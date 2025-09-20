Ngay từ khi Ruben Amorim được bổ nhiệm, việc sử dụng Bruno Fernandes đã trở thành tâm điểm bàn luận. Suốt thời gian dài tại Old Trafford, Fernandes vốn quen đá số 10 tự do, với quyền tự do di chuyển khắp sân, tìm những đường chuyền quyết định và dứt điểm ngoạn mục theo phong cách “high-tariff” (phong cách chơi rủi ro cao nhưng mang tính quyết định) vốn đã làm nên thương hiệu của anh.

Tuy nhiên, trong sơ đồ 3-4-2-1 của Amorim, không còn vị trí số 10 cổ điển. Thay vào đó, Amorim bố trí hai tiền đạo trong hoạt động ở các khu vực phía sau tiền đạo cắm. Ở một trận đấu xuất sắc trước Liverpool tại Anfield mùa trước, Fernandes từng chứng minh anh có thể thích nghi tốt với vai trò "số 10" bên trái hàng công MU, chơi tự do nhưng vẫn hiệu quả.

Với sự xuất hiện của Matheus Cunha và Bryan Mbeumo trong mùa hè vừa qua, những vị trí tấn công đó dường như đã bị “kín chỗ”, trừ khi xảy ra chấn thương. Amorim buộc phải kéo Fernandes xuống một vai trò sâu hơn ở tuyến giữa.

Điều này có thể giải thích tại sao MU hiện dẫn đầu về số pha tấn công trực diện: Fernandes với tầm nhìn và khả năng chuyền dài giúp MU thoát pressing từ tuyến dưới, triển khai bóng nhanh và trực diện.

Bản đồ nhiệt của Fernandes mùa này, so với ba mùa Ngoại hạng Anh gần nhất, cho thấy lần đầu tiên khu vực tập trung chạm bóng nhiều nhất của anh nằm ở nửa sân nhà. Điều này nhấn mạnh rằng Fernandes đang phải hoạt động xa hơn, tham gia nhiều vào việc xây dựng từ tuyến dưới – một vị trí không hẳn phù hợp với sở trường của anh.

Thực tế này càng làm lộ ra hạn chế của các đồng đội tuyến giữa của Fernandes: nếu những người đứng cạnh Fernandes thiếu kỹ năng hay thể lực, tuyến giữa MU dễ bị khai thác. Một giải pháp có thể là đưa Carlos Baleba vào, nhưng nếu chỉ có một Baleba thì vẫn chưa đủ – MU nhiều khả năng cần hai cầu thủ kiểu Baleba để hỗ trợ Fernandes.

Trong trận derby Manchester, Amorim cuối cùng đã đẩy Fernandes lên cao hơn khi tung Casemiro và Kobbie Mainoo vào sân, nhằm khai thác khả năng phối hợp và tấn công trực diện từ tuyến giữa.

Nhưng vấn đề ở đây không chỉ là Fernandes hay sơ đồ, mà là cách Amorim sử dụng cầu thủ trong hệ thống 3-4-2-1. Khi đặt Fernandes quá sâu, MU vẫn tạo ra các pha tấn công trực diện, nhưng đồng thời làm mất đi sự sáng tạo tự nhiên mà Fernandes từng mang lại khi chơi trong vai trò số 10 tự do.