roland Garros. Trận đấu cuối cùng giữa hai người diễn ra tại bán kết Wimbledon 2019, Federer thắng 7-6(6), 1-6, 6-3, 6-4.

Federer gặp Djokovic: Những màn so tài căng thẳng, kịch tính

Djokovic và Federer cũng xây dựng nên cuộc cạnh tranh lên tới 50 trận đấu, trong đó Djokovic dẫn trước 27 thắng, 23 thua. Họ lần đầu gặp nhau tại Monte Carlo Masters 2006, nơi Federer thắng 6-3, 2-6, 6-3. Djokovic sau đó dần cải thiện phong độ và vượt qua Federer về số trận thắng, đặc biệt trong giai đoạn 2015-2019 khi anh giành chiến thắng trong 9 trên 13 lần đối đầu.

Federer có 50 lần đối đầu Nole

Trong năm trận chung kết Grand Slam giữa hai người, Djokovic thắng bốn, với những khoảnh khắc đáng nhớ như trận chung kết Wimbledon 2019 kéo dài năm set kịch tính.

Nadal đọ sức Djokovic: Những màn so vợt dài như bất tận

Không nghi ngờ gì, cuộc đối đầu giữa Nadal và Djokovic dài và hấp hơn cả trong những màn chạm trán nhóm “BIG 3”. Hai tay vợt đã gặp nhau 60 lần, khởi đầu tại tứ kết Roland Garros 2006, Nadal thắng sau khi Djokovic bỏ cuộc vì chấn thương.

Djokovic nhỉnh hơn về tỷ lệ thắng đối đầu cả Federer lẫn Nadal

Những trận đấu giữa hai người luôn là biểu tượng của sự bền bỉ và kỹ thuật, với trận chung kết Australian Open 2012 kéo dài gần sáu giờ đồng hồ, đây được coi như một trong những trận đấu vĩ đại nhất.

Họ gặp nhau trong chín trận chung kết Grand Slam, Nadal thắng năm lần. Cuộc đối đầu cuối cùng giữa hai huyền thoại diễn ra tại Olympic Paris 2024, Djokovic giành chiến thắng 6-1, 6-4.

Đế chế "BIG 3" trong làng quần vợt, bao gồm Rafael Nadal, Novak Djokovic và Roger Federer, không chỉ được ghi nhận qua những con số ấn tượng mà còn là biểu tượng của tài năng và sự cống hiến. Họ đã mang đến những trận đấu huyền thoại, đánh dấu một kỷ nguyên vàng son của môn thể thao này.

Tuy nhiên, mọi cuộc vui đều có hồi kết. Đế chế "BIG 3" chính thức khép lại khi hai trong số ba tay vợt, Federer và Nadal, giải nghệ. Di sản mà họ để lại sẽ mãi mãi tồn tại, nhưng theo quy luật phát triển tự nhiên, hy vọng rằng trong tương lai sẽ xuất hiện thêm nhiều tay vợt xuất sắc khác, tiếp tục đưa khán giả đến với những tầm cao mới.