6 ông lớn Ngoại hạng Anh thê thảm ở Cúp C1, MU - Liverpool - Chelsea lo đua top 4

Khi bóng đá châu Âu bước vào giai đoạn knock-out, sức nóng của các giải đấu lục địa bắt đầu tăng cao. Mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa quyết định. Tuy nhiên, các đội bóng không chỉ chiến đấu vì hy vọng tiến sâu tại UEFA Champions League, UEFA Europa League hay UEFA Europa Conference League mùa này.

Bảng xếp hạng hệ số UEFA thời điểm hiện tại

UEFA còn trao hai suất thưởng thành tích châu Âu (European Performance Spot - EPS) cho hai quốc gia có thành tích tốt nhất ở các cúp châu Âu mùa giải hiện tại. Điều đó đồng nghĩa với việc vị trí thứ năm ở giải quốc nội của hai quốc gia này có thể được nâng từ suất Europa League lên vé dự Champions League mùa sau.

Mùa trước, Newcastle United đã được hưởng lợi từ cơ chế này tại Premier League.

Cơ chế tính suất thưởng thành tích châu Âu (EPS)

Để xác định quốc gia có thành tích tốt nhất, UEFA dựa trên tổng thể màn trình diễn của tất cả các CLB tại Champions League, Europa League và Conference League.

Cách tính được thực hiện như sau:

- UEFA cộng tổng điểm hệ số (coefficient) của các CLB thuộc mỗi quốc gia.

- Sau đó chia tổng điểm này cho số đội của giải đấu đó đang tham dự các cúp châu Âu.

Ví dụ: Nếu Premier League có tổng điểm hệ số 185, chia cho 9 CLB tham dự cúp châu Âu, trung bình sẽ là 20,56 điểm.

Hai giải đấu đứng đầu bảng xếp hạng hệ số trung bình sẽ nhận thêm một suất dự Champions League.

Cách tính điểm hệ số

- Mỗi trận thắng (ở bất kỳ giải châu Âu nào): 2 điểm hệ số

- Mỗi trận hòa: 1 điểm

Điểm khác biệt lớn nằm ở điểm thưởng (bonus points), được trao tùy theo thứ hạng của các CLB, trong đó Champions League có hệ số thưởng cao nhất.

Ví dụ:

Các đội xếp từ hạng 25–36 tại Champions League vẫn nhận 6 điểm thưởng, dù bị loại.

Trong khi đó, đội đứng đầu bảng tại Conference League chỉ nhận 4 điểm thưởng.

Ngoài ra, điểm thưởng cho các vòng knock-out cũng được phân bổ khác nhau:

- Champions League: 1,5 điểm

- Europa League: 1 điểm

- Conference League: 0,5 điểm

Man City thua tan nát trên sân của Real Madrid

Cuộc đua suất Champions League bổ sung hiện tại

Không quá bất ngờ khi Premier League đang dẫn đầu bảng xếp hạng hệ số với điểm trung bình 22,5. Hiện tại cả 9 đại diện của bóng đá Anh vẫn còn góp mặt tại các cúp châu Âu.

Xếp thứ hai là La Liga với 18,03 điểm, khi 6/8 CLB Tây Ban Nha vẫn trụ lại tại đấu trường châu lục.

Ngay phía sau ở vị trí thứ ba là Bundesliga với 18 điểm, trong đó 5/7 đội Đức khởi đầu mùa giải ở châu Âu vẫn còn thi đấu.

Serie A đứng thứ tư với 17,36 điểm, còn 4/7 đội bóng Italy vẫn tiếp tục hành trình tại cúp châu Âu mùa này.

Primeira Liga của Bồ Đào Nha khép lại top 5 với 16,6 điểm, cùng 3/5 đại diện còn thi đấu.

Bất ngờ lớn nằm ở vị trí thứ sáu khi Ba Lan đạt 15,25 điểm trung bình, dù chỉ còn 2/4 đội trụ lại tại đấu trường châu Âu, bằng với Ligue 1 của Pháp, với 4 CLB còn thi đấu.

Dẫu vậy, bảng xếp hạng này hoàn toàn có thể thay đổi sau mỗi lượt trận, khi giai đoạn knock-out của các giải đấu châu Âu vẫn còn rất nhiều trận đấu phía trước.

Nỗi lo với các ông lớn nước Anh

Tính đến trước vòng 1/8 Champions League, người hâm mộ bóng đá Anh chắc mẩm rằng suất thưởng thêm gần như ở trong túi. Thế nhưng, những cú sốc liên tiếp báo về trong 2 ngày thi đấu ở lượt đi vòng 1/8 đã đe dọa nghiêm trọng cơ hội đoạt suất thứ 5 của Premier League.

Arsenal không được phép thất bại trước Leverkusen

4/6 đội bóng Anh đã thua ở Champions League, trong đó có những thất bại vô cùng nặng nề và hầu như còn rất ít cơ hội lật ngược tình thế ở trận lượt về. Theo thống kê, lần gần nhất toàn bộ các đại diện Anh không thắng ở lượt đi vòng 1/8 là mùa giải 2022/23.

Lúc này, Premier League có thể xem 2 đối thủ chính trong cuộc đua giành suất thưởng Champions League là La Liga và Bundesliga. Với việc Man City và Tottenham thua trực tiếp 2 đội bóng Tây Ban Nha, còn Newcastle cũng có nguy cơ thất bại khi tái đấu Barca, thì khả năng La Liga vượt qua Premier League trên bảng xếp hạng hệ số UEFA là không hề nhỏ.

Mối đe dọa tiềm tàng đến từ Bundesliga, giải đấu vẫn còn 5 đại diện góp mặt ở cúp châu Âu mùa này. Do đó, trận Arsenal - Leverkusen có ý nghĩa rất lớn. Nếu "Pháo thủ" đánh bại đội bóng Đức, giải Ngoại hạng Anh sẽ an toàn hơn; ngược lại, nguy cơ mất tấm vé thứ 5 dự Champions League mùa tới sẽ không hề nhỏ với các đội bóng Anh, một khi đội bóng của HLV Arteta bại trận trong cuộc tái đấu.

Ngoại trừ Arsenal và Man City xem như đã "yên vị" trong top 4 Ngoại hạng Anh mùa này, các đội đang đua top 4 là MU, Liverpool, Chelsea và Aston Villa. Nếu Ngoại hạng Anh có 5 suất, cuộc đua này sẽ dễ thở hơn nhiều. Nhưng nếu bị mất suất thứ 5, cuộc đua top 4 sẽ khốc liệt hơn rất nhiều. Vì thế, MU - đội không dự cúp châu Âu mùa này, nên thấy lo hơn là mừng khi chứng kiến các đội bóng đồng hương sảy chân.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại