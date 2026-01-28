Trực tiếp bóng đá Man City - Galatasaray: Đội khách còn động lực (Cúp C1)
(3h, 29/1, lượt cuối vòng bảng) Đội khách Galatasaray vẫn còn cơ hội chen chân vào top 8 khi chỉ kém 3 điểm.
Galatasaray còn động lực
Về phía đội khách, Galatasaray vẫn còn cơ hội chen chân vào top 8 khi chỉ kém 3 điểm, nhưng họ sẽ cần rất nhiều yếu tố đồng thời “ăn khớp” một cách hoàn hảo. Thực tế, ưu tiên lớn nhất của đại diện Thổ Nhĩ Kỳ gần như chắc chắn là đảm bảo suất dự vòng knock-out.
Galatasaray đang hơn hai đội xếp thứ 25 và 26 là Napoli và Copenhagen 2 điểm, đồng thời tạo ra cách biệt 3 điểm so với một số đối thủ khác đang nuôi hy vọng đi tiếp, nên họ vẫn có nguy cơ bị loại ở lượt cuối. Dẫu vậy, để điều đó xảy ra, Galatasaray cần đồng thời nhận một thất bại nặng nề và hàng loạt kết quả khác chống lại họ.
Mệnh lệnh phải thắng
Man City gây thất vọng khi thất thủ 1-3 trước Bodo/Glimt ở lượt áp chót, trận thua khiến họ rơi xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Hiện tại, đoàn quân của Pep Guardiola đang đứng ngoài top 8 do kém hiệu số bàn thắng-bại, dù cùng có 13 điểm như 7 đội khác. Điều đó đồng nghĩa họ cần đánh bại Galatasaray và chờ thêm các kết quả thuận lợi để tránh phải đá play-off.
Man City vẫn được đánh giá là ứng viên sáng giá cho 3 điểm, nhưng Galatasaray sẽ hướng tới một cú sốc ngay tại Etihad để khép lại vòng bảng theo cách tích cực nhất.
