Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Hải Phòng: Quyết thắng để đua vô địch (V-League)
(19h15, 15/3, vòng 16) Thể Công Viettel cần phải giành 3 điểm để xây chắc ngôi nhì bảng, đồng thời thắp sáng hy vọng bám đuổi đội dẫn đầu Công an Hà nội.
V-League | 19h15, 15/3 | SVĐ Hàng Đẫy
Điểm
Văn Việt
Tiến Dũng
Viết Tú
Tuấn Tài
Hoàng Minh
Nhật Nam
Paulo Martins
Văn Khang
Lucao
Hữu Thắng
Pedro
Điểm
Đình Triệu
Trung Hiếu
Tiến Dụng
Nhật Minh
Thế Tài
Mạnh Dũng
Luiz Antonio
Ronaldo
Hữu Sơn
Hoàng Nam
Joel Tagueu
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Quyết thắng để đua vô địch
Với 3 chiến thắng liên tiếp, Thể Công Viettel đã có bước tiến mạnh mẽ để leo lên ngôi nhì bảng V-League (31 điểm/15 trận), kém đội đầu bảng Công an Hà Nội 7 điểm. Dù chỉ ghi 24 bàn, hàng thủ trở thành điểm tựa khi mới để thủng lưới 14 lần, ít thứ nhì giải đấu.
Lucao gieo sầu cho đội bóng cũ?
Thể Công Viettel đang sở hữu "ngòi nổ" đáng gờm là tiền đạo Lucao. Cựu chân sút Hải Phòng đang có 8 pha lập công và sẽ là cái tên khiến đội bóng cũ phải dè chừng trong lần chạm trán này. Cần biết, Hải Phòng cũng không có phong độ cao khi trải qua 4 vòng liên tiếp toàn hòa và thua.
