Fernandes phản pháo Roy Keane - Neville, MU dậy sóng trước thềm derby Manchester

Fernandes đáp trả chỉ trích

Fernandes đã phải chịu áp lực suốt nhiều tháng qua về khả năng lãnh đạo cũng như thái độ thi đấu. Cựu đội trưởng MU Keane nhiều lần gọi Fernandes cùng đồng đội là “những kẻ giả vờ”, đồng thời nghi ngờ tính thực chất trong phát ngôn của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Trong khi đó, Neville cũng chỉ trích sự nóng nảy của cầu thủ 31 tuổi.

Fernandes đã lên tiếng đáp trả những lời chỉ trích và khẳng định rằng ý kiến từ bên ngoài sẽ không định nghĩa anh

Chia sẻ với BBC trước thềm trận derby Manchester trên sân Etihad, Fernandes được hỏi điều gì khiến người ta hiểu sai nhiều nhất về anh. Anh đáp lại đầy ẩn ý: “Không có gì cả. Mọi người có quan điểm riêng về tôi và tôi không thể thay đổi điều đó. Họ muốn đánh giá dựa trên những gì họ thấy trên sân, trên truyền hình, hay trong các cuộc phỏng vấn.

Tôi không thể thay đổi điều đó. Họ có quyền nghĩ về tôi theo cách họ muốn, cũng như tôi có quyền nghĩ về họ. Nhưng tôi không phán xét ai cho đến khi tôi thực sự biết họ. Chúng ta có quan điểm khác nhau, và đó là điều khiến cuộc sống trở nên thú vị. Nếu tất cả đều nghĩ giống nhau thì sẽ rất nhàm chán”.

Thái độ của Fernandes khiến Keane và Neville tức giận

Keane lần đầu dùng từ “bluffers” (kẻ giả vờ) sau thất bại 1-4 của MU trước Newcastle hồi tháng Tư, trận thua thứ 14 của MU ở Ngoại hạng Anh mùa trước, cân bằng kỷ lục tệ hại của CLB. Trên Sky Sports, ông nhận xét: “Fernandes có đứng ra lên tiếng nhưng giờ nó chỉ như những khẩu hiệu rỗng tuếch. Một đội bóng thực sự phải có những đồng đội biết đòi hỏi lẫn nhau. Đây không phải là đồng đội, đây là những kẻ giả vờ”.

Roy Keane nhiều lần gán nhãn Bruno Fernandes cùng các đồng đội ở MU là những “kẻ giả vờ”

Tương tự, Neville cũng đặt dấu hỏi về việc Fernandes thường xuyên phàn nàn với trọng tài và đồng đội, cho rằng đó không phải tấm gương đúng đắn cho các cầu thủ trẻ. Năm 2023, huyền thoại MU từng gọi những động tác chỉ trỏ của Fernandes là “đáng xấu hổ” trong thất bại trước Liverpool.

Bất chấp chỉ trích, Fernandes vẫn là cầu thủ hiệu quả nhất của MU mùa trước với 19 bàn thắng và 18 kiến tạo trên mọi đấu trường. Mùa này, anh đã ghi dấu ấn khi lập công ấn định chiến thắng 3-2 trước Burnley ngay trước đợt tập trung ĐTQG.

MU hiện có 4 điểm sau 3 vòng đầu Ngoại hạng Anh và sẽ hành quân đến Etihad với mục tiêu gieo sầu cho Man City. Đội bóng của HLV Pep Guardiola cũng đang khát thắng sau khi để thua 2 trận liên tiếp ở giải quốc nội.