Chung kết tennis đỉnh cao: "Cơn lốc" Alcaraz gặp "kẻ thách thức" Arthur Fils

Carlos Alcaraz - Arthur Fils: Khoảng 1h, 22/2 (chung kết Qatar Open)

Trận chung kết ATP 500 Qatar Open tại Doha hứa hẹn là màn so tài giữa đỉnh cao phong độ và khát vọng bứt phá. Carlos Alcaraz bước vào trận đấu với vị thế số 1 thế giới cùng chuỗi 11 trận toàn thắng từ đầu mùa 2026, nổi bật là chức vô địch Australian Open giúp anh hoàn tất Career Grand Slam.

Alcaraz (bên trái) gặp lại Fils (bên phải), đối thủ mà anh từng thắng 2 lần trên sân đất nện

Tại Doha, tay vợt 22 tuổi lần lượt vượt qua Rinderknech, Royer, Khachanov (3 set) và Rublev, trong đó chiến thắng 7-6(3), 6-4 trước Rublev ở bán kết cho thấy bản lĩnh ở thời khắc quyết định. Alcaraz đang sở hữu 29 trận thắng liên tiếp trên sân cứng ngoài trời và có thành tích 25-8 ở các trận chung kết ATP, những con số thể hiện sự ổn định đáng nể.

Ở phía bên kia lưới, Arthur Fils là điểm sáng bất ngờ của giải. Tay vợt 21 tuổi người Pháp mới trở lại sau chấn thương lưng khiến anh nghỉ nửa cuối mùa 2025, nhưng đã nhanh chóng tìm lại phong độ. Trên đường vào chung kết, Fils đánh bại Majchrzak, Halys, Lehecka và Mensik, trong đó chiến thắng 6-4, 7-6 trước Mensik ở bán kết cho thấy sự lì lợm và tiến bộ rõ rệt. Tuy nhiên, anh đang thua Alcaraz 0-2 trong đối đầu, đều trên sân đất nện năm 2025 (Monte-Carlo và Barcelona), và đây là lần đầu hai người gặp nhau trên mặt sân cứng.

Fils có sức trẻ, sức mạnh và tâm lý thoải mái, nhưng trước một Alcaraz toàn diện, giàu kinh nghiệm chung kết và đang đạt điểm rơi phong độ lý tưởng, cán cân vẫn nghiêng rõ rệt về tay vợt Tây Ban Nha.

Dự đoán kết quả: Carlos Alcaraz giành chức vô địch với chiến thắng 2-0.

Elina Svitolina - Jessica Pegula: Khoảng 22h, 21/2 (chung kết Dubai Tennis Championships)

Trận chung kết WTA 1000 tại Dubai là màn so tài đỉnh cao giữa hai đại diện của sự bền bỉ và ổn định. Elina Svitolina trở lại trận đấu tranh cúp tại Dubai sau 8 năm bằng chiến thắng marathon 6-4, 6-7(13), 6-4 trước Coco Gauff ở bán kết, trận đấu kéo dài hơn 3 giờ và chứng kiến loạt tie-break dài nhất mùa 2026. Nhà vô địch Dubai 2017 và 2018 đang có khởi đầu mùa giải ấn tượng (15-2), từng vô địch Auckland và vào bán kết Australian Open, đồng thời sở hữu 25 chiến thắng trước các tay vợt Top 5 trong sự nghiệp.

Pegula (bên phải) được đánh giá cao hơn Svitolina (bên trái)

Bên kia lưới, Jessica Pegula, hạt giống số 5 thế giới tiếp tục thể hiện sự ổn định đáng nể khi lội ngược dòng hạ Amanda Anisimova 1-6, 6-4, 6-3 để vào chung kết thứ 21 trong sự nghiệp. Cô đang hướng tới danh hiệu WTA 1000 thứ tư (sau Guadalajara 2022, Montreal 2023 và Toronto 2024) và có thành tích 9 thắng, 1 thua trong 10 trận gần nhất. Pegula dẫn Svitolina 5-3 ở đối đầu, chiến thắng chia đều ở 2 lần chạm trán năm 2025 (Svitolina thắng ở Doha, Pegula thắng tại Indian Wells).

Cả hai đều là mẫu tay vợt phản công thông minh, bền bỉ và giỏi xoay chuyển thế trận, vì vậy khả năng trận đấu kéo dài ba set là rất cao, 5/8 lần đối đầu trước đây đã diễn ra đủ 3 set. Tuy nhiên, Pegula có phần nhỉnh hơn về độ ổn định xuyên suốt tuần đấu và nền tảng thể lực ở thời điểm hiện tại.

Dự đoán kết quả: Jessica Pegula thắng 2-1, lên ngôi vô địch.

