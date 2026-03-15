Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: MU dễ có 3 điểm, "Gà trống" gặp khó tại Anfield

Man United - Aston Villa, 21h, 14/3, vòng 30 Ngoại hạng Anh

Sau trận thua trước Newcastle ở vòng 29, Man United trải qua quãng nghỉ 10 ngày mới có trận đấu tiếp theo. Nếu nhìn theo mặt tích cực, thầy trò Michael Carrick có thêm thời gian để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Aston Villa. Tuy nhiên, nếu nhìn theo hướng tiêu cực, việc nghỉ quá lâu như vậy dễ ảnh hưởng tới phong độ của các cầu thủ.

Các cầu thủ MU có lợi thế về mặt sân bãi cũng như thể lực trước Aston Villa

Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng ứng biến của Michael Carrick. Tất cả đều rất mong chờ xem thành quả 10 ngày qua ra sao. Liệu trận thua trước Newcastle chỉ là "tai nạn" hay đó là điểm bắt đầu cho sự kết thúc của "tuần trăng mật" giữa Carrick và MU. Trước đó, Carrick chưa từng thua khi dẫn dắt Man United tại Ngoại hạng Anh.

Đây là trận đấu buộc phải thắng bởi Aston Villa đang bằng điểm với Man United (51 điểm) và chỉ xếp dưới do kém hiệu số. Chưa kể đến việc Chelsea và Liverpool cũng chỉ kém 3 điểm so với "Quỷ đỏ" nên một trận thua có thể lấy đi tất cả những lợi thế họ tạo được trong thời gian qua.

Về phần Aston Villa, họ đang có phong độ đáng báo động khi chỉ có 1 điểm trong 3 vòng gần nhất. Từ có thể đua vô địch, thầy trò Unai Emery rơi vào cảnh dễ mất vé dự Champions League mùa sau. Họ gặp bất lợi về mặt thể lực khi vừa phải đá ở Europa League cách đây vài ngày.

Trận lượt đi, Aston Villa thắng 2-1 nhưng họ đang có chuỗi 3 trận thua liên tiếp trên sân Old Trafford khi đối đầu với Man United ở Ngoại hạng Anh. Đây sẽ là trận đấu khó khăn cho "Quỷ đỏ" nhưng nhiều khả năng thầy trò Carrick vẫn sẽ có 3 điểm khi có rất nhiều lợi thế.

Dự đoán tỉ số: MU 2-0 Aston Villa

Đội hình dự kiến MU: Lammens; Mazraoui, Yoro, Maguire, Shaw; Casemiro, Mainoo, Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko Aston Villa: Martinez; Bogarde, Konsa, Torres, Maatsen; Luiz, Onana, Sancho, Rogers, Buendia; Watkins

Liverpool - Tottenham, 23h30, 14/3, vòng 30 Ngoại hạng Anh

Liverpool và Tottenham đều là hai đại gia của bóng đá Anh nhưng vị thế khi bước vào trận đấu này của hai đội lại hoàn toàn khác nhau. Liverpool đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng và còn nguyên cơ hội tranh vé dự Champions League mùa sau. Trong khi đó, Tottenham đang xếp thứ 16/20 và chỉ cách nhóm xuống hạng đúng 1 điểm!

Tottenham thiếu vắng rất nhiều trụ cột

Tottenham đang cho thấy phong độ tệ hại trên mọi đấu trường. Họ chưa thắng tại Ngoại hạng Anh kể từ khi bước sang năm mới và vừa thua 2-5 trước Atletico Madrid tại Champions League. HLV Igor Tudor chưa thể cải thiện được tình hình và đang đứng trước nguy cơ bị sa thải.

Tinh thần của các cầu thủ Tottenham đang hoang mang trầm trọng. Họ tới làm khách của Liverpool trong tình cảnh mất 12 cầu thủ trong đội hình chính. Ngoại trừ Van de Ven bị treo giò, còn lại 11 cầu thủ khác đều dính chấn thương các loại. Điều này đồng nghĩa với việc Tudor không có nhiều lựa chọn cho đội hình chính và quân dự bị cũng cực thiếu.

Trong khi đó, trận thua trước Galatasaray hồi giữa tuần khiến Arne Slot phải toan tính nhiều hơn. Liverpool chắc chắn muốn thắng Tottenham nhưng họ cũng cần chuẩn bị cho màn lội ngược dòng trước đại diện đến từ Thổ Nhĩ Kỳ tại Anfield.

Về cơ bản Liverpool đủ quân nhưng họ sẽ phải "liệu cơm gắp mắm". Tính riêng tại Ngoại hạng Anh, Liverpool đang có chuỗi 4 trận thắng trước Tottenham và luôn ghi ít nhất 2 bàn/trận. Đây là cơ sở niềm tin cho việc "The Kop" sẽ giành trọn 3 điểm.

Dự đoán tỉ số: Liverpool 3-1 Tottenham