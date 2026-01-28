Trực tiếp bóng đá Man City - Galatasaray: Đội khách còn động lực (Cúp C1)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Napoli vs Chelsea
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Real Madrid
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
PSV vs Bayern Munich
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Paris Saint-Germain vs Newcastle United
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester City vs Galatasaray
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Liverpool vs Qarabağ
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Barcelona vs Copenhagen
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Eintracht Frankfurt vs Tottenham Hotspur
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Borussia Dortmund vs Inter Milan
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Bayer Leverkusen vs Villarreal
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Atlético de Madrid vs Bodø / Glimt
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Arsenal vs Kairat
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Monaco vs Juventus
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Ajax vs Olympiakos Piraeus
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Lazio vs Genoa
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Hải Phòng vs Thể Công - Viettel
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Sông Lam Nghệ An vs Hà Nội
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Eintracht Frankfurt vs Bayer Leverkusen
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Wolverhampton Wanderers vs AFC Bournemouth
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Leeds United vs Arsenal
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Brighton & Hove Albion vs Everton
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Napoli vs Fiorentina
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Hamburger SV vs Bayern Munich
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Chelsea vs West Ham United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Levante vs Atlético de Madrid
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Liverpool vs Newcastle United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Elche vs Barcelona
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Hoàng Anh Gia Lai vs SHB Đà Nẵng
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Thép Xanh Nam Định
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
PVF-CAND vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Công An Hà Nội vs Ninh Bình
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Real Madrid vs Rayo Vallecano
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Nottingham Forest vs Crystal Palace
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Fulham
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Aston Villa vs Brentford
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Borussia Dortmund vs Heidenheim
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Tottenham Hotspur vs Manchester City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Cremonese vs Inter Milan
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Parma vs Juventus
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Strasbourg vs Paris Saint-Germain
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Sunderland vs Burnley
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-

Trực tiếp bóng đá Man City - Galatasaray: Đội khách còn động lực (Cúp C1)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Cup C1 - Champions League 2025/26 Manchester City

(3h, 29/1, lượt cuối vòng bảng) Đội khách Galatasaray vẫn còn cơ hội chen chân vào top 8 khi chỉ kém 3 điểm.

  

Danh sách các trận đấu HOT

Vuốt ngang để xem tiếp bảng
Napoli vs Chelsea
Napoli
-
Chelsea
-
TV360
Benfica vs Real Madrid
Benfica
-
Real Madrid
-
TV360, On Sports+
PSV vs Bayern Munich
PSV
-
Bayern Munich
-
TV360
Paris Saint-Germain vs Newcastle United
Paris Saint-Germain
-
Newcastle United
-
TV360, On Sports News
Manchester City vs Galatasaray
Manchester City
-
Galatasaray
-
TV360, On Football
Liverpool vs Qarabağ
Liverpool
-
Qarabağ
-
TV360
Barcelona vs Copenhagen
Barcelona
-
Copenhagen
-
TV360
Eintracht Frankfurt vs Tottenham Hotspur
Eintracht Frankfurt
-
Tottenham Hotspur
-
TV360
Borussia Dortmund vs Inter Milan
Borussia Dortmund
-
Inter Milan
-
TV360
Bayer Leverkusen vs Villarreal
Bayer Leverkusen
-
Villarreal
-
TV360, On Golf

C1 - Champions League | 3h, 29/1 | SVĐ Etihad

Man City
Trực tiếp bóng đá Man City - Galatasaray: Đội khách còn động lực (Cúp C1) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Man City - Galatasaray: Đội khách còn động lực (Cúp C1) - 1
Galatasaray
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Man City - Galatasaray: Đội khách còn động lực (Cúp C1) - 1
Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, O'Reilly, Lewis, Cherki, Bernardo Silva, Foden, Doku, Haaland
Trực tiếp bóng đá Man City - Galatasaray: Đội khách còn động lực (Cúp C1) - 1
Cakir, Sallai, Bardakci, Sanchez, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Gundogan, Yilmaz, Osimhen

Galatasaray còn động lực

Về phía đội khách, Galatasaray vẫn còn cơ hội chen chân vào top 8 khi chỉ kém 3 điểm, nhưng họ sẽ cần rất nhiều yếu tố đồng thời “ăn khớp” một cách hoàn hảo. Thực tế, ưu tiên lớn nhất của đại diện Thổ Nhĩ Kỳ gần như chắc chắn là đảm bảo suất dự vòng knock-out.

Galatasaray đang hơn hai đội xếp thứ 25 và 26 là Napoli và Copenhagen 2 điểm, đồng thời tạo ra cách biệt 3 điểm so với một số đối thủ khác đang nuôi hy vọng đi tiếp, nên họ vẫn có nguy cơ bị loại ở lượt cuối. Dẫu vậy, để điều đó xảy ra, Galatasaray cần đồng thời nhận một thất bại nặng nề và hàng loạt kết quả khác chống lại họ.

Mệnh lệnh phải thắng

Man City gây thất vọng khi thất thủ 1-3 trước Bodo/Glimt ở lượt áp chót, trận thua khiến họ rơi xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Hiện tại, đoàn quân của Pep Guardiola đang đứng ngoài top 8 do kém hiệu số bàn thắng-bại, dù cùng có 13 điểm như 7 đội khác. Điều đó đồng nghĩa họ cần đánh bại Galatasaray và chờ thêm các kết quả thuận lợi để tránh phải đá play-off.

Man City vẫn được đánh giá là ứng viên sáng giá cho 3 điểm, nhưng Galatasaray sẽ hướng tới một cú sốc ngay tại Etihad để khép lại vòng bảng theo cách tích cực nhất.

Dự đoán tỉ số cúp C1: Real Madrid vất vả trước Benfica, Man City với nhiệm vụ phải thắng
Dự đoán tỉ số cúp C1: Real Madrid vất vả trước Benfica, Man City với nhiệm vụ phải thắng

(3h, 29/1, lượt cuối vòng bảng Champions League) Real Madrid sẽ vất vả trước Benfica trong khi Man City phải thắng Galatasaray mới có thể mơ về Top 8.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/01/2026 17:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN