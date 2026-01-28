Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Khó lường đua top 8 Cúp C1: Real Madrid tự quyết, Barcelona cần điều kiện gì?

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Manchester City Barcelona

Lượt cuối vòng bảng Champions League 2025/26 hứa hẹn mang lại kịch bản kịch tính bậc nhất từ đầu giải. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có hai đội dẫn đầu bảng là Arsenal và Bayern Munich đã chắc suất giành vé trực tiếp vào vòng 1/8.

  

Real Madrid - Liverpool nắm quyền tự quyết

Mọi thứ đang rối rắm ở nhóm cạnh tranh top 8. Real Madrid đã cải thiện đáng kể hiệu số bàn thắng bại bằng chiến thắng hủy diệt 6-1 trước Monaco tuần trước. Hơn đội xếp thứ 9 hai điểm, “Kền kền trắng” sẽ chạm trán Benfica của người cũ Jose Mourinho. Một chiến thắng trên đất Bồ Đào Nha sẽ đảm bảo cho Real Madrid tấm vé vào vòng 1/8, thậm chí kết quả hòa gần như chắc chắn cũng là đủ dành cho đoàn quân của Alvaro Arbeloa.

Real Madrid&nbsp;sẽ đảm bảo suất vào vòng 1/8 Cúp C1&nbsp;nếu thắng&nbsp;Benfica ở lượt cuối

Real Madrid sẽ đảm bảo suất vào vòng 1/8 Cúp C1 nếu thắng Benfica ở lượt cuối

Liverpool cũng có 15 điểm và nếu đánh bại Qarabag trên sân nhà, họ sẽ giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, với hiệu số kém hơn, một trận hòa có thể không đủ cho đại diện nước Anh.

Tottenham không để phong độ thiếu ổn định ở Ngoại hạng Anh ảnh hưởng tới màn trình diễn của họ tại Cúp C1. Sau khi vượt qua Dortmund ở lượt áp chót để có 14 điểm, thầy trò Thomas Frank đang nắm quyền tự quyết. Một chiến thắng trên sân của Frankfurt, đội đã chắc chắn bị loại, sẽ giúp “Gà trống” giành vé trực tiếp vào vòng 1/8. Ngược lại, nếu hòa hoặc thua, tình thế sẽ trở nên khó lường khi có tới 8 đội bám sát phía sau với chỉ 1 điểm ít hơn.

Tiếp theo là nhóm đông đảo các đội cùng có 13 điểm, trải dài từ vị trí thứ 6 đến 13. Tâm điểm của lượt trận cuối nhiều khả năng là cuộc đối đầu mang tính chất “một mất một còn” giữa PSG và Newcastle tại Paris. Với hiệu số bàn thắng bại khá tốt của cả hai, đội giành chiến thắng gần như chắc chắn sẽ đoạt vé trực tiếp vào vòng 1/8. Tuy nhiên, một trận hòa sẽ đẩy cả hai vào nguy cơ rơi khỏi top 8, còn đội thua sẽ giậm chân ở 13 điểm và dễ bị vượt mặt bởi 6 đội xếp ngay phía sau.

Cuộc đua vào top 8 đang cực kỳ khó lường

Cuộc đua vào top 8 đang cực kỳ khó lường

Sau chiến thắng sít sao trước Pafos tuần trước, Chelsea hiện đang nắm giữ vị trí thứ 8, nhưng họ phải đối mặt chuyến làm khách đầy khó khăn tới sân của Napoli, bất chấp việc nhà vô địch Italia đang khủng hoảng lực lượng vì chấn thương. Một chiến thắng tại Italia nhiều khả năng sẽ giúp “The Blues” giành vé vào vòng 1/8, dù mọi thứ có thể phải phân định bằng hiệu số. Nếu chỉ hòa hoặc thua, với hàng loạt đối thủ cùng 13 điểm, Chelsea nhiều khả năng sẽ phải bước vào vòng play-off.

Barcelona - Man City coi chừng

Hiệu số bàn thắng bại chắc chắn sẽ đóng vai trò quyết định với 5 đội đang xếp từ thứ 9 đến 13 trước lượt đấu cuối. Barcelona và Sporting Lisbon (cùng hiệu số +5) sẽ là những ứng viên đầu tiên hưởng lợi nếu các đội phía trên sảy chân, đặc biệt khi PSG và Newcastle chắc chắn sẽ lấy điểm của nhau. Barcelona tiếp đón Copenhagen trên sân nhà, trong khi Sporting Lisbon làm khách trên sân Athletic Bilbao, với lưu ý rằng cả hai đối thủ này vẫn đang cạnh tranh suất đá play-off.

Barcelona buộc phải thắng&nbsp;Copenhagen và chờ các&nbsp;đối thủ xếp trên sảy chân

Barcelona buộc phải thắng Copenhagen và chờ các đối thủ xếp trên sảy chân

Man City, với hiệu số +4, có cơ hội lớn chen chân vào top 8 nếu đánh bại Galatasaray trên sân nhà Etihad. Tuy nhiên, thất bại muối mặt 1-3 trước Bodo/Glimt tuần trước cho thấy thầy trò Pep Guardiola vẫn tiềm ẩn nguy cơ nhận cú sốc không mong muốn.

Atletico Madrid có hiệu số +3 sau trận hòa đáng thất vọng 1-1 với Galatasaray và sẽ tiếp đón Bodo/Glimt, đội bóng vẫn còn cơ hội dự play-off. Thực tế, Atletico Madrid gần như buộc phải giành chiến thắng nếu muốn nuôi hy vọng vào top 8.

Atalanta, đội cuối cùng trong nhóm 13 điểm với hiệu số +1, đã tự làm khó mình sau thất bại 2-3 trên sân nhà trước Athletic Bilbao tuần trước, và giờ đây chỉ còn chiến thắng trên sân Union mới có thể giúp họ tiếp tục mơ mộng.

Cuối cùng là hai đội có 12 điểm. Juventus và đương kim á quân Inter Milan, những cái tên vẫn còn cơ hội mong manh để giành vé trực tiếp vào vòng 1/8. Juventus sẽ làm khách trên sân của Monaco, buộc phải thắng và chờ đợi nhiều đối thủ xếp trên sảy chân.

Inter Milan sẽ phải đối mặt bầu không khí đầy thù địch khi hành quân tới sân của Dortmund, đội bóng về mặt toán học vẫn còn khả năng lọt vào top 8. Ngay cả khi không thể chen chân vào nhóm 8 đội dẫn đầu, mọi điểm số và thứ hạng cải thiện được ở lượt cuối vẫn sẽ giúp các đội có vị thế thuận lợi hơn ở vòng play-off.

Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/01/2026 05:06 AM (GMT+7)
