Trực tiếp bóng đá Man City - MU: Derby căng thẳng, "Quỷ đỏ" mơ cú sốc (Ngoại hạng Anh)

(22h30, 14/9, vòng 4 Ngoại hạng Anh) MU đang có thứ hạng tốt hơn so với Man City. Đây là trận đấu có tính chất đặc biệt quan trọng với cả hai đội bóng thành Manchester.
Premier League | 22h30, 14/9 | Etihad
Donnarumma
Matheus Nunes
Ruben Dias
Ake
O'Reilly
Bernardo Silva
Rodri
Reijnders
Bobb
Doku
Haaland
Bayindir
Yoro
De Ligt
Shaw
Mazraoui
Casemiro
Fernandes
Dorgu
Amad Diallo
Mbeumo
Sesko
🎯 Phong độ của Man City và MU
Man City bước vào trận derby sau hai thất bại liên tiếp, lần đầu tiên kể từ mùa 2004/05 họ để thua hai trong ba vòng mở màn. Với chỉ ba điểm giành được, đây là khởi đầu tệ nhất của một đội bóng do Pep Guardiola dẫn dắt.
Nếu tiếp tục trắng tay, đó sẽ là lần đầu tiên kể từ mùa 1995/96 – mùa giải họ xuống hạng – Man City thua ba trong bốn trận đầu mùa Ngoại hạng Anh. Dù danh sách chấn thương kéo dài khiến tình hình thêm khó khăn, "Man xanh" vẫn có cơ sở để lạc quan khi từng thắng năm trận sân nhà liên tiếp trước khi để thua Tottenham tháng trước.
💥 Cơ hội của "Quỷ đỏ"
MU suốt 12 năm qua luôn ngập trong khủng hoảng và mùa này cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên ở trận derby Manchester lần này, lại bất ngờ đứng trên kình địch cùng thành phố.
Đoàn quân của HLV Ruben Amorim kịp gượng dậy sau cú sốc thua Grimsby bằng chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Burnley ngay trước kỳ nghỉ, trong đó bàn quyết định đến từ chấm phạt đền phút bù giờ. Tuy nhiên, đó mới chỉ là chiến thắng thứ tám trong 30 trận Ngoại hạng của "Quỷ đỏ" dưới thời Amorim (hòa 7, thua 15), và một nửa số trận thắng ấy đến từ các đội bóng tân binh.
⚽ Chờ đợi ở Haaland
Đẳng cấp của Erling Haaland đã được khẳng định trên mọi mặt trận. Tiền đạo người Na Uy hiện là một trong những sát thủ hàng đầu thế giới với sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ, sức mạnh và kỹ thuật. Mang áo số 9 của Man City, Haaland luôn là cơn ác mộng với mọi hàng thủ bởi khả năng dứt điểm đa dạng và bản năng săn bàn cực bén trong vòng cấm.
