Nóng nhất thể thao sáng 15/6: Raducanu giận dữ, đánh rơi danh hiệu trên sân nhà

Raducanu giận dữ, đánh rơi danh hiệu trên sân nhà

Emma Raducanu vừa bỏ lỡ cơ hội giành danh hiệu vô địch trên sân nhà khi để thua 0-2 trước Vekic trong trận chung kết Queen’s Club 2026. Tay vợt người Anh thua 0-6 trong set 1 và đánh rơi lợi thế trong set 2 rồi thua ở loạt tie-break. Emma Raducanu tỏ ra nóng nảy và mất bình tĩnh ngay trong trận đấu khi to tiếng với HLV của mình.

Emma Raducanu

Tommy Fury thắng “Người đàn ông khỏe nhất hành tinh”

Tommy Fury, em họ của Tyson Fury, vừa có chiến thắng cực kỳ thuyết phục trước Eddie Hall. Mặc dù nhẹ hơn đối thủ gần 70 kg nhưng Tommy Fury đã áp dụng chiến thuật tốt, khiến người từng vô địch “Người đàn ông khỏe nhất hành tinh” không thể trụ nổi.

Anthony Joshua chưa có ý định giải nghệ

Cựu vô địch thế giới quyền anh hạng nặng Anthony Joshua tiết lộ chưa có ý định giải nghệ. “Tôi muốn đấu với tất cả những đối thủ còn thi đấu. Tất nhiên, tôi còn nhiều điều cần cải thiện. Đó là bản sắc của tôi với tư cách là một võ sĩ. Tôi đam mê quyền anh từ nhỏ và đó vẫn luôn là môn thể thao số một trong lòng tôi”.

Sếp lớn Ferrari gây sốc

Ngay sau khi Lewis Hamilton vô địch Barcelona GP và thu hẹp khoảng cách đáng kể với người dẫn đầu trên bảng xếp hạng tổng, người phụ trách của đội đua Ferrari, Federic Vasseur, bất ngờ thừa nhận đội đua này không có ý định đua vô địch trong mùa giải này.

"Tôi không chắc mình muốn trả lời câu hỏi kiểu này. Có lẽ tôi sẽ có một vài bình luận kiểu như hai tuần trước mọi thứ đều là thảm họa, còn bây giờ chúng ta lại đang nói về chức vô địch. Đây là cách tiếp cận tồi tệ nhất mà tôi có thể có. Chúng tôi đã tiếp cận trận đấu với Úc hoàn toàn giống như ở Barcelona, và không hề nghĩ đến chức vô địch”.