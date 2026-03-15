Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Hải Phòng: Quyết thắng để đua vô địch (V-League)

V-League | 19h15, 15/3 | SVĐ Hàng Đẫy Thể Công Viettel 0 - 0 Hải Phòng (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Thể Công Viettel vs Hải Phòng Hải Phòng Điểm Văn Việt Tiến Dũng Viết Tú Tuấn Tài Hoàng Minh Nhật Nam Paulo Martins Văn Khang Lucao Hữu Thắng Pedro Điểm Đình Triệu Trung Hiếu Tiến Dụng Nhật Minh Thế Tài Mạnh Dũng Luiz Antonio Ronaldo Hữu Sơn Hoàng Nam Joel Tagueu Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Thể Công Viettel Thể Công Viettel Hải Phòng Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0

Quyết thắng để đua vô địch

Với 3 chiến thắng liên tiếp, Thể Công Viettel đã có bước tiến mạnh mẽ để leo lên ngôi nhì bảng V-League (31 điểm/15 trận), kém đội đầu bảng Công an Hà Nội 7 điểm. Dù chỉ ghi 24 bàn, hàng thủ trở thành điểm tựa khi mới để thủng lưới 14 lần, ít thứ nhì giải đấu.

Lucao gieo sầu cho đội bóng cũ?

Thể Công Viettel đang sở hữu "ngòi nổ" đáng gờm là tiền đạo Lucao. Cựu chân sút Hải Phòng đang có 8 pha lập công và sẽ là cái tên khiến đội bóng cũ phải dè chừng trong lần chạm trán này. Cần biết, Hải Phòng cũng không có phong độ cao khi trải qua 4 vòng liên tiếp toàn hòa và thua.