HLV học việc cầm Chelsea đấu Man City - Pep, "lệch kèo" nhất lịch sử NHA

Sự kiện: Man City - Chelsea: 2 "đại gia" quyết đấu Premier League 2025-26 Manchester City

Có nằm mơ, người hâm mộ cũng không tưởng tượng được một HLV học việc sẽ góp mặt ở trận cầu "thượng đỉnh" Man City - Chelsea, chạm trán nhà cầm quân vĩ đại bậc nhất lịch sử Pep Guardiola.

   

⚔️ Màn đấu trí chênh lệch nhất lịch sử Ngoại hạng Anh 

7 tháng trước, Calum McFarlane vẫn đang làm công tác huấn luyện trẻ tại Southampton. 7 tuần trước, ông còn chuẩn bị cho đội U21 Chelsea thi đấu với Reading. Thậm chí, chỉ 7 ngày trước, thẻ an ninh của ông tại trung tâm huấn luyện Cobham còn chưa cho phép ông bước vào khu vực làm việc của đội một.

Thế nhưng cuối tuần này, McFarlane sẽ là người chỉ đạo Chelsea đối đầu Man City của Pep Guardiola, trong khuôn khổ vòng 20 Ngoại hạng Anh (0h30, 5/1) trên tư cách HLV tạm quyền. Đây là trận đấu đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân ở cấp độ đội 1 của nhà cầm quân sinh năm 1985 (bằng tuổi siêu sao Cristiano Ronaldo).

Ở trận đầu tiên dẫn dắt 1 CLB chuyên nghiệp,&nbsp;Calum McFarlane có cơ hội đối đầu huyền thoại Pep Guardiola

Ở trận đầu tiên dẫn dắt 1 CLB chuyên nghiệp, Calum McFarlane có cơ hội đối đầu huyền thoại Pep Guardiola

Ngược lại, Pep Guardiola đã trải qua 1.012 trận đấu trên cương vị huấn luyện viên, giành 40 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó có 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh - thành tích chỉ xếp sau Sir Alex Ferguson (13 danh hiệu). Sự đối lập ấy khiến đây trở thành một trong những cặp đấu HLV chênh lệch nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

Chelsea vốn đã quen với những biến động trên băng ghế huấn luyện, từ thời các ông chủ tập đoàn BlueCo hiện tại cho đến giai đoạn tỷ phú Roman Abramovich trước kia. Tuy nhiên, với McFarlane, những ngày vừa qua là quãng thời gian điên rồ bậc nhất trong sự nghiệp. Nói về việc được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền sau sự ra đi của Enzo Maresca, ông chia sẻ: “Đó là 24 giờ thật sự điên rồ” và mô tả cảm giác chung là “một cơn lốc”.

🔵 Người cũ Man City nhưng là "người lạ" với Pep

Câu hỏi đầu tiên của nhiều người hâm mộ Chelsea lúc này: Calum McFarlane là ai? Ngay cả những cổ động viên theo sát đội bóng cũng có thể chưa chú ý đến sự xuất hiện của ông tại CLB trong mùa hè. Ban đầu, McFarlane gia nhập Chelsea với vai trò trợ lý cho đội U21, sau đó được đôn lên làm HLV trưởng do Filipe Coelho rời đội để sang Strasbourg.

Trước thời điểm đến Chelsea, McFarlane từng làm việc tại học viện... Man City. Tuy nhiên, điều đó không mang lại lợi thế nào đáng kể trước cuộc đối đầu sắp tới. Khi được hỏi trong buổi họp báo liệu có quen biết Pep Guardiola từ thời còn làm việc tại Man City hay không, McFarlane chỉ trả lời ngắn gọn: “Không”.

Pep Guardiola Calum McFarlane
1.011 Trận 0
724 Thắng 0
2.469 Bàn thắng 0
40 Số danh hiệu 0
Barcelona B, Barcelona, Bayern Munich Những CLB trước U18 Southampton, U21 Southampton, U21 Chelsea

Sự chênh lệch giữa Pep Guardiola và Calum McFarlane

Ngoài ra, nhà cầm quân này còn làm việc tại đội U18 và U21 Southampton, các học viện trẻ của Fulham, Crystal Palace và có thời gian công tác tại CLB Tromso (Na Uy). Thời điểm McFarlane nắm vai trò HLV tạm quyền Chelsea, một tờ báo địa phương Na Uy tuyên bố ông đã nhận “gigantjobb” – nghĩa là “một công việc khổng lồ”.

📞 "Bước ra ánh sáng" nhờ một cuộc gọi

Nói về cuộc gọi thay đổi hoàn toàn kế hoạch cá nhân từ ban lãnh đạo Chelsea, McFarlane cho hay: “Thực ra lúc đó tôi đang trên đường đưa gia đình đi xem lễ hội ánh sáng ở Windsor. Tôi nhận được một cuộc gọi và họ hỏi: ‘Anh có thể đến ngay khi nào?’ Tôi nói là trong vòng một tiếng. Thế là vợ tôi không vui lắm. Nhưng cô ấy vẫn đưa các con đi xem tiếp. Ít nhất thì bọn trẻ cũng không bị mất tiền vé".

Điểm tích cực với Chelsea là McFarlane có mối liên hệ nhất định với nhiều cầu thủ đội một. Những cầu thủ U21 xuất sắc thường xuyên được tập cùng đội hình chính, trong khi vài ngôi sao đội một cũng hay theo dõi các trận đấu lớn của học viện diễn ra tại Cobham.

Khi được phóng viên hỏi về việc liệu ông có đang tận hưởng “15 phút nổi tiếng” của mình hay không, McFarlane thừa nhận cảm thấy khó xử, nhưng tuyên bố bản thân khá bình thản trước thử thách sắp tới: “Việc một HLV tạm quyền xuất hiện luôn mang lại cảm giác hơi khó xử. Tôi không cảm thấy mình nổi tiếng gì cả, ngoài việc nhận được thêm vài tin nhắn".

Liệu McFarlane có thể tận dụng "sức nóng" từ đại chiến Man City - Chelsea để tạo bệ phóng cho sự nghiệp?

Liệu McFarlane có thể tận dụng "sức nóng" từ đại chiến Man City - Chelsea để tạo bệ phóng cho sự nghiệp?

🌟 Sẵn sàng đón nhận cơ hội bằng vàng 

Tại trung tâm Cobham, McFarlane làm việc ở khu vực khác với Enzo Maresca. Ông mô tả mối quan hệ giữa hai người là hoàn toàn mang tính chuyên môn: “Rất nhiều cầu thủ của chúng tôi thường xuyên lên tập cùng đội một. Ban huấn luyện đội một luôn rất cởi mở và quan tâm đến sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ".

McFarlane hiểu rõ vai trò tạm thời của mình tại Chelsea. Các cuộc trao đổi của ông với cầu thủ chỉ tập trung vào trận đấu với Man City và quá trình chuẩn bị. Những vấn đề lớn hơn, như việc bổ nhiệm HLV trưởng chính thức hay thời gian chờ đợi, không thuộc phạm vi công việc của ông.

Nhiều khả năng, McFarlane chỉ dẫn dắt Chelsea đúng 1 trận trước khi trở lại công việc thường ngày ở học viện. Dù vậy, cá nhân nhà cầm quân 40 tuổi vẫn rất trân trọng cơ hội đặc biệt này. Biết đâu, cuộc chạm trán HLV vĩ đại bậc nhất lịch sử bóng đá sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội để ông phát triển sự nghiệp cầm quân.

Theo Đỗ Anh

Nguồn: [Link nguồn]

04/01/2026 12:02 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Man City - Chelsea: 2 "đại gia" quyết đấu
