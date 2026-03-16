Sinner và Sabalenka xô đổ "núi" kỷ lục đỉnh cao sau chức vô địch Indian Wells

Giải Indian Wells Open 2026 đã khép lại bằng hai màn đăng quang mang đậm dấu ấn lịch sử. Jannik Sinner và Aryna Sabalenka lần đầu giành cúp, họ còn đồng loạt thiết lập những cột mốc khiến cả ATP lẫn WTA phải khâm phục.

Sinner và Sabalenka lần đầu tiên vô địch Indian Wells

Sinner, “cỗ máy hoàn hảo” thống trị ATP

Ở trận chung kết đơn nam, Jannik Sinner đã vượt qua Daniil Medvedev với tỷ số 7-6(6), 7-6(4) trong trận đấu căng thẳng đến nghẹt thở. Điểm nhấn đến ở loạt tie-break set hai, khi tay vợt người Ý thắng liền 7 điểm từ thế bị dẫn 0-4, màn lội ngược dòng cho thấy bản lĩnh thép của tay vợt số 2 thế giới.

Đây đã là chiến thắng thứ 9 của Sinner trong 10 lần chạm trán gần nhất với Medvedev, sự áp đảo gần như tuyệt đối ở đỉnh cao. Nhưng điều khiến danh hiệu này trở nên đặc biệt hơn cả nằm ở chuỗi kỷ lục mà anh thiết lập:

- Trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử thắng liền 2 danh hiệu ATP Masters 1000 mà không thua set nào kể từ khi hệ thống ra đời năm 1990.

Sinner giành 6 danh hiệu Masters 1000 đầu tiên ở 6 giải khác nhau

- Ở tuổi 24, Sinner là tay vợt trẻ nhất vô địch cả 6 Masters 1000 trên mặt sân cứng, vượt qua cột mốc của Andy Murray.

- Là người thứ hai (sau chính Medvedev) giành 6 danh hiệu Masters 1000 đầu tiên ở 6 giải khác nhau.

- Gia nhập “ngôi đền huyền thoại” với 25 danh hiệu ATP trước tuổi 25, sánh ngang các tượng đài như Roger Federer, Rafael Nadal hay Novak Djokovic.

- Không dừng lại ở đó, Sinner cùng Carlos Alcaraz đang tạo nên thế song hùng mới, kể từ đầu năm 2024, hai người đã chia nhau 21/22 danh hiệu ATP khi cùng tham dự, sự thống trị gần như tuyệt đối.

Sau trận đấu, Sinner còn gây chú ý khi gửi lời chúc tới đồng hương Kimi Antonelli, người vừa thắng chặng F1 Trung Quốc cùng ngày. Một chi tiết nhỏ, nhưng cho thấy tinh thần tự hào thể thao Ý đang lan tỏa mạnh mẽ.

Sabalenka, bản lĩnh số 1 và cuộc “phục hận” hoàn hảo

Ở nội dung nữ, Aryna Sabalenka đã viết nên một trong những trận chung kết kịch tính nhất lịch sử giải khi lội ngược dòng sau khi thua set đầu để đăng quang. Chiến thắng này là lời khẳng định vị thế số 1 thế giới, bên cạnh đó cô còn chạm nhiều cột mốc đáng nể:

- Sabalenka trở thành tay vợt đầu tiên vô địch Indian Wells sau khi thua set đầu trong chung kết kể từ khi giải ra đời năm 1989.

- Cô là người đầu tiên kể từ Iga Swiatek (Madrid 2024) giành danh hiệu WTA 1000 sau khi cứu match point trong trận chung kết.

Sabalenka có danh hiệu 20 WTA trên sân cứng

- Đây là danh hiệu thứ 20 trên mặt sân cứng, giúp cô trở thành tay vợt đầu tiên đạt cột mốc này kể từ Victoria Azarenka.

- Sabalenka cũng gia nhập “giới quý tộc WTA 1000” với 10+ danh hiệu, sánh vai cùng Serena Williams, Swiatek và Azarenka.

- Đáng chú ý, trận chung kết năm nay chỉ là lần thứ ba trong lịch sử Indian Wells được quyết định bằng tie-break set cuối, cho thấy mức độ căng thẳng và kịch tính hiếm có.

Chiến thắng này còn mang màu sắc “phục hận”, khi Sabalenka vượt qua áp lực tâm lý và những thất bại trước đó để khẳng định vị thế thống trị trên mặt sân cứng, lãnh địa mà cô đang gần như “độc chiếm”.