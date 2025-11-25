Ronaldo ấn định thời gian & địa điểm làm đám cưới với Georgina, triệu fan háo hức

Ronaldo tiết lộ về màn cầu hôn

Sau nhiều lần trì hoãn, Cristiano Ronaldo cuối cùng đã cầu hôn bạn gái lâu năm Georgina Rodriguez hồi tháng 8 vừa qua. Theo tiết lộ từ siêu sao người Bồ Đào Nha với bạn thân Piers Morgan, màn cầu hôn với chiếc nhẫn trị giá 1,5 triệu bảng diễn ra vào lúc 1h30 sáng khi các con của CR7 đã đi ngủ. Ronaldo miêu tả màn cầu hôn của mình "ngẫu hứng" và "kém lãng mạn".

Ronaldo tiết lộ về màn cầu hôn đơn giản của mình

“Nó rất đơn giản. Tôi không phải kiểu người quá lãng mạn. À, tôi có lãng mạn, nhưng không phải kiểu đàn ông mang hoa về nhà mỗi tuần. Tôi có cách lãng mạn của riêng mình. Khoảnh khắc đó rất đẹp và tôi biết cô ấy là người phụ nữ của đời mình, nên tôi đã làm điều đó và hy vọng rằng tôi làm tốt”, CR7 chia sẻ.

Báo Bồ Đào Nha hé lộ địa điểm cưới

Siêu sao người Bồ Đào Nha cũng chia sẻ thêm lễ cưới sẽ diễn ra sau World Cup và nhiều khả năng lễ cưới sẽ được tổ chức riêng tư bởi Georgina không muốn làm lớn. Theo tờ Jornal de Madeira, lễ cưới của CR7 sẽ diễn ra tại Nhà thờ chính tòa Funchal sau World Cup 2026 và tiệc cưới sẽ diễn ra tại một khách sạn trang trọng.

Nhà thờ chính tòa Funchal được tiết lộ là nơi tổ chức lễ cưới của Cristiano Ronaldo

Đây là địa điểm rất có ý nghĩa với Ronaldo bởi nhà thờ chỉ cách bệnh viện nơi siêu sao người Bồ Đào Nha chào đời khoảng 1,5 dặm. Đội bóng thời thơ ấu của CR7, Nacional da Madeira, cũng chỉ cách đó khoảng 3 dặm. Có vẻ như Ronaldo muốn tìm về với những gì quen thuộc nhất.

Nên nhớ rằng siêu sao người Bồ Đào Nha đã là tỷ phú với tổng tài sản lên tới hơn 1 tỷ USD. CR7 có không ít biệt thự ở những nơi đắt tiền nhất thế giới và nếu muốn, Ronaldo có thể tổ chức lễ cưới ở bất kỳ đâu trên trái đất. Thế nhưng, siêu sao sắp bước sang tuổi 41 lại chọn địa điểm cưới cực kỳ giản dị và thân quen.

Một điều chắc chắn là lễ cưới của Ronaldo cùng Georgina chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Giới truyền thông sẽ túc trực sẵn tại Madeira từ sớm nên khả năng đám cưới mang tính riêng tư của Ronaldo khó lòng trở thành sự thật.

Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez gắn bó với nhau bắt đầu từ năm 2016 và vẫn giữ được sự mặn nồng trong 9 năm qua. Georgina vẫn luôn săn sóc chu đáo cho cả 5 đứa con. Đó là một trong những lý do quan trọng nhất để Ronaldo quyết định đi tới hôn nhân.