6 ông lớn Ngoại hạng Anh thê thảm ở Cúp C1, MU - Liverpool - Chelsea lo đua top 4

SHB Đà Nẵng vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Thép Xanh Nam Định vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Borussia M'gladbach vs St. Pauli
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Olympique Marseille vs Auxerre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Ninh Bình vs Công An Hà Nội
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Inter Milan vs Atalanta
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Bayer Leverkusen vs Bayern Munich
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Borussia Dortmund vs Augsburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Atlético de Madrid vs Getafe
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Napoli vs Lecce
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Udinese vs Juventus
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Real Madrid vs Elche
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Monaco vs Brest
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Barcelona vs Sevilla
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Le Havre vs Olympique Lyonnais
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Real Betis vs Celta de Vigo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Stuttgart vs RB Leipzig
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Lazio vs Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Rennes vs Lille
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Sporting CP vs Bodø / Glimt
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Manchester City vs Real Madrid
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Barcelona vs Newcastle United
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Liverpool vs Galatasaray
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Bayern Munich vs Atalanta
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Midtjylland vs Nottingham Forest
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Porto vs Stuttgart
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Aston Villa vs Lille
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Real Betis vs Panathinaikos
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
6 ông lớn Ngoại hạng Anh thê thảm ở Cúp C1, MU - Liverpool - Chelsea lo đua top 4

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Premier League 2025-26 Manchester City

Những thất bại tan nát của các đội bóng Anh ở châu Âu có nguy cơ gây ảnh hưởng lớn đến cuộc đua tại giải Ngoại hạng Anh. MU, Liverpool, Chelsea và Aston Villa đứng trước khả năng phải đua top 4, thay vì top 5.

Khi bóng đá châu Âu bước vào giai đoạn knock-out, sức nóng của các giải đấu lục địa bắt đầu tăng cao. Mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa quyết định. Tuy nhiên, các đội bóng không chỉ chiến đấu vì hy vọng tiến sâu tại UEFA Champions League, UEFA Europa League hay UEFA Europa Conference League mùa này.

Bảng xếp hạng hệ số UEFA thời điểm hiện tại

Bảng xếp hạng hệ số UEFA thời điểm hiện tại

UEFA còn trao hai suất thưởng thành tích châu Âu (European Performance Spot - EPS) cho hai quốc gia có thành tích tốt nhất ở các cúp châu Âu mùa giải hiện tại. Điều đó đồng nghĩa với việc vị trí thứ năm ở giải quốc nội của hai quốc gia này có thể được nâng từ suất Europa League lên vé dự Champions League mùa sau.

Mùa trước, Newcastle United đã được hưởng lợi từ cơ chế này tại Premier League.

Cơ chế tính suất thưởng thành tích châu Âu (EPS)

Để xác định quốc gia có thành tích tốt nhất, UEFA dựa trên tổng thể màn trình diễn của tất cả các CLB tại Champions League, Europa League và Conference League.

Cách tính được thực hiện như sau:

- UEFA cộng tổng điểm hệ số (coefficient) của các CLB thuộc mỗi quốc gia.

- Sau đó chia tổng điểm này cho số đội của giải đấu đó đang tham dự các cúp châu Âu.

Ví dụ: Nếu Premier League có tổng điểm hệ số 185, chia cho 9 CLB tham dự cúp châu Âu, trung bình sẽ là 20,56 điểm.

Hai giải đấu đứng đầu bảng xếp hạng hệ số trung bình sẽ nhận thêm một suất dự Champions League.

Cách tính điểm hệ số

- Mỗi trận thắng (ở bất kỳ giải châu Âu nào): 2 điểm hệ số

- Mỗi trận hòa: 1 điểm

Điểm khác biệt lớn nằm ở điểm thưởng (bonus points), được trao tùy theo thứ hạng của các CLB, trong đó Champions League có hệ số thưởng cao nhất.

Ví dụ:

Các đội xếp từ hạng 25–36 tại Champions League vẫn nhận 6 điểm thưởng, dù bị loại.

Trong khi đó, đội đứng đầu bảng tại Conference League chỉ nhận 4 điểm thưởng.

