Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal chiếm ngôi đầu, Chelsea văng top 4

⚽️ Arsenal tạm chiếm ngôi đầu, "mở tiệc" cùng Tottenham

Người hâm mộ tỏ ra lo ngại cho Arsenal trong cuộc chạm trán Nottingham Forest ở vòng 4 Ngoại hạng Anh. Bukayo Saka vắng mặt vì chấn thương, chưa kể đội trưởng Odegaard rời sân ngay phút 18 (chấn thương) khiến "Pháo thủ" rơi vào cuộc khủng hoảng lực lượng.

Arsenal chiếm ngôi đầu bảng

Tuy nhiên trong ngày rực sáng của dàn tân binh như Zubimendi (2 bàn) và Gyokeres (1 bàn), Arsenal đã giành chiến thắng 3-0. Nhờ vậy, họ tạm thời chiếm ngôi đầu bảng với 9 điểm/4 trận.

Chung tâm trạng với thầy trò Mikel Arteta là Tottenham khi giành chiến thắng 3-0 trước West Ham trong trận derby London. Dù có cùng 9 điểm, "Gà trống" vẫn xếp sau đại kình địch vì kém hiệu số.

Trên thực tế, niềm vui của Arsenal, Tottenham có lẽ không kéo dài lâu bởi Liverpool (9 điểm/3 trận) chỉ phải chạm trán tân binh Burnley vào 20h hôm nay.

😓 Chelsea văng top 4, ngỡ ngàng Bournemouth

Chiến thắng của Arsenal phần nào gây sức ép cho Chelsea. Bên cạnh đó, việc không tung ra sân đội hình mạnh nhất trong cuộc chạm trán Brentford (do giữa tuần tới gặp Bayern Munich tại Champions League) khiến "The Blues" trải qua trận đấu đáng thất vọng. Kết quả, họ để đối thủ cầm hòa 2-2.

Đáng nói hơn, 1 điểm ở trận đấu này không đủ giúp Chelsea giữ vững vị trí trong top 4 (8 điểm/4 trận) bởi sự xuất hiện của Bournemouth. Chiến thắng 2-1 trước Brighton giúp đội bóng này đẩy "The Blues" xuống hạng 5 để chiếm vị trí thứ 4 (9 điểm), bằng điểm Arsenal, Tottenham, Liverpool.

Chelsea mất điểm, mất luôn vị trí trong top 4

Đây là thành tích ngoài mong đợi với Bournemouth bởi họ không được đánh giá quá cao sau cuộc "chảy máu" lực lượng hồi hè, bên cạnh trận thua Liverpool 2-4 ngày ra quân. Rõ ràng, HLV Andoni Iraola chứng minh ông vẫn đủ sức biến Bournemouth trở thành "kẻ ngáng đường" khó chịu như mùa trước.

🚨 Aston Villa "chạm đáy" khủng hoảng

Bất ngờ lớn nhất Ngoại hạng Anh hiện tại chính là Aston Villa. Không chỉ không giành nổi chiến thắng nào sau 4 vòng và xếp thứ 19 (2 điểm), đoàn quân do HLV Unai Emery dẫn dắt còn chưa ghi bàn. Thống kê chỉ ra, họ là đội duy nhất trong 7 hạng đấu hàng đầu bóng đá Anh "tịt ngòi" mùa này.

Trải qua mùa hè biến động với đồn đoán về tương lai, một vài trụ cột như Ollie Watkins, Morgan Rogers, Emiliano Martinez chưa lấy lại tinh thần, phong độ tốt nhất, từ đó kéo theo sự sụp đổ của "cỗ máy" Aston Villa.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh hiện tại