Nghẹt thở vòng 4 Ngoại hạng Anh: Man City trở lại đường đua, Arsenal bám đuổi Liverpool

⚽️ Liverpool giữ mạch toàn thắng

Liverpool lại một lần nữa phải chờ đến những khoảnh khắc cuối cùng mới có thể xuyên thủng hàng phòng ngự kiên cường của Burnley, giành chiến thắng 1-0 tại Turf Moor. Nhờ vậy, đoàn quân của HLV Arne Slot tiếp tục chuỗi khởi đầu hoàn hảo mùa giải với 4 trận toàn thắng – lần thứ ba họ làm được điều này ở Ngoại hạng Anh.

Liverpool khó nhọc giành chiến thắng

Dù đã ghi tới 8 bàn sau 3 vòng đấu trước đó, hàng công Liverpool bất ngờ gặp khó trong hiệp một. Tân binh Alexander Isak vắng mặt trong danh sách thi đấu, nhưng sự thiếu vắng này không phải nguyên nhân duy nhất khiến đội khách chơi bế tắc. Burnley phòng ngự kín kẽ và còn tạo ra vài cơ hội, trong đó Jaidon Anthony cảnh báo sớm bằng cú sút vọt xà sau pha phản công nhanh.

Ở hiệp 2, hàng thủ kỷ luật của Burnley vẫn đứng vững tới phút cuối. Nhưng khi 1 điểm tưởng như trong tầm tay đội chủ nhà thì cầu thủ vào thay người Hannibal Mejbri lại để bóng chạm tay trong vòng cấm, trao cho Liverpool quả phạt đền quý giá. Trên chấm 11m, Salah lạnh lùng dứt điểm, mang về 3 điểm trọn vẹn cho “Lữ đoàn đỏ”.

Burnley dù thi đấu quả cảm nhưng tiếp tục lép vế trong lịch sử đối đầu, thua 15/19 trận gặp Liverpool tại Premier League, đồng thời nhận thất bại thứ 3 sau 4 vòng. Ngược lại, chiến thắng này giúp Liverpool vững vàng trên ngôi đầu bảng, tạo khoảng cách 3 điểm với nhóm bám đuổi.

💥 Tân binh tỏa sáng, Arsenal hạ gục Nottingham Forest 3-0

Arsenal giành chiến thắng thứ ba liên tiếp tại Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, lần đầu tiên kể từ tháng 8/2024, khi đánh bại Nottingham Forest 3-0.

Gyokeres giúp Arsenal đả bại Nottingham Forest

Trận ra mắt của HLV Ange Postecoglou ở Forest không thể khó khăn hơn, khi ông phải đối đầu Arsenal đang hừng hực khí thế. Đội khách vốn chỉ thắng 3 trong 11 trận gần nhất ở Premier League và trong hiệp một ở Bắc London, họ hoàn toàn lép vế. Triết lý bóng đá tấn công mà Postecoglou áp dụng dường như còn khiến các học trò bối rối.

Arsenal kiểm soát bóng áp đảo nhưng phải đến phút 37 mới tạo được khác biệt nhờ cú vô-lê tuyệt đẹp của Martin Zubimendi – bàn thắng đầu tiên từ ngoài vòng cấm trong sự nghiệp giải VĐQG của anh.

Ngay khi hiệp hai bắt đầu, "Pháo thủ" nhân đôi cách biệt. Viktor Gyokeres – bản hợp đồng hè của Arteta – đã có mặt đúng lúc để dứt điểm cận thành sau đường căng ngang của Eberechi Eze.

Forest suýt có bàn rút ngắn khi cú căng ngang của Dan Ndoye bật người Chris Wood đổi hướng, nhưng thủ môn David Raya kịp phản xạ cứu thua, đưa bóng chạm xà ngang. Sau đó, Gyokeres cũng đưa bóng dội cột dọc ở tình huống dứt điểm góc hẹp.

Từ đó, đội khách gần như đánh mất niềm tin, bất chấp sự xuất hiện của Ryan Yates và James McAtee. Arsenal ung dung làm chủ thế trận và ấn định tỷ số 3-0 nhờ cú đánh đầu muộn màng của Zubimendi – hoàn tất cú đúp trong ngày thi đấu chói sáng.

Với kết quả này, Arsenal thắng 3/4 vòng đầu mùa, phản ứng hoàn hảo sau thất bại 0-1 trên sân của Liverpool ở vòng 3. Trong khi đó, Nottingham Forest hứng chịu trận thua 0-3 thứ hai liên tiếp, để lại nhiều việc khó khăn cho Postecoglou trong nỗ lực xoay chuyển tình thế.

🔥 Man City đè bẹp MU, trở lại cuộc đua vô địch

Erling Haaland lập cú đúp, góp công lớn giúp Man City hạ gục MU 3-0 ở vòng 4 Ngoại hạng Anh. Trận derby khởi đầu sôi nổi với những pha ăn miếng trả miếng. Haaland sớm bỏ lỡ cơ hội mười mươi, trong khi Benjamin Sesko thử thách Gianluigi Donnarumma bằng cú sút hiểm trúng đích.

Man City thắng đậm MU

Đến phút 18, Jeremy Doku bứt phá bên cánh trái, rồi căng ngang chuẩn xác để Phil Foden đánh đầu mở tỷ số – bàn thứ 7 anh ghi vào lưới MU.

Sang hiệp hai, Doku lại để lại dấu ấn với đường chọc khe tinh tế, giúp Haaland thoát xuống hạ gục Bayindir, nhân đôi cách biệt. Chỉ ít phút sau, chân sút Na Uy tiếp tục trừng phạt hàng thủ lỏng lẻo của MU bằng cú dứt điểm lạnh lùng sau đường chuyền của Bernardo Silva, hoàn tất cú đúp.

Thế trận khi ấy hoàn toàn nằm trong tay Man City. Haaland thậm chí suýt kiến tạo thêm một bàn cho Reijnders, nhưng cầu thủ này dứt điểm ra ngoài. Trong khi đó, những nỗ lực muộn màng của Bryan Mbeumo đều bị Donnarumma hóa giải.

Chiến thắng đậm đà không chỉ giúp Man City lấy lại sự tự tin sau hai thất bại liên tiếp, mà còn nhấn chìm MU trong khủng hoảng. “Quỷ đỏ” mới chỉ có 1 chiến thắng sau 4 vòng đấu mùa này.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 4