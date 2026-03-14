Tottenham sẽ thay HLV nếu thua Liverpool, Tudor mắng thẳng mặt dàn sao

Tottenham sẽ sa thải Tudor nếu thua Liverpool

Tottenham đang đối mặt nguy cơ thực hiện sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện lần thứ 2 ở mùa giải này trong bối cảnh áp lực dành cho HLV tạm quyền Igor Tudor ngày càng lớn.

Nhà cầm quân 47 tuổi mới được bổ nhiệm dẫn dắt đội bóng theo hợp đồng ngắn hạn đến hết mùa giải. Tuy nhiên, Tottenham đã thua 4 trận liên tiếp kể từ khi ông nắm quyền, mới nhất là thảm bại 2-5 trước Atletico Madrid ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Sau trận đấu này, Tottenham sẽ làm khách trên sân Anfield của Liverpool tại vòng 30 Ngoại hạng Anh vào Chủ nhật (23h30, 15/3).

Theo The Athletic, ban lãnh đạo Tottenham đang đánh giá các lựa chọn và lên kế hoạch dự phòng nếu quyết định chia tay Tudor nếu "Gà trống" tiếp tục giành kết quả tồi tệ. Điều này đồng nghĩa, Tudor sẽ không thể góp mặt tại trận tái đấu Atletico thuộc khuôn khổ lượt về vòng 1/8 Champions League.

Hiện vẫn chưa rõ Tottenham sẽ bổ nhiệm HLV tạm quyền khác cho phần còn lại của mùa giải hay tìm kiếm phương án dài hạn. Một trong những cái tên được nhắc đến là Sean Dyche, cựu HLV Everton và Nottingham Forest.

Igor Tudor yêu cầu sao Tottenham "ngừng đóng vai nạn nhân"

Trả lời truyền thông trước trận gặp Liverpool, HLV Igor Tudor thừa nhận Tottenham đang trải qua thời điểm rất khó khăn. Dù vậy, ông thẳng thừng chỉ trích học trò và yêu cầu họ "ngừng đóng vai nạn nhân" sau những sai lầm nghiêm trọng dẫn đến thất bại. Ở thảm bại trước Atletico, thủ môn Antonin Kinsky trở thành tâm điểm dư luận khi mắc 2 sai lầm ngớ ngẩn dẫn đến bàn thua, thậm chí bị thay ra sân chỉ sau 17 phút.

"Đây không phải là thời điểm dễ dàng, nhưng cũng là thử thách lớn để thay đổi mọi thứ. Giống như mọi thứ trong cuộc sống, bạn có thể chọn cách nhìn nhận tình huống. Bạn có thể ngồi đó và khóc, hoặc bạn có thể chiến đấu. Bạn có thể coi mình là nạn nhân, hoặc nói rằng tôi có thể thay đổi điều gì đó. Đó là thông điệp tôi muốn bắt đầu và cũng là điều tôi nói với các cầu thủ", HLV Tudor tuyên bố.

Tottenham đối mặt áp lực lớn trước trận Liverpool

Tottenham hiện là đội duy nhất tại Ngoại hạng Anh chưa giành chiến thắng nào trong năm 2026. Nếu tiếp tục thất bại trên sân Anfield – nơi họ để thủng lưới ít nhất 4 bàn trong 4 trận gần nhất – "Gà trống" có nguy cơ rơi xuống nhóm xuống hạng sau vòng 30.

Đội bóng thành London cũng gặp nhiều vấn đề về lực lượng. Đội trưởng Cristian Romero và Joao Palhinha bỏ ngỏ khả năng thi đấu vì ảnh hưởng từ cú va chạm trong trận thua Atletico. Yves Bissouma vắng mặt vì chấn thương cơ, Micky van de Ven bị treo giò, trong khi Conor Gallagher bị sốt. Ngoài ra, Tottenham còn có 8 cầu thủ khác chấn thương dài hạn.