Dự đoán tỷ số Man City - Chelsea: Etihad chứa đầy cạm bẫy (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester City Chelsea

(0h30, 5/1, vòng 20 Ngoại hạng Anh) Chuyến hành quân đến sân Etihad của Man City vốn đã khó khăn với Chelsea, nay càng trở nên thử thách hơn sau việc HLV Enzo Maresca bị sa thải

   

Thử thách lớn của Chelsea

"The Blues" chưa từng đánh bại đội bóng của Pep Guardiola kể từ trận chung kết Champions League vào năm 2021. Chuỗi trận bất bại ấn tượng được Man City kỳ vọng sẽ kéo dài trước đối thủ mới sa thải HLV.

Nếu còn tại vị, Maresca có lẽ đối mặt với những câu hỏi về khả năng thay thế Guardiola trong vài tháng tới. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Chelsea đã quyết định sa thải ông sau chuỗi phong độ tệ hại với chỉ 2 chiến thắng sau 7 trận ở Ngoại hạng Anh.

Maresca rời đi để lại mớ hỗn độn ở Chelsea

Maresca rời đi để lại mớ hỗn độn ở Chelsea

Con số ấy càng u ám hơn khi Chelsea phải hành quân đến Etihad, nơi họ chưa thắng trong 7 trận trên mọi đấu trường kể từ chiến thắng 2-1 vào tháng 5/2021 dưới thời Thomas Tuchel. Hy vọng đoạt vé vào top 4 của Chelsea có nguy cơ bị tổn hại thêm nếu lịch sử không thay đổi cuối tuần này.

Chelsea đang xếp thứ 5, kém Liverpool ở vị trí thứ tư 3 điểm. Nhưng "The Blues" cũng chỉ hơn MU hiệu số bàn thắng - bàn thua (+11 so với +4), hơn Sunderland 1 điểm, hơn Everton 2 điểm và hơn Brentford, Crystal Palace cùng Fulham 3 điểm.

Etihad không phải nơi để cho đội bóng đang không thắng trong 3 trận sân khách tại Ngoại hạng Anh có thể mơ bất ngờ. Ngoài ra, cũng cần nói về việc hàng thủ Chelsea thi đấu quá tệ với việc thủng lưới tới 6 lần chỉ trong 3 vòng đấu gần đây.

Man City không thể tiếp tục sảy chân

Trong khi đó, chuỗi 6 trận thắng liên tiếp của Man City tại giải đấu bị chặn đứng bởi Sunderland, khi hai đội hòa 0-0 tại sân Ánh Sáng vừa qua. Khác hẳn trận hòa nhàm chán không bàn thắng thông thường, trận đấu vòng 19 Ngoại hạng Anh thực sự hấp dẫn với khán giả trung lập, khi Sunderland dồn hết sức để duy trì mạch bất bại sân nhà mùa này, đồng thời chấm dứt chuỗi 8 trận thắng liên tiếp của Man City trước họ.

Kết quả kể trên mang tới niềm vui cho Arsenal khi "Pháo thủ" bỏ xa với khoảng cách 4 điểm trong cuộc đua vô địch với Man City (tính sau vòng 19). Đội bóng của Guardiola có thể kém quân đoàn Mikel Arteta 7 điểm nếu nhận thất bại trước Chelsea, còn Arsenal đánh bại Bournemouth.

Haaland có cơ hội khiến hàng thủ Chelsea ôm hận

Haaland có cơ hội khiến hàng thủ Chelsea ôm hận

Man City phải tìm mọi cách để không cho kịch bản xấu ấy xảy ra. Họ vượt trội Chelsea về mọi mặt và đội chủ nhà tin rằng "The Blues" của hiện tại dễ bị đánh bại. Thiếu vắng lớn nhất của Chelsea có lẽ là Moises Caicedo, cầu thủ bị treo giò 1 trận sau thẻ vàng sớm phải nhận ở trận gặp Bournemouth.

Với việc Maresca ra đi, sẽ thú vị để xem McFarlane có tạo bất ngờ chiến thuật nào cho đội bóng thành London. Dự kiến ông sẽ để Cole Palmer đá cao ở trung lộ, ngay phía trên Enzo Fernandez và Reece James ở vị trí tiền vệ trụ.

Dưới thời Maresca, Chelsea vốn đã gặp khó khăn tại Etihad. "The Blues" sẽ còn phải đối mặt cuộc chiến khắc nghiệt hơn nhiều mà không có vị huấn luyện viên người Italia. Đội bóng của Guardiola được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ đến từ London, qua đó kéo dài chuỗi bất bại ở cặp đấu này lên 12 trận.

Dự đoán tỷ số: Man City 2-1 Chelsea

Đội hình dự kiến: 

Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Silva, Rodri, Reijnders; Cherki, Foden; Haaland

Chelsea: Sanchez; Acheampong, Fofana, Chalobah, Gusto; James, Fernandez; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro

Phong Đức

