Ngoại hạng Anh chắc 5 suất dự cúp C1 mùa sau, MU sáng cửa có vé

Ngoại hạng Anh bắt đầu từ bỏ khái niệm "Top 4"

Những khán giả của Ngoại hạng Anh đã quá quen với khái niệm "đua Top 4" để tranh vé dự Champions League. Đó là cuộc đua khốc liệt không kém gì, thậm chí là có phần căng thẳng hơn cuộc đua vô địch trong một vài năm. Tuy nhiên, mùa giải 2025/26 đang có sự thay đổi khi Ngoại hạng Anh có tới 6 đội tham dự Champions League! Con số này có thể bị giảm bớt một ở mùa sau nhưng khó lòng trở về con số 4 như trước đây.

Ngoại hạng Anh có tới 6 đội tham dự Champions League 2025/26?

Tại sao như vậy? Rất đơn giản, đó là nhờ quyết định tăng số đội tham dự Champions League của UEFA từ 32 đội lên thành 36 đội. Không phải nước Anh nghiễm nhiên nhận được thêm một suất, mà là nhờ họ có thành tích tốt tại cả 3 hạng đấu ở châu Âu qua đó độc chiếm ngôi đầu của bảng xếp hạng sức mạnh của các giải đấu tại châu Âu của UEFA.

Đó là bảng tính với những con số kéo tới ba chữ số thập phân, nhìn chẳng có gì hấp dẫn với người hâm mộ nhưng lại đang trở nên cực kỳ quan trọng. Hai quốc gia đứng nhất trong bảng xếp hạng này sẽ có thêm một suất dự Champions League mùa sau.

Mùa đầu tiên được áp dụng (2023/24), Anh đứng thứ ba chung cuộc nên chỉ có 4 suất dự cúp C1, như bình thường. Nhưng mùa trước, Anh lại dễ dàng điền tên mình vào một trong 2 vị trí dẫn đầu. Bên cạnh đó, việc Tottenham vô địch Europa League giúp "xứ sở sương mù" có tới 6 đội tham gia Champions League mùa này.

Bảng xếp hạng sức mạnh của các giải VĐQG được tính như thế nào?

Với mỗi trận đấu mà một CLB không thua ở các giải đấu của UEFA, từ Champions League đến Europa League và Conference League, họ sẽ tích lũy điểm số: hai điểm cho một chiến thắng, một điểm cho một trận hòa.

Bảng xếp hạng sức mạnh của các giải VĐQG tại châu Âu tính tới trước lượt 8 vòng bảng cúp C1 2025/26

Các đội cũng có thể kiếm thêm điểm cho mỗi vòng đấu mà họ vượt qua, nhưng số điểm này cao hơn ở Champions League. Ví dụ, đội đứng đầu giai đoạn vòng bảng Champions League sẽ nhận được 12 điểm, gấp đôi số điểm dành cho thành tích tương tự ở Europa League và gấp ba lần so với việc dẫn đầu Conference League.

Những điểm số này được cộng dồn trong vòng năm mùa giải gần nhất để xác định sức mạnh của các giải VĐQG. Chỉ số này vốn để giúp cân bằng việc bốc thăm trước khi giải khởi tranh. Tuy nhiên, thể thức mới của ba hạng đấu tại châu Âu cũng dựa vào bảng xếp hạng này.

Tổng số điểm các CLB thuộc chung một quốc gia kiếm được sẽ được cộng dồn rồi được chia cho số đội đại diện của quốc gia ấy, để tạo ra một điểm xếp hạng trung bình. Các đội lọt càng sâu, số điểm kiếm cho quốc gia của mình càng nhiều. Hai quốc gia có điểm trung bình cao nhất sẽ được trao những suất bổ sung quý giá này.

Vì sao Ngoại hạng Anh đã chắc 5 suất dự Champions League mùa sau?

Lấy ví dụ như trong mùa giải 2025/26, Anh đang có 9 đội tham dự tại 3 đấu trường châu Âu và có tổng cộng 40 trận thắng và 8 trận hòa trước khi Champions League bước vào lượt cuối. Với việc gần như cả 9 đội sẽ giành quyền đi tiếp tại cúp châu Âu, chuyên trang thống kê Opta tính toán khả năng Ngoại hạng Anh có thêm một suất dự cúp C1 mùa 2026/27 lên tới 99%, dù vòng bảng còn chưa kết thúc.

Quốc gia Số đội còn lại Điểm số Điểm kỳ vọng (xPoints) Tỷ lệ lọt Top 2 Anh 9/9 14.2 28.0 99.9% Đức 7/7 12.4 21.0 32.3% Ý 7/7 12.0 20.9 32.3% Tây Ban Nha 8/8 12.2 20.8 27.7% Bồ Đào Nha 4/5 11.6 18.8 5.3% Pháp 7/7 11.0 18.2 2.0% Ba Lan 3/4 13.6 16.9 0.5% Hy Lạp 4/5 10.5 14.6 0.0% Síp 3/4 11.4 14.4 0.0% Đan Mạch 2/4 9.6 12.8 0.0%

Opta dự đoán Anh có tới 99% cơ hội có thêm 1 đội dự Champions League mùa sau

Một phần lý do Anh chắc suất là bởi các quốc gia có khả năng cạnh tranh không có được sự đồng đều như vậy. Tây Ban Nha chắc chắn sẽ mất Villarreal khỏi cuộc đua trong tuần này (thành tích chỉ một chiến thắng sau bảy trận Champions League của họ cho đến nay là đặc biệt tệ hại).

Trong khi Bilbao cũng đang đứng trước nguy cơ không lọt vào vòng knock-out. Tương tự, Đức đã có Eintracht Frankfurt bị loại và Bayer Leverkusen đang gặp khó, còn Ý thì nhà vô địch Serie A là Napoli đang đứng trước nguy cơ không kết thúc trong top 24.

Top 4 hay Top 5 tại Ngoại hạng Anh đều khốc liệt

Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua tại Ngoại hạng Anh 2025/26. Hiện tại, 5 đội dẫn đầu đang là Arsenal, Man City, Aston Villa, Man United và Chelsea. Ba đội phía trước tách tốp, tạo ra khoảng cách 8 điểm so với MU và Chelsea nên vị trí được dự Champions League mùa sau đang được coi là tạm thời an toàn.

MU đang xếp thứ 4 và có lợi thế trong cuộc đua vé dự Champions League nhưng cuộc đua sẽ ngày càng khốc liệt

Bởi vậy, cuộc chiến "giữ chỗ" của "Quỷ đỏ" và "The Blues" sẽ cực kỳ vất vả. Tính ra, đội xếp thứ 11 là Sunderland vẫn còn nguyên cơ hội bởi họ cũng chỉ kém Man United đúng 5 điểm. Đó không phải là khoảng cách quá lớn khi giải đấu còn tới 15 vòng nữa mới kết thúc.

Nói tóm lại, việc Ngoại hạng Anh có 5 suất dự Champions League 2026/27 là điều gần như chắc chắn. Nếu Aston Villa vô địch Europa League, con số này có thể tăng lên thành 6, giống như ở mùa giải này. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của sau này. Còn hiện tại, hãy cùng chờ xem cuộc đua cho 5 vị trí dẫn đầu của Ngoại hạng Anh sẽ khốc liệt ra sao.