Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Newcastle áp sát MU, Man City chưa thể vào Top 4

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester City
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Man City có chiến thắng thứ hai liên tiếp nhưng chưa thể tiến vào Top 5. Trong khi đó, Newcastle đã áp sát MU trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

   

Trận đấu muộn nhất trong ngày chủ nhật (6/10) của Ngoại hạng Anh là cuộc đối đầu của Brentford và Man City. Đội chủ nhà nổi tiếng với lối chơi khó chịu nhưng sớm để thủng lưới trước sức mạnh của Haaland. Tưởng như bàn thắng này sẽ mở ra "cơn mưa" bàn thắng, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.

Haaland giúp Man City có 3 điểm

Haaland giúp Man City có 3 điểm

Man City giành chiến thắng với tỉ số tối thiểu trước Brentford. Pep Guardiola khiến rất nhiều người ngỡ ngàng với lối chơi cực kỳ khó chịu trong hiệp hai. Có vẻ như ông thầy người Tây Ban Nha muốn nắm chắc 3 điểm trong tay và đã có được điều mong muốn.

Hiện tại, Man City đã có 13 điểm và chiếm vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Họ chỉ cách đội đầu bảng là Arsenal đúng 3 điểm, tương đương với 1 trận thắng. Còn Brentford rớt xuống vị trí thứ 16 khi mới có 7 điểm/7 trận. 

Trong khi đó, Crystal Palce đã nếm thất bại đầu tiên trong mùa giải khi để thua 1-2 trước Everton. Trận thua này khiến họ rớt xuống thứ 6 khi mới chỉ có 12 điểm/7 trận. Trong khi đó, thầy trò David Moyes có được điểm số thứ 11 và xếp thứ 8, đứng sau Chelsea do thua hiệu số (+2 và +4). 

Những diễn biến khác đáng chú ý trong ngày chủ nhật là Wolves có được điểm số thứ hai trong mùa giải sau khi cầm hòa Brighton. Tuy nhiên, thứ hạng 20 của họ vẫn chưa được cải thiện. Trong khi, Brighton đã rơi xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. 

Nottingham Forest tiếp tục "rơi tự do" khi nhận trận thua 0-2 trước Newcastle. Đội chủ sân City Ground hiện đang đứng thứ 17 và chỉ hơn hai đội xếp sau là Burnley, West Ham đúng 1 điểm. Trong khi đó, Newcastle đã áp sát MU trên bảng xếp hạng sau khi giành trọn 3 điểm. Thầy trò HLV Eddie Howe có 9 điểm/7 trận, kém 1 điểm so với "Quỷ đỏ" và xếp hạng hạng 11. 

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh đang rất thú vị cho tới lúc này khi khoảng cách của các đội san sát nhau sau những bất ngờ thú vị. Chỉ cần một trận thi đấu tốt và những đội xếp trên "sảy chân", cơ hội nhảy 3 đến 4 bậc là hoàn toàn có thể xảy ra. Ví dụ như Man City hoàn toàn có thể chiếm ngôi đầu ở ngay vòng đấu sau. Còn với MU, họ cũng chỉ cách Top 4 đúng 1 điểm.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 7

Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Newcastle áp sát MU, Man City chưa thể vào Top 4 - 2

8

Kết quả bóng đá Brentford - Man City: Haaland tỏa sáng (Ngoại hạng Anh)
Kết quả bóng đá Brentford - Man City: Haaland tỏa sáng (Ngoại hạng Anh)

Haaland tỏa sáng giúp Man City sớm vượt lên trong trận đấu với Brentford.

Bấm xem >>

Theo Nhật Anh

Nguồn: [Link nguồn]

06/10/2025 00:51 AM (GMT+7)
