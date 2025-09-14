Tiger Woods được khuyên nên đầu tư mua lại CLB MU vì đây sẽ là "điều tuyệt vời" cho Premier League. Brad Friedel cho rằng Tiger Woods sẽ thành công vang dội nếu đầu tư vào MU, nhưng ông muốn huyền thoại làng golf này đầu tư vào Liverpool hơn.

Huyền thoại golf Tiger Woods đã được ủng hộ đầu tư vào CLB Manchester United sau khi một loạt các siêu sao thể thao đồng nghiệp của anh đầu tư vào các đội khác. Cựu thủ môn người Mỹ và từng chơi ở Ngoại hạng Anh Brad Friedel dự đoán Tiger Woods sẽ thành công vang dội nếu đầu tư vào một CLB như Manchester United. Tuy nhiên, ông lại muốn thấy huyền thoại golf này đầu quân cho một CLB lớn khác của Anh.

Thời đại hiện đại đã mở đường cho một số vận động viên và người nổi tiếng tham gia sở hữu các CLB Anh. Huyền thoại NFL Tom Brady và JJ Watt đã thành công kể từ khi mua cổ phần tại Birmingham City và Burnley, trong khi Wrexham đã vươn lên mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của các diễn viên Hollywood Ryan Reynolds và Rob McElhenney.

Brad Friedel cho rằng Tiger Woods sẽ thành công vang dội nếu đầu tư vào MU. ẢNH: EPA

Điều đó đã khơi mào cho những bình luận từ cựu ngôi sao Ngoại hạng Anh Matt Jansen, người dự đoán một nhân vật như Tiger Woods sẽ thành công nếu anh đầu tư tương tự. Cựu thủ môn Liverpool Friedel, người nhận mình là một fan cuồng của nhà vô địch Premier League, đồng ý rằng việc thu hút được một cái tên như vậy sẽ là một thành công vang dội cho bất kỳ CLB hàng đầu nào.

"Tôi thấy Matt Jansen nói rằng ông ấy muốn Tiger Woods tiếp quản Manchester United", Brad Friedel chia sẻ, "Tôi muốn anh ấy đừng đến Old Trafford. Nhưng nếu anh ấy đến thì sẽ rất tuyệt vời cho Ngoại hạng Anh. Hãy đến Liverpool đi, Tiger!".

Bất chấp sự phấn khích ban đầu xung quanh việc Sir Jim Ratcliffe tiếp quản MU, "quỷ đỏ" vẫn chưa trở lại với đỉnh cao trên sân cỏ dưới thời tỉ phú người Anh. Thực tế, MU có hai lần kết thúc mùa giải Ngoại hạng Anh ở vị trí thấp nhất kể từ khi Ratcliffe bắt đầu điều hành CLB vào đầu năm 2024.

Hồi tháng Tám năm nay, Jansen, người ba lần đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Blackburn và từng được MU quan tâm, đã có những chia sẻ đầy lạc quan về mô hình đầu tư mới trong bóng đá Anh. Jansen nhắc đến những cái tên như Tiger Woods và Michael Jordan, thành viên của NBA Hall of Famer, như hai ví dụ về những ngôi sao thế hệ có thể tạo nên ảnh hưởng trong làng bóng đá.

"Tôi nghĩ Tom Brady là một ví dụ điển hình," Jansen cho biết, "Có lẽ Michael Jordan hoặc Tiger Woods, những người đã từng ở đỉnh cao trong môn thể thao của họ, số 1 trong môn thể thao của họ, sẽ luôn gây ấn tượng và có thể liên hệ với bóng đá nhiều hơn là ngành công nghiệp âm nhạc.

Có thể là bất kỳ CLB nào, phải không? Nhưng những cầu thủ như Michael Jordan và Tiger Woods có lẽ sẽ nhắm đến Liverpool, Chelsea hoặc Man United, những CLB kiểu đó. Họ là những ngôi sao lớn. Tom Brady cũng vậy, nhưng Birmingham thực sự đang hành động đúng như những gì họ nói.

Tôi nghĩ họ sẽ là một thế lực trong mùa giải này. Họ có thể nhắm đến các CLB ở EFL. Hãy nhìn vào những gì Wrexham đã khởi đầu và họ đã thành công. Sẽ có những người khác nhắm đến những VĐV huyền thoại như Michael Jordan hay Tiger Woods".

Jansen tiếp tục lưu ý đến sự bất mãn hiện nay xung quanh cách Ratcliffe điều hành MU. Và mặc dù Tiger Woods có thể không phải là một người uyên bác trong thế giới bóng đá, Jansen tin rằng "hào quang" của nhà vô địch 15 lần vô địch giải đấu lớn có thể mang lại thành công.

Việc Woods chuyển đến Old Trafford có thể là một sự kết hợp hoàn hảo, mặc dù Jansen cũng hé lộ ý tưởng ông sẽ thâu tóm Blackburn. Như Jansen đã lưu ý, Blackburn Rovers đang "có chút rắc rối" với chủ sở hữu đương nhiệm Venky và có thể chào đón khoản đầu tư từ những người khác.