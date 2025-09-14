Chelsea mất điểm phút bù giờ, báo giới Anh và fan MU chĩa "mũi dùi" vào Garnacho

Niềm vui hụt

Chelsea đã bị dẫn trước tại sân của Brentford, sau đó thắng ngược ở hiệp 2, nhưng thủng lưới ở phút bù giờ từ một tình huống ném biên. Mặc dù đã được đánh giá có cửa tranh ngôi vô địch mùa này, nhưng kết quả mới đây một lần nữa làm dấy lên những hoài nghi về năng lực của Chelsea.

Fabio Carvalho lẻn ra cột xa gỡ hòa 2-2 cho Brentford trước sự sững sờ của Garnacho

Đáng nói là sau trận hòa 2-2 này, Alejandro Garnacho đã bị cả fan Chelsea lẫn các đầu báo và bình luận viên truyền hình công kích. Tân binh này vào sân từ ghế dự bị, góp phần vào bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Moises Caicedo, nhưng mắc lỗi lớn khi để Fabio Carvalho thoát xuống ghi bàn gỡ hòa ở pha ném biên phút bù giờ.

Tình huống này càng trở nên trớ trêu bởi trước đó Garnacho đã có dịp ăn mừng khá tưng bừng với các đồng đội mới sau tình huống Caicedo ghi bàn, dù quả chuyền vào của cầu thủ này bị cắt và bật ra phía tiền vệ người Ecuador.

Trên kênh Sky Sports, cựu danh thủ Jamie Redknapp nói: “Garnacho có một việc duy nhất là trông chừng Carvalho mà cũng không làm được. Để cho Carvalho thoát ra sau được thì đó là lỗi của cậu ta, không ai khác. Buồn ngủ đúng ở một tình huống quan trọng như thế trong khi đối thủ đang cực kỳ quyết tâm”.

Tạp chí Football365 cũng chỉ ra lỗi của Garnacho sau trận. Tờ này viết: “Garnacho đang rất sướng và có lẽ vẫn đang tự vỗ vai tán thưởng bản thân sau pha bóng kiến tạo nửa mùa của mình. Trong khi đó Brentford có vũ khí nguy hiểm nhất là các quả ném biên, và trước đó Chelsea đã rất may khi Kevin Schade không ghi bàn ở một pha bóng tương tự”.

Dòng tít bài viết của Football364: "Palmer đánh thức Chelsea trước khi Garnacho gáy đúng lúc sắp hết trận"

“Garnacho có vẻ bận hình dung xem khi mình vào sân sẽ tỏa sáng theo cách nào, và khi Caicedo ghi được bàn, anh ta có vẻ đã nghĩ về giây phút đăng khoảnh khắc chiến thắng lên Instagram. Đó là câu chuyện quen thuộc của Garnacho ở MU trước đây, đá vì mình và không quan tâm đến diễn biến thực sự của trận đấu”.

Trên diễn đàn Reddit, các fan Chelsea tỏ ra rất cáu khi chứng kiến bàn thua muộn. Fan MU thì không bỏ lỡ cơ hội này để mỉa mai Garnacho, với những bình luận như “kèm người hay lắm” hay “chưa đến giờ đi ngủ đâu”.

Một loạt bình luận chê cười Garnacho trên Reddit