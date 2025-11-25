Nhận định bóng đá Chelsea - Barcelona: Thế trận khó lường, Maresca đấu trí Flick (Cúp C1)

Chủ nhà khó đoán

Nếu để bình chọn đội bóng khó dự đoán bậc nhất tại châu Âu ở thời điểm này, Chelsea chắc chắn là ứng viên sáng giá. Đoàn quân của HLV Enzo Maresca thường xuyên khiến giới mộ điệu bất ngờ đến ngã ngửa với thành tích của mình.

Chelsea rất khó đoán

Họ đang có chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp trong đó chỉ có 1 trận hòa. Tuy nhiên, trận hòa ấy lại nói lên nhiều vấn đề bởi đối thủ chỉ là Qarabag, đại diện tới từ Azerbaijan. Trước đội bóng được coi là "gạch lót đường" ở Champions League, Chelsea cần phải sang tới hiệp hai mới có bàn gỡ hòa 2-2.

Phong độ trồi sụt của Chelsea chẳng phải diễn ra ngày một ngày hai. Cách đây một tháng, họ vừa "đè bẹp" Ajax 5-1 nhưng lại thua Sunderland chỉ sau đó vài ngày. Thầy trò Enzo Maresca vừa thắng Burnley hồi cuối tuần theo cách rất toan tính, vậy họ sẽ đối đầu thế nào với Barcelona? Nên nhớ rằng, mỗi khi Chelsea bị cho là "cửa dưới", họ lại đá rất hay. Trận chung kết FIFA Club World Cup là minh chính rõ ràng nhất.

Đội khách tiềm tàng sự nguy hiểm

Ở chiều ngược lại, Barcelona vẫn đang giữ được phong độ ghi bàn tuyệt vời. Hồi cuối tuần trước, họ giành chiến thắng với tỉ số 4-0 trước Bilbao tại La Liga. Đó là trận thứ 4 liên tiếp thầy trò Hansi Flick ghi ít nhất 3 bàn/trận.

Barcelona có nhiều mũi tấn công nguy hiểm

Mặc dù lực lượng đang bị sứt mẻ đáng kể, đặc biệt là ở hàng tiền vệ nhưng Barcelona vẫn chơi nhuần nhuyễn. "Ngòi nổ" Lamine Yamal thường xuyên quấy phá hàng thủ đối phương với những pha đi bóng lắt léo và những đường chuyền tinh tế. Tài năng trẻ người Tây Ban Nha có tới 2 kiến tạo trong trận đấu với Bilbao.

Người đối đầu với Yamal trong trận đấu tại Stamford Bridge nhiều khả năng là đồng hương Cucurella. Liệu cầu thủ từng trưởng thành từ lò đào tạo của La Masia có thể ngăn cản được đàn em hay không?

Thực tế, Barcelona còn hai mũi tấn công khác cũng sắc bén không kém là Lewandowski và Ferran Torres. Rashford cũng có thể làm được điều tương tự nếu như góp mặt trong đội hình. Tiền đạo người Anh vắng mặt trong trận đấu gần nhất do bị cúm.

Lực lượng và thành tích đối đầu

Về mặt lực lượng, Chelsea mất 2 trụ cột là Palmer và Colwill do chấn thương, Lavia cũng không thể thi đấu vì lý do tương tự. Trong khi đó, Barcelona không có được sự phục vụ của Pedri và Gavi, 2 con bài chủ chốt ở khu trung tuyến.

Mặc dù đều là khách quen của Champions League nhưng hai đội ít có duyên chạm trán. Lần gần nhất đôi bên gặp nhau là cách đây 7 năm trước. Khi ấy, Messi vẫn còn đá cho Barcelona trong khi Kante và Fabregas vẫn thi đấu cho Chelsea. Bởi vậy, thành tích đối đầu chỉ mang ý nghĩa tham khảo.

Đa phần người yêu bóng đá đều mong trận cầu này sẽ có nhiều bàn thắng. Tuy nhiên, tất cả sẽ phụ thuộc vào toan tính của Maresca. Nếu Chelsea chủ động chơi phòng ngự số đông, Barcelona sẽ rất khó ghi bàn. Ngược lại, trong trường hợp Chelsea muốn thi xem ai ghi được nhiều bàn hơn, nhiều khả năng họ sẽ phải nhận "trái đắng".

Dự đoán tỉ số: Chelsea 1-1 Barcelona

Đội hình dự kiến

Chelsea: Sanchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Pedro, Garnacho; Delap

Barcelona: J. Garcia; Kounde, E. Garcia, Cubarsi, Balde; Casado, De Jong; Yamal, Lopez, Torres; Lewandowski