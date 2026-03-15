Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
Crystal Palace vs Leeds United
Manchester United vs Aston Villa
Nottingham Forest vs Fulham
Barcelona vs Sevilla
Le Havre vs Olympique Lyonnais
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Real Betis vs Celta de Vigo
Stuttgart vs RB Leipzig
Lazio vs Milan
Rennes vs Lille
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Sporting CP vs Bodø / Glimt
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Manchester City vs Real Madrid
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Barcelona vs Newcastle United
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Liverpool vs Galatasaray
Bayern Munich vs Atalanta
Midtjylland vs Nottingham Forest
Porto vs Stuttgart
Roma vs Bologna
Aston Villa vs Lille
Real Betis vs Panathinaikos
AFC Bournemouth vs Manchester United
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Fulham vs Burnley
Everton vs Chelsea
Leeds United vs Brentford
Newcastle United vs Sunderland
Aston Villa vs West Ham United
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Trực tiếp bóng đá MU - Aston Villa: Cuộc chiến khốc liệt vì vé dự Cúp C1 (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Premier League 2025-26 Aston Villa

(21h, 15/3, vòng 30 Ngoại hạng Anh) MU và Aston Villa hiện bằng điểm nhau trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh nên cuộc đấu tới giữa 2 đội dự kiến sẽ diễn ra đầy khốc liệt.

   

Premier League | 21h, 15/3 | Old Trafford

MU
0 - 0
Aston Villa
(H1: 0-0)
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Lammens, Dalot, Yoro, Maguire, Shaw, Casemiro, Mainoo, Mbeumo, Fernandes, Cunha, Sesko
Martinez, Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen, Onana, McGinn, Bailey, Rogers, Ramsey, Watkins

Cuộc chiến vì vé dự Cúp C1

MU và Aston Villa đứng ngay sát nhau trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh khi có cùng 51 điểm. "Quỷ đỏ" xếp trên bởi có hiệu số bàn thắng - bàn thua tốt hơn (+11 so với +5). Nhưng con số ấy sẽ không còn ý nghĩa nếu đoàn quân HLV Carrick thua trận tới.

Hiện MU thời Carrick đã biết thua khi vòng đấu trước họ bị Newcastle đánh bại. Khi "tuần trăng mật" qua đi, MU phải đối diện với thách thức không hề nhỏ trong việc tìm lại phong độ cao. Aston Villa là đối thủ khó chơi không kém Newcastle bởi đội bóng này hiện quyết tâm tìm vé dự Cúp C1 mùa tới.

Lợi thế của MU trước Aston Villa có không ít và họ cần tận dụng lấy. Đầu tiên là việc được chơi trên sân nhà. Ngoài ra, đoàn quân HLV Carrick thi đấu ít hơn Aston Villa bởi không vướng bận sân chơi Cúp châu Âu. Việc đó giúp thể lực của Fernandes và đồng đội được đảm bảo. 

Theo Phong Đức

