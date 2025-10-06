Haaland gánh cả Man City, Guardiola như "tự vả mặt mình"

⚽Sự lợi hại của Haaland

Pep Guardiola từng châm biếm gọi Tottenham Hotspur là “đội bóng Harry Kane”. Nhưng giờ đây, Man City của ông rõ ràng là “đội bóng Erling Haaland”.

Điều đó không chỉ nhắm vào số lượng bàn thắng mà Haaland ghi được, mà đó còn ở cách anh ghi bàn và mức độ mà Man City phụ thuộc vào tiền đạo người Na Uy.

Haaland không chỉ ghi bàn vào lưới Brentford, bàn thắng thứ 18 trong 11 trận cho CLB và ĐTQG mùa này, anh còn có lần đầu tiên ghi bàn trong 9 trận liên tiếp. Haaland không chỉ giúp đội nhà đánh bại đối thủ, mà còn áp đảo họ.

Haaland không thể bị ngăn cản

Hãy nhìn vào Sepp Van Den Berg, hậu vệ cao 1m90 và nặng 86kg của Brentford cũng không thể cản nổi Haaland ghi bàn duy nhất ở trận Man City thắng Brentford 1-0 gần đây. Việc trung vệ này chọc tức Haaland càng khiến mọi thứ tồi tệ hơn, khi tiền đạo này dễ dàng gạt anh ta sang một bên để ghi bàn.

Haaland chia sẻ về cuộc đối đầu với Van Den Berg: "Trong 5 phút đầu, anh ta cứ đẩy tôi, nên tôi thầm nghĩ, hãy đợi đấy. Tôi bắt đầu đẩy lại”.

Mùa này, Haaland dường như to lớn hơn, mạnh mẽ hơn và khao khát ghi bàn hơn. Anh trông như người khổng lồ giữa đám trẻ con khi đối đầu với các đối thủ.

Với sự thăng hoa của Haaland, Man City đang bám sát top đầu Ngoại hạng Anh khi đã vươn lên vị trí thứ năm, chỉ kém đội dẫn đầu Arsenal 3 điểm. Trên thực tế, nửa xanh thành Manchester chưa mang tới màn trình diễn thực sự thuyết phục, nhưng với họ hiện tại, Haaland tỏa sáng là đủ.

“Hãy ở lại thêm 10 năm nữa, 10 năm nữa Erling Haaland”. Các cổ động viên Man City hát vang như vậy sau bàn thắng tuyệt đẹp của tiền đạo này trước Brentford, như để nhắc nhở về bản hợp đồng dài hạn của cầu thủ sinh năm 2000 với đội chủ sân Etihad.

➡️Hành trình chinh phục kỷ lục

Đó sẽ là viễn cảnh đáng sợ với phần còn lại của giải đấu nếu Haaland ở lại lâu đến vậy. Hãy cùng xem xét các con số để dự đoán điều có thể xảy ra.

Alan Shearer là chân sút ghi bàn tốt nhất mọi thời đại của Ngoại hạng Anh với 260 bàn sau 441 trận, đạt tỷ lệ 0,59 bàn/trận. Nếu Haaland chơi cùng số trận và duy trì tỷ lệ ghi bàn 0,9 bàn/trận, anh sẽ đạt tới 398 bàn.

Haaland không chỉ trên con đường phá kỷ lục của các huyền thoại, mà là hủy diệt nó. Shearer từng bị cản trở bởi những chấn thương nghiêm trọng. Hy vọng Haaland sẽ không gặp phải điều đó. Hiện tại, Shearer cũng là người nhanh nhất đạt 100 bàn ở Ngoại hạng Anh khi cần 124 trận, trong khi Haaland hiện có 94 bàn sau 104 trận. Với phong độ cao hiện tại, chân sút sinh năm 2000 có thể chạm mốc 100 bàn chỉ sau 111 trận.

Thống kê của Haaland ở mùa giải 2025/26 Chỉ số Thống kê Ghi bàn 12 Kiến tạo 1 Số trận 9 Số phút thi đấu 766

Liệu anh có phải trung phong xuất sắc nhất thế giới hiện nay? Chắc chắn rồi. Không lâu trước đây, một số người còn tranh cãi rằng anh không phải là trung phong xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh, cho rằng Alexander Isak mới xứng đáng. Nhưng giờ đây, điều đó không còn là tranh luận nữa.

“Tôi nghĩ có rất ít trung phong trên thế giới có thể ghi bàn giống Haaland”, HLV của Brentford Keith Andrews than thở. Ông ấy nói đúng. Thật khó tin khi nói rằng, với số bàn thắng Haaland đã ghi, điều gì sẽ xảy ra nếu các vệ tinh xung quanh tạo thêm nhiều cơ hội hơn cho tiền đạo này? Nhưng xét về nhiều góc độ, đây rõ ràng là con dao 2 lưỡi.

⚠️Man City quá phụ thuộc vào Haaland

Haaland có thể gánh cả Man City trên vai, nhưng điều đó lại tạo ra sự phụ thuộc trong các cầu thủ Man City và cả HLV Pep Guardiola. Bằng chứng là việc các cầu thủ Man City ghi ít bàn hơn Haaland ở Ngoại hạng Anh 2025/26 như Reijnders, Foden, Cherki hay Nunes mỗi người chỉ có đúng 1 bàn, trong khi những cái tên khác tịt ngòi.

Trong sự nghiệp cầm quân của mình, Lionel Messi là cầu thủ hiếm hoi mà Pep Guardiola không thể thay thế trong đội hình thời dẫn dắt Barcelona. Haaland đang tái hiện điều đó.

Man City không thể đảm bảo Haaland tỏa sáng trong mọi trận đấu. Các đối thủ một khi nhận ra sự lợi hại của Haaland sẽ chăm sóc cầu thủ này liên tục. Ngoài ra, Man City nên nhớ tiền đạo người Na Uy khá nhạy cảm với chấn thương, đặc biệt ở mùa giải 2024/25 đã qua. Pep Guardiola cần yêu cầu các cầu thủ khác cải thiện khâu dứt điểm, để nếu Haaland "tàng hình" hay vắng mặt, Man City không rơi vào trạng thái bị động.

Liệu Man City sẽ ra sao nếu thiếu Haaland? Pep Guardiola chắc chắn không muốn trả lời cho câu hỏi đó. Ông cần tìm ra giải pháp, bằng không vào một ngày xấu trời, "The Citizens" có thể sẽ đánh mất chính mình.