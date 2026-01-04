Dàn sao Chelsea đã biết HLV mới, Maresca từ chối nhận 500 tỷ đồng đền bù

🔍 Dàn sao Chelsea đã biết danh tính tân HLV trưởng?

Vào 0h30 ngày 5/1, Chelsea sẽ đối đầu Man City ở vòng 20 Ngoại hạng Anh. Trận đấu diễn ra trong bối cảnh đội bóng vừa chia tay HLV Enzo Maresca, vì vậy HLV đội U21 Calum McFarlane cùng các trợ lý sẽ tạm thời nắm quyền cho đến khi ban lãnh đạo bổ nhiệm "thuyền trưởng" mới.

Mục tiêu của Chelsea là tìm HLV tiếp tục vận hành đội bóng theo hệ thống mà Maresca để lại, tránh những xáo trộn lớn giữa mùa giải – thời điểm đội bóng vẫn đang xếp thứ 5 tại Premier League.

Dàn sao Chelsea được "bắn tin" rằng Liam Rosenior có thể trở thành tân HLV trưởng

Giới truyền thông cho biết Liam Rosenior, HLV trưởng Strasbourg hiện đang được ban lãnh đạo Chelsea nhắm đến. Strasbourg là CLB "anh em" với Chelsea do cùng thuộc quyền sở hữu của tập đoàn BlueCo.

Theo Telegraph Sport, các cầu thủ Chelsea tin chiến lược gia 41 tuổi sẽ kế nhiệm Maresca, thậm chí một số trụ cột đã được “bật mí" rằng ông hiện là ứng viên số 1.

🔄 Rosenior úp mở về tương lai

Sau trận hòa 1-1 của Strasbourg trước Nice tại Ligue 1, HLV Rosenior một lần nữa được hỏi về tương lai của mình. Thay vì trấn an dư luận, chiến lược gia người Anh lại đưa ra phát biểu mang tính úp mở, càng khiến các đồn đoán về khả năng ông chuyển sang dẫn dắt Chelsea trở nên rõ ràng hơn:

“Tương lai của tôi ư? Strasbourg là một thành phố đẹp, với những con người tuyệt vời, một CLB tuyệt vời. Tôi thích mọi thứ ở đây. Các cầu thủ thật sự rất tuyệt. Tôi thực sự muốn những điều tốt đẹp nhất cho CLB này. Tôi không biết liệu đây có phải là trận đấu cuối cùng của tôi hay không. Trong cuộc sống, chúng ta không bao giờ biết trước điều gì".

Kể từ khi tiếp quản Strasbourg, Rosenior tạo được dấu ấn tích cực. Mùa trước, ông giúp đội bóng cán đích ở vị trí thứ 7 Ligue 1. Đến mùa giải năm nay, Strasbourg tiếp tục đứng thứ 7 và dẫn đầu vòng bảng Europa Conference League.

Trước đó, Rosenior có quãng thời gian làm HLV tạm quyền tại Derby County, HLV trưởng Hull City và đều để lại ấn tượng nhất định.

💼 Maresca từ chối khoản đền bù gần 500 tỷ đồng

Ở diễn biến liên quan, HLV Enzo Maresca được cho là đã từ chối khoản tiền đền bù lên tới 14 triệu bảng (xấp xỉ 495,5 tỷ đồng) khi rời Chelsea. Nhà cầm quân người Italia ký hợp đồng 5 năm, nhận đãi ngộ khoảng 4 triệu bảng mỗi mùa nhưng ra đi sau chưa đầy 18 tháng.

Maresca "chơi đẹp" khi không nhận 14 triệu bảng tiền đền bù hợp đồng

Đáng chú ý, số tiền đền bù hợp đồng của Maresca cao hơn 3 HLV tiền nhiệm gồm Thomas Tuchel (ra đi vào năm 2022), Graham Potter (2023), Mauricio Pochettino (2024) - đều nhận 13 triệu bảng.

Theo SunSport, Maresca cảm thấy bị ban lãnh đạo can thiệp quá sâu vào chuyên môn, từ việc lựa chọn đội hình đến thay người, khiến vị trí của ông trở nên không thể tiếp tục.

Trước thời điểm bị sa thải, dấu hiệu đổ vỡ trong mối quan hệ giữa Maresca và ban lãnh đạo Chelsea đã xuất hiện rõ ràng. Đỉnh điểm phải kể đến tuyên bố của HLV người Italia khi cho rằng ông vừa trải qua “48 giờ tồi tệ nhất” sau trận thắng Everton. Phát biểu này liên quan đến mâu thuẫn nghiêm trọng giữa Maresca và bộ phận y tế trong cách quản lý cầu thủ chấn thương và thời điểm họ trở lại thi đấu.