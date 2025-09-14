Trực tiếp bóng đá Man City - MU: Derby căng thẳng, "Quỷ đỏ" mơ cú sốc (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 22h30, 14/9 | Etihad Man City 0 - 0 MU (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Man City vs MU MU Điểm Donnarumma Matheus Nunes Ruben Dias Ake O'Reilly Bernardo Silva Rodri Reijnders Bobb Doku Haaland Điểm Bayindir Yoro De Ligt Shaw Mazraoui Casemiro Fernandes Dorgu Amad Diallo Mbeumo Sesko Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Man City Man City MU Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Donnarumma, Matheus Nunes, Ruben Dias, Ake, O'Reilly, Bernardo Silva, Rodri, Reijnders, Bobb, Doku, Haaland Bayindir, Yoro, De Ligt, Shaw, Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu, Amad Diallo, Mbeumo, Sesko

🎯 Phong độ của Man City và MU

Man City bước vào trận derby sau hai thất bại liên tiếp, lần đầu tiên kể từ mùa 2004/05 họ để thua hai trong ba vòng mở màn. Với chỉ ba điểm giành được, đây là khởi đầu tệ nhất của một đội bóng do Pep Guardiola dẫn dắt.

Nếu tiếp tục trắng tay, đó sẽ là lần đầu tiên kể từ mùa 1995/96 – mùa giải họ xuống hạng – Man City thua ba trong bốn trận đầu mùa Ngoại hạng Anh. Dù danh sách chấn thương kéo dài khiến tình hình thêm khó khăn, "Man xanh" vẫn có cơ sở để lạc quan khi từng thắng năm trận sân nhà liên tiếp trước khi để thua Tottenham tháng trước.

💥 Cơ hội của "Quỷ đỏ"

MU suốt 12 năm qua luôn ngập trong khủng hoảng và mùa này cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên ở trận derby Manchester lần này, lại bất ngờ đứng trên kình địch cùng thành phố.

Đoàn quân của HLV Ruben Amorim kịp gượng dậy sau cú sốc thua Grimsby bằng chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Burnley ngay trước kỳ nghỉ, trong đó bàn quyết định đến từ chấm phạt đền phút bù giờ. Tuy nhiên, đó mới chỉ là chiến thắng thứ tám trong 30 trận Ngoại hạng của "Quỷ đỏ" dưới thời Amorim (hòa 7, thua 15), và một nửa số trận thắng ấy đến từ các đội bóng tân binh.

⚽ Chờ đợi ở Haaland

Đẳng cấp của Erling Haaland đã được khẳng định trên mọi mặt trận. Tiền đạo người Na Uy hiện là một trong những sát thủ hàng đầu thế giới với sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ, sức mạnh và kỹ thuật. Mang áo số 9 của Man City, Haaland luôn là cơn ác mộng với mọi hàng thủ bởi khả năng dứt điểm đa dạng và bản năng săn bàn cực bén trong vòng cấm.