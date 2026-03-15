Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
Crystal Palace vs Leeds United
Manchester United vs Aston Villa
Nottingham Forest vs Fulham
Barcelona vs Sevilla
Le Havre vs Olympique Lyonnais
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Real Betis vs Celta de Vigo
Stuttgart vs RB Leipzig
Lazio vs Milan
Rennes vs Lille
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Sporting CP vs Bodø / Glimt
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Manchester City vs Real Madrid
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Barcelona vs Newcastle United
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Liverpool vs Galatasaray
Bayern Munich vs Atalanta
Midtjylland vs Nottingham Forest
Porto vs Stuttgart
Roma vs Bologna
Aston Villa vs Lille
Real Betis vs Panathinaikos
AFC Bournemouth vs Manchester United
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Fulham vs Burnley
Everton vs Chelsea
Leeds United vs Brentford
Newcastle United vs Sunderland
Aston Villa vs West Ham United
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Trực tiếp bóng đá Barcelona - Sevilla: Bại binh phục hận (La Liga)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Sevilla Barcelona

(22h15, 15/3) Barcelona sẽ hướng tới mục tiêu giành chiến thắng thứ tư liên tiếp tại La Liga khi tiếp đón Sevilla trên sân nhà Nou Camp.

  

Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Công An TP Hồ Chí Minh
-
PVF-CAND
-
FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng
-
FPT Play, TV360+9, TV360+3
Crystal Palace vs Leeds United
Crystal Palace
-
Leeds United
-
FPT Play
Manchester United vs Aston Villa
Manchester United
-
Aston Villa
-
FPT Play
Nottingham Forest vs Fulham
Nottingham Forest
-
Fulham
-
FPT Play
Barcelona vs Sevilla
Barcelona
-
Sevilla
-
SCTV22
Le Havre vs Olympique Lyonnais
Le Havre
-
Olympique Lyonnais
-
On Sports News
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Liverpool
-
Tottenham Hotspur
-
FPT Play
Real Betis vs Celta de Vigo
Real Betis
-
Celta de Vigo
-
SCTV15
Stuttgart vs RB Leipzig
Stuttgart
-
RB Leipzig
-
TV360

Laliga | 22h15, 15/3 | SVĐ Nou Camp

Barcelona
0 - 0
Sevilla
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
J Garcia, Araujo, Cubarsi, E Garcia, Martin, Casado, Pedri, Yamal, Fermin, Raphinha, Torres
Vlachodimos, Azpilicueta, Nianzou, Gudelj, Salas, Juanlu, Agoume, Sow, Carmona, Adams, Romero

Bại binh phục hận

Barcelona bước vào cuộc tiếp đón Sevilla sau trận hòa 1-1 với Newcastle ở lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân St James' Park hồi giữa tuần. Đó không phải là màn trình diễn quá thuyết phục của đội bóng xứ Catalunya, nhưng kết quả này vẫn giúp họ nắm lợi thế đáng kể trước trận lượt về trên sân nhà vào giữa tuần tới.

Ở trận lượt đi giữa hai đội tại La Liga mùa này, Barcelona từng gây sốc khi để thua Sevilla 1-4 trên sân Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Tuy nhiên, xét rộng hơn, Barcelona đã thắng tới 7 trong 8 lần đối đầu Sevilla gần nhất, bao gồm chiến thắng đậm 5-1 ở lượt đi La Liga mùa giải 2024/25.

Nou Camp ám ảnh Sevilla

Sevilla không có nhiều ký ức đẹp mỗi khi làm khách tại Nou Camp. Đội bóng này chưa từng đánh bại Barcelona trên sân khách kể từ tháng 1/2010 tại Cúp Nhà vua, trong khi chiến thắng gần nhất của họ tại sân Camp Nou ở La Liga đã diễn ra từ tháng 12/2002, cho thấy thách thức rất lớn dành cho đội khách ở trận đấu tới.

Barcelona đang phong độ cao ở La Liga

Barcelona đã dừng bước ở bán kết Cúp Nhà vua, song tại La Liga họ vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch. Đoàn quân của Hansi Flick hiện đứng đầu bảng, hơn đội xếp thứ hai là Real Madrid 1 điểm.

Đội bóng xứ Catalonia từng gây thất vọng khi để thua Girona tại La Liga vào giữa tháng Hai, nhưng sau đó đã nhanh chóng đáp trả bằng chuỗi chiến thắng trước Levante, Villarreal và Athletic Bilbao.

Barcelona đã rất vất vả trước Newcastle và họ chỉ thoát hiểm đúng vào phút bù giờ cuối.