Ngoài ra, điểm thưởng cho các vòng knock-out cũng được phân bổ khác nhau:

- Champions League: 1,5 điểm

- Europa League: 1 điểm

- Conference League: 0,5 điểm

Man City thua tan nát trên sân của Real Madrid

Man City thua tan nát trên sân của Real Madrid

Cuộc đua suất Champions League bổ sung hiện tại

Không quá bất ngờ khi Premier League đang dẫn đầu bảng xếp hạng hệ số với điểm trung bình 22,5. Hiện tại cả 9 đại diện của bóng đá Anh vẫn còn góp mặt tại các cúp châu Âu.

Xếp thứ hai là La Liga với 18,03 điểm, khi 6/8 CLB Tây Ban Nha vẫn trụ lại tại đấu trường châu lục.

Ngay phía sau ở vị trí thứ ba là Bundesliga với 18 điểm, trong đó 5/7 đội Đức khởi đầu mùa giải ở châu Âu vẫn còn thi đấu.

Serie A đứng thứ tư với 17,36 điểm, còn 4/7 đội bóng Italy vẫn tiếp tục hành trình tại cúp châu Âu mùa này.

Primeira Liga của Bồ Đào Nha khép lại top 5 với 16,6 điểm, cùng 3/5 đại diện còn thi đấu.

Bất ngờ lớn nằm ở vị trí thứ sáu khi Ba Lan đạt 15,25 điểm trung bình, dù chỉ còn 2/4 đội trụ lại tại đấu trường châu Âu, bằng với Ligue 1 của Pháp, với 4 CLB còn thi đấu.

Dẫu vậy, bảng xếp hạng này hoàn toàn có thể thay đổi sau mỗi lượt trận, khi giai đoạn knock-out của các giải đấu châu Âu vẫn còn rất nhiều trận đấu phía trước.

Nỗi lo với các ông lớn nước Anh

Tính đến trước vòng 1/8 Champions League, người hâm mộ bóng đá Anh chắc mẩm rằng suất thưởng thêm gần như ở trong túi. Thế nhưng, những cú sốc liên tiếp báo về trong 2 ngày thi đấu ở lượt đi vòng 1/8 đã đe dọa nghiêm trọng cơ hội đoạt suất thứ 5 của Premier League.

Arsenal không được phép thất bại trước Leverkusen

Arsenal không được phép thất bại trước Leverkusen

4/6 đội bóng Anh đã thua ở Champions League, trong đó có những thất bại vô cùng nặng nề và hầu như còn rất ít cơ hội lật ngược tình thế ở trận lượt về. Theo thống kê, lần gần nhất toàn bộ các đại diện Anh không thắng ở lượt đi vòng 1/8 là mùa giải 2022/23.

Lúc này, Premier League có thể xem 2 đối thủ chính trong cuộc đua giành suất thưởng Champions League là La Liga và Bundesliga. Với việc Man City và Tottenham thua trực tiếp 2 đội bóng Tây Ban Nha, còn Newcastle cũng có nguy cơ thất bại khi tái đấu Barca, thì khả năng La Liga vượt qua Premier League trên bảng xếp hạng hệ số UEFA là không hề nhỏ.

Mối đe dọa tiềm tàng đến từ Bundesliga, giải đấu vẫn còn 5 đại diện góp mặt ở cúp châu Âu mùa này. Do đó, trận Arsenal - Leverkusen có ý nghĩa rất lớn. Nếu "Pháo thủ" đánh bại đội bóng Đức, giải Ngoại hạng Anh sẽ an toàn hơn; ngược lại, nguy cơ mất tấm vé thứ 5 dự Champions League mùa tới sẽ không hề nhỏ với các đội bóng Anh, một khi đội bóng của HLV Arteta bại trận trong cuộc tái đấu.

Ngoại trừ Arsenal và Man City xem như đã "yên vị" trong top 4 Ngoại hạng Anh mùa này, các đội đang đua top 4 là MU, Liverpool, Chelsea và Aston Villa. Nếu Ngoại hạng Anh có 5 suất, cuộc đua này sẽ dễ thở hơn nhiều. Nhưng nếu bị mất suất thứ 5, cuộc đua top 4 sẽ khốc liệt hơn rất nhiều. Vì thế, MU - đội không dự cúp châu Âu mùa này, nên thấy lo hơn là mừng khi chứng kiến các đội bóng đồng hương sảy chân.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại

6 ông lớn Ngoại hạng Anh thê thảm ở Cúp C1, MU - Liverpool - Chelsea lo đua top 4 - 4

13/03/2026 11:50 AM (GMT+7)
