Cameroon thua tứ kết CAN Cup sẽ "giúp" MU: 6 trụ cột trở lại cho derby với Man City

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Việt Nam vs U23 Jordan
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Iran
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
U23 Nhật Bản vs U23 Syria
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Qatar vs U23 UAE
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Parma vs Inter Milan
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Milan vs Genoa
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

Cameroon thua tứ kết CAN Cup sẽ "giúp" MU: 6 trụ cột trở lại cho derby với Man City

Sự kiện: Man City - MU, derby Manchester rực lửa CAN Cup 2025 Premier League 2025-26

MU đang rất khó khăn trên mặt trận tấn công do thiếu người, nhưng có thể sẽ ở vào trạng thái tốt hơn khi gặp Man City.

   

Hàng công khó khăn vì thiếu người

Hàng công MU kể từ khi cúp châu Phi CAN diễn ra đã lâm vào cảnh thiếu thốn. Lần cuối đủ quân, họ ít nhất đã nã 4 bàn vào lưới Bournemouth (nhưng cũng bị đối thủ làm điều tương tự), nhưng sau khi Amad Diallo và Bryan Mbeumo lên tuyển, đã 4 trận liên tiếp MU chỉ ghi được tối thiểu 1 bàn, trong khi hàng thủ vẫn thủng lưới tới 3 trận.

Hàng công MU đang 4 trận liên tiếp chỉ ghi 1 bàn, trong khi hàng thủ có tới 3 trận để lọt lưới

Hàng công MU đang 4 trận liên tiếp chỉ ghi 1 bàn, trong khi hàng thủ có tới 3 trận để lọt lưới

Phong độ 4 trận vừa qua của MU thực ra không tệ nếu chỉ nói về con số, 1 thua, 1 thắng và 2 hòa không phải là kết quả quá tồi so với lực lượng mà MU đang có. Vấn đề là họ vừa hòa 1-1 trước 2 đối thủ đang đứng trong nhóm đua trụ hạng, và phải nhờ một cú vô-lê của Patrick Dorgu để thắng Newcastle.

Mbeumo có thể chưa quá ổn định, nhưng rõ ràng có anh vẫn tốt hơn là chỉ có Cunha với Sesko tác chiến với nhau kém hiệu quả, chưa kể MU còn mất Mason Mount và Bruno Fernandes. Còn sự vắng mặt của Amad Diallo khiến cánh phải của MU kém đi tính đột biến rõ rệt.

Tuy nhiên Mbeumo có thể sẽ kịp trở lại cho derby Manchester. Diễn biến của CAN đã khiến ĐT Cameroon sẽ gặp Morocco ở tứ kết, tức Mbeumo sẽ có cuộc đụng độ với người đồng đội Noussair Mazraoui vào đêm thứ Sáu (2h, 10/1).

Trụ cột đồng loạt trở lại

Trận đấu này tất nhiên Morocco được đánh giá ‘cửa trên’ do vừa có lực lượng mạnh hơn, vừa đá với tư cách chủ nhà. Nếu Morocco đi tiếp, ít nhất MU sẽ có được Mbeumo trở lại, với trận đấu dự kiến anh góp mặt được sẽ chính là trận gặp Man City (19h30, 17/1).

Mbeumo và Mazraoui, 1 trong 2 người sẽ phải rời CAN Cup trước derby Manchester

Mbeumo và Mazraoui, 1 trong 2 người sẽ phải rời CAN Cup trước derby Manchester

MU không chỉ cần Mbeumo do sự vắng mặt của nhiều nhân sự tấn công, họ càng cần Mbeumo hơn vì đợt này Man City đang mất rất nhiều cầu thủ do chấn thương mà chủ yếu rơi vào hàng phòng ngự (Stones, Dias, Gvardiol). Đây chính là cơ hội để MU có được chiến thắng, mặc dù hàng công City cũng đủ hỏa lực để bắn thủng cầu môn của Senne Lammens vài lần.

Cũng cần nói thêm rằng đến khi trận derby diễn ra, MU có thể đã đón sự trở lại của Bruno Fernandes, Mason Mount, Kobbie Mainoo, Harry Maguire và Mathijs De Ligt. 3 tiền vệ của MU thì dự kiến bình phục cho trận gặp Brighton ở vòng 3 FA Cup (23h30, 11/1), còn 2 trung vệ có lẽ sẽ kịp khỏi cho trận gặp Burnley sắp tới (3h15, 8/1).

8

U23 Việt Nam - U23 Jordan 06.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U23 Việt Nam
U23 Jordan
Gửi dự đoán
Trước 18:30 ngày 06/01
Thể lệ
MU không thắng vẫn khiến đối thủ e sợ, Chelsea chặn đứng khủng hoảng dù thay HLV (Clip 1 phút)
MU không thắng vẫn khiến đối thủ e sợ, Chelsea chặn đứng khủng hoảng dù thay HLV (Clip 1 phút)

Dù chưa tìm lại phong độ cao, MU vẫn có thể yên tâm khi trụ vững trong top 6 giữa thời điểm lực lượng thiếu hụt trầm trọng.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/01/2026 11:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Man City - MU, derby Manchester rực lửa Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN