HLV tạm quyền của Chelsea ôm mộng lớn, thắng Man City sẽ được thế chỗ Maresca?

Sự kiện: Premier League 2025-26 Man City - Chelsea: 2 "đại gia" quyết đấu HLV Maresca

HLV tạm quyền Chelsea, Calum McFarlane, đã không giấu nổi sự phấn khích khi lần đầu nắm quyền đội một, sau khi Enzo Maresca bất ngờ rời ghế nóng ngay trong ngày đầu năm mới.

   

Chiến lược gia 40 tuổi Calum McFarlane vốn đang dẫn dắt đội U21 Chelsea, sẽ có màn ra mắt không thể thử thách hơn khi phải đứng đối diện Pep Guardiola trên băng ghế huấn luyện, trong chuyến làm khách đến sân Manchester City tại Premier League diễn ra lúc 0h30 ngày 5/1 (giờ Hà Nội).

🔄 Chelsea đổi thuyền trưởng sau “đoạn kết buồn” của Maresca

Mối quan hệ giữa Enzo Maresca và Chelsea đã rạn nứt nghiêm trọng từ giữa tháng 12, thời điểm HLV người Ý công khai gọi đó là “48 giờ tồi tệ nhất” kể từ khi ông chuyển tới Stamford Bridge từ Leicester City.

HLV Maresca rời Chelsea nhanh hơn dự kiến

HLV Maresca rời Chelsea nhanh hơn dự kiến

Phong độ thiếu ổn định cùng chuỗi ba trận liên tiếp không thắng đã khiến ban lãnh đạo Chelsea đi đến quyết định chia tay Maresca, khép lại một nhiệm kỳ nhiều kỳ vọng nhưng cũng lắm sóng gió. Trong lúc CLB gấp rút tìm kiếm HLV trưởng mới, McFarlane được trao nhiệm vụ “chữa cháy”, bắt đầu bằng chuyến hành quân đầy bão tố tới Etihad.

🔵 McFarlane: “Văn hóa ở Chelsea thực sự rất tốt”

Phát biểu trước trận đấu, McFarlane chia sẻ: “24 giờ qua thực sự điên rồ, mọi thứ diễn ra rất nhanh, nhưng đồng thời cũng vô cùng thú vị và đáng chờ đợi. Tôi chỉ có thể nhìn nó theo hướng tích cực”.

Ông nhấn mạnh vào bầu không khí nội bộ tại CLB: “Chelsea có một nền văn hóa rất tốt. Từ đội một, ban lãnh đạo cho đến học viện, tất cả đều quan tâm và ủng hộ. Thực sự mà nói, mọi thứ không khác nhiều so với trước đây. Chúng tôi ở đây vì cùng một mục tiêu”.

McFarlane đặc biệt hài lòng với buổi tập gần nhất: “Buổi tập hôm nay rất tuyệt. Năng lượng cực kỳ tích cực. Các cầu thủ tập trung, quyết tâm và khát khao. Reece James thể hiện vai trò thủ lĩnh rất rõ ràng, hỗ trợ cả ban huấn luyện lẫn đồng đội để sẵn sàng cho Chủ nhật”.

Calum McFarlane sẽ thay HLV Maresca dẫn dắt Chelsea đối đầu Man City

Calum McFarlane sẽ thay HLV Maresca dẫn dắt Chelsea đối đầu Man City

🧠 Cuộc so tài khó khăn với Pep Guardiola

Ít HLV nào có màn ra mắt “nặng đô” như McFarlane, khi phải chạm trán Pep Guardiola – một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử, người đã gặt hái thành công cùng Barcelona, Bayern Munich và giờ là Man City.

Dù vậy, McFarlane tỏ ra khá điềm tĩnh: “Cuối cùng thì đây vẫn chỉ là một trận bóng đá. Không phải là tôi, hay trận đầu tiên của tôi, hay việc đối đầu Pep. Đó là Chelsea - Man City".

Ông nói thêm: “Lúc này tôi khá thoải mái. Có thể khi gần giờ bóng lăn thì sẽ căng thẳng hơn một chút. Nhưng chúng tôi biết mình đang đối đầu một đội bóng rất mạnh, phong độ cao và có HLV xuất sắc. Tuy nhiên, Chelsea cũng có một tập thể chất lượng”.

🔍 Chelsea tăng tốc tìm HLV mới giữa lịch thi đấu khắc nghiệt

Chelsea được cho là sẽ không kéo dài quá trình tìm HLV trưởng mới. Liam Rosenior hiện đang là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế trống. Cựu hậu vệ Fulham và Reading đã dẫn dắt một CLB tại Ligue 1 từ tháng 7/2024 và gây ấn tượng mạnh khi giúp đội bóng giành vé dự Conference League ngay trong mùa đầu tiên.

Chelsea đang không có phong độ tốt

Chelsea đang không có phong độ tốt

Trong khi đó, lịch thi đấu của Chelsea trong tháng 1 được ví như “đường leo núi”: sau Man City là các trận derby London với Fulham và Charlton (FA Cup), bán kết lượt đi League Cup gặp Arsenal, cùng hàng loạt cuộc chạm trán khó nhằn khác với Brentford, Crystal Palace, Napoli, West Ham và cả Pafos.

Chelsea đang đứng trước một giai đoạn then chốt – nơi bản lĩnh, chiều sâu đội hình và cả những quyết định trên băng ghế chỉ đạo sẽ bị soi chiếu gắt gao hơn bao giờ hết.

Theo tiết lộ của tờ Daily Mail, trận đấu với Man City là cơ hội lớn với HLV tạm quyền Calum McFarlane. Nếu Chelsea có thể gây sốc ngay tại Etihad, hoàn toàn có khả năng ông sẽ được trao phần thưởng lớn khi trở lại Stamford Bridge. Tuy nhiên, việc đánh bại Man City ngay tại Etihad ở thời điểm này đương nhiên không phải nhiệm vụ dễ dàng.

04/01/2026 15:16 PM (GMT+7)
