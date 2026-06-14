Trực tiếp bóng đá Bờ Biển Ngà - Ecuador: Bảo toàn thành quả mong manh (World Cup) (Hết giờ)

World Cup | 6h, 15/6 | Lincoln Financial Field Bờ Biển Ngà 1 - 0 Ecuador (H1: 0-0) Thông tin trước trận Bờ Biển Ngà vs Ecuador Ecuador Điểm Yahia Fofana 6.9 Agbadou 7.6 Singo 7.9 Konan 6.7 Doue 7.1 Kessie 6.7 Toure 6.0 Seko Fofana 6.5 Diomande 8.1 Wahi 6.3 Pepe 6.1 Điểm Galindez Franco Ordonez Pacho Hincapie Caicedo Vite Yeboah Plata Minda Valencia Thay người Kossounou 6.2 Sangare 6.4 Amad Diallo 8.3 Oulai 6.4 Bonny 6.3 Thay người Rodriguez 5.9 Angulo 6.0 Preciado 5.9 Porozo 5.8 Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Bờ Biển Ngà Bờ Biển Ngà Ecuador Sút khung thành 15 (4) 12 (1) Thời gian kiểm soát bóng 48% 52% Phạm lỗi 10 13 Thẻ vàng 3 1 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 3 6 Cứu thua 1 3 Amad Diallo 90' Tình huống nổi bật TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU! Ecuador giao bóng. 2’ CHỆCH KHUNG THÀNH! Từ cự ly khoảng 20 m, Valencia tung cú sút sau khi ngắm nghía kỹ càng, nhưng bóng đi thiếu chính xác và sượt qua cột dọc bên phải khung thành của Bờ Biển Ngà. Ecuador nhập cuộc đầy chủ động với lối chơi pressing tầm cao. 4’ VA CHẠM QUYẾT LIỆT! Kessie lao từ phía sau và đốn ngã Valencia, khiến đội trưởng của Ecuador nằm sân ở khu vực giữa phần sân của Bờ Biển Ngà. trọng tài nhanh chóng chạy tới để xoa dịu tình hình và tránh những căng thẳng leo thang. 11’ CƠ HỘI! Minda có pha đi bóng tốt bên cánh trái trước khi căng ngang vào vòng cấm. Pha trượt chân của Agbadou vô tình tạo điều kiện để bóng tìm đến vị trí của Valencia. Tiền đạo kỳ cựu khống chế một nhịp bằng chân trái để tạo khoảng trống rồi nhắm vào góc gần, nhưng cú dứt điểm của anh lại đi quá cao so với khung thành. Dù vậy, Valencia cũng không phải quá tiếc nuối khi trợ lý trọng tài sau đó đã căng cờ báo bóng đã đi hết đường biên ngang trong quá trình triển khai tình huống. 14’ VỌT XÀ! Một pha di chuyển quen thuộc của Yeboah từ cánh phải vào trung lộ giúp anh vượt qua Konan và có khoảng trống để dứt điểm. Tuy nhiên, cú cứa lòng của cầu thủ Ecuador từ ngoài vòng cấm lại đi cao hơn khung thành. 17’ SUÝT CÓ BÀN THẮNG! Cuối cùng Bờ Biển Ngà cũng tạo ra được tình huống đáng chú ý. Kessie mở bóng sang cánh cho Toure, và cầu thủ này tung cú dứt điểm một chạm, vừa như một quả tạt vừa như một cú sút, đưa bóng đi sát sạt cột xa. 18’ CƠ HỘI! Diomande xử lý khéo léo bằng những nhịp chạm bóng nhanh trước khi tung đường chọc khe như đặt để Wahi băng xuống đối mặt khung thành. Tuy nhiên, tiền đạo của Bờ Biển Ngà lại tỏ ra quá vội vàng. Anh dứt điểm về phía cột gần nhưng cú sút đi không tốt và đưa bóng thẳng vào vị trí của thủ môn Galindez. 23’ XÀ NGANG!!! Agbadou xử lý lúng túng trong nỗ lực cắt đường chuyền dài của thủ môn Galindez, vô tình tạo cơ hội cho Yeboah băng lên với rất nhiều khoảng trống phía trước. Tiền đạo của Ecuador lập tức tung cú dứt điểm bằng chân trái đầy chất lượng. Khi thủ môn Yahia Fofana đã hoàn toàn bất lực, bóng lại dội xà ngang bật ra. 30’ LẠI XÀ NGANG!!! Khung gỗ đang là hậu vệ xuất sắc nhất của Bờ Biển Ngà trong trận đấu này khi lần thứ hai từ chối bàn thắng của Ecuador. Tuy nhiên, ở tình huống này, Minda thực sự phải ghi bàn. Caicedo cướp bóng ngay trong chân Seko Fofana trước khi chuyền cho Vite. Tiền vệ này tung đường chọc khe hoàn hảo xuyên qua hai hậu vệ Bờ Biển Ngà để Minda băng xuống. Dù góc xa đã rộng mở, cầu thủ Ecuador lại đưa bóng đi quá cao và một lần nữa trái bóng tìm đến xà ngang. 35’ CỨU THUA!!! Franco thực hiện cú xoạc bóng xuất sắc, rời bỏ vị trí để lao ngang vòng cấm và từ chối bàn thắng mười mươi của Pepe khi cầu thủ chạy cánh bên phía Bờ Biển Ngà tưởng như chắc chắn sẽ ghi bàn. 41’ VỌT XÀ! Từ quả đá phạt được thực hiện rất tốt của Plata, bóng rơi xuống đúng tầm để Valencia băng vào dứt điểm bằng đầu. Tuy nhiên, Valencia đã phán đoán sai điểm rơi, khiến anh ở vào tư thế quá với và chỉ có thể đưa bóng đi vọt xà ngang. 45’ Bù giờ Hiệp một có 4 phút bù giờ. HẾT HIỆP 1! Hai đội bước vào giờ nghỉ mà chưa có bàn thắng nào được ghi. HIỆP HAI BẮT ĐẦU Bờ Biển Ngà giao bóng. 46’ BÓNG CHẠM CỘT DỌC Valencia dứt điểm quyết đoán ở góc hẹp, nhưng do có quá ít góc để dứt điểm nên anh đưa bóng vào thẳng cột dọc. 50’ DỨT ĐIỂM LÊN TRỜI Diomande đỡ bóng một nhịp, sau đó dứt điểm quyết đoán nhưng bóng đi lên trời. 53’ BÓNG TRÚNG XÀ NGANG Elye Wahi dứt điểm đưa bóng trúng xà ngang khung thành Ecuador đáng tiếc. 58’ NỖ LỰC KHÔNG THÀNH Diomande độc diễn hay nhưng cú sút cuối lại đưa bóng đi lên trời. 61’ KHÔNG ĐƯỢC Fofana dứt điểm đưa bóng đi chìm nhưng không đủ hiểm để làm khó thủ môn đối phương. 75’ NỖ LỰC PHÒNG NGỰ Bờ Biển Ngà đang chơi với khối đội hình thấp, cố gắng không cho đối phương tấn công. 83’ KHÔNG VÀO!! Diomande đột phá hay và cố gắng chuyền cho Konan. Nhưng 1 hậu vệ của Ecuador đã giải nguy kịp thời. 90’ VÀO!!! BỜ BIỂN NGÀ GHI BÀN MỞ ĐIỂM Trong pha phản công thần tốc, Singo đã căng ngang loại bỏ hàng thủ đối phương, tạo điều kiện thuận lợi cho Amad Diallo đệm bóng cận thành, mở tỷ số cho Bờ Biển Ngà. BÙ GIỜ HIỆP HAI Hiệp 2 có 7 phút bù giờ. 90+8’ TRẬN ĐẤU KẾT THÚC Bờ Biển Ngà thắng 1-0 Ecuador. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Yahia Fofana, Agbadou, Singo, Konan, Doue, Kessie, Toure