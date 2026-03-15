Trực tiếp bóng đá Barcelona - Sevilla: Bại binh phục hận (La Liga)

Laliga | 22h15, 15/3 | SVĐ Nou Camp Barcelona 0 - 0 Sevilla (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Barcelona vs Sevilla Sevilla Điểm J Garcia Araujo Cubarsi E Garcia Martin Casado Pedri Yamal Fermin Raphinha Torres Điểm Vlachodimos Azpilicueta Nianzou Gudelj Salas Juanlu Agoume Sow Carmona Adams Romero Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Barcelona Barcelona Sevilla Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: J Garcia, Araujo, Cubarsi, E Garcia, Martin, Casado, Pedri, Yamal, Fermin, Raphinha, Torres Vlachodimos, Azpilicueta, Nianzou, Gudelj, Salas, Juanlu, Agoume, Sow, Carmona, Adams, Romero

Bại binh phục hận

Barcelona bước vào cuộc tiếp đón Sevilla sau trận hòa 1-1 với Newcastle ở lượt đi vòng 1/8 Champions League trên sân St James' Park hồi giữa tuần. Đó không phải là màn trình diễn quá thuyết phục của đội bóng xứ Catalunya, nhưng kết quả này vẫn giúp họ nắm lợi thế đáng kể trước trận lượt về trên sân nhà vào giữa tuần tới.

Ở trận lượt đi giữa hai đội tại La Liga mùa này, Barcelona từng gây sốc khi để thua Sevilla 1-4 trên sân Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Tuy nhiên, xét rộng hơn, Barcelona đã thắng tới 7 trong 8 lần đối đầu Sevilla gần nhất, bao gồm chiến thắng đậm 5-1 ở lượt đi La Liga mùa giải 2024/25.

Nou Camp ám ảnh Sevilla

Sevilla không có nhiều ký ức đẹp mỗi khi làm khách tại Nou Camp. Đội bóng này chưa từng đánh bại Barcelona trên sân khách kể từ tháng 1/2010 tại Cúp Nhà vua, trong khi chiến thắng gần nhất của họ tại sân Camp Nou ở La Liga đã diễn ra từ tháng 12/2002, cho thấy thách thức rất lớn dành cho đội khách ở trận đấu tới.

Barcelona đang phong độ cao ở La Liga

Barcelona đã dừng bước ở bán kết Cúp Nhà vua, song tại La Liga họ vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch. Đoàn quân của Hansi Flick hiện đứng đầu bảng, hơn đội xếp thứ hai là Real Madrid 1 điểm.

Đội bóng xứ Catalonia từng gây thất vọng khi để thua Girona tại La Liga vào giữa tháng Hai, nhưng sau đó đã nhanh chóng đáp trả bằng chuỗi chiến thắng trước Levante, Villarreal và Athletic Bilbao.