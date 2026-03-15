Trực tiếp bóng đá MU - Aston Villa: Cuộc chiến khốc liệt vì vé dự Cúp C1 (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 21h, 15/3 | Old Trafford MU 0 - 0 Aston Villa (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: MU vs Aston Villa Aston Villa Điểm Lammens Dalot Yoro Maguire Shaw Casemiro Mainoo Mbeumo Fernandes Cunha Sesko Điểm Martinez Cash Konsa Lindelof Maatsen Onana McGinn Bailey Rogers Ramsey Watkins Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận MU MU Aston Villa Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Lammens, Dalot, Yoro, Maguire, Shaw, Casemiro, Mainoo, Mbeumo, Fernandes, Cunha, Sesko Martinez, Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen, Onana, McGinn, Bailey, Rogers, Ramsey, Watkins

Cuộc chiến vì vé dự Cúp C1

MU và Aston Villa đứng ngay sát nhau trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh khi có cùng 51 điểm. "Quỷ đỏ" xếp trên bởi có hiệu số bàn thắng - bàn thua tốt hơn (+11 so với +5). Nhưng con số ấy sẽ không còn ý nghĩa nếu đoàn quân HLV Carrick thua trận tới.

Hiện MU thời Carrick đã biết thua khi vòng đấu trước họ bị Newcastle đánh bại. Khi "tuần trăng mật" qua đi, MU phải đối diện với thách thức không hề nhỏ trong việc tìm lại phong độ cao. Aston Villa là đối thủ khó chơi không kém Newcastle bởi đội bóng này hiện quyết tâm tìm vé dự Cúp C1 mùa tới.

Lợi thế của MU trước Aston Villa có không ít và họ cần tận dụng lấy. Đầu tiên là việc được chơi trên sân nhà. Ngoài ra, đoàn quân HLV Carrick thi đấu ít hơn Aston Villa bởi không vướng bận sân chơi Cúp châu Âu. Việc đó giúp thể lực của Fernandes và đồng đội được đảm bảo.