Trực tiếp bóng đá Liverpool - Tottenham: Sức ép từ "chảo lửa" Anfield (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 23h30, 15/3 | Anfield Liverpool 0 - 0 Tottenham (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Liverpool vs Tottenham Tottenham Điểm Alisson Gomez Konate Van Dijk Kerkez Mac Allister Gravenberch Salah Szoboszlai Wirtz Ekitike Điểm Vicario Danso Dragusin Souza Porro Gray Spence Sarr Simons Richarlison Tel Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Liverpool Liverpool Tottenham Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Alisson, Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike Vicario, Danso, Dragusin, Souza, Porro, Gray, Spence, Sarr, Simons, Richarlison, Tel

Tottenham vắng nhiều trụ cột

Danh sách chấn thương của Spurs rất dài bao gồm Destiny Udogie, Dejan Kulusevski, Ben Davies, Rodrigo Bentancur, Mohammed Kudus, Lucas Bergvall, James Maddison, Wilson Odobert và Yves Bissouma đều nằm viện.

Những trường hợp chấn thương gần đây bao gồm João Palhinha và Cristian Romero, những người bị va chạm đầu trong trận đấu với Atletico. Micky van de Ven bị treo giò, và Conor Gallagher có thể vắng mặt vì ốm.

Điểm tựa mang tên Anfield

Sân Anfield vẫn luôn là điểm tựa vững chắc cho Liverpool trong nhiều năm qua. Mùa giải này cũng không phải là ngoại lệ. 10 trận gần nhất, họ chỉ thua đúng 1 lần khi được đá trên sân nhà và đó là Man City. Còn lại những đối thủ khác thường ra về tay trắng.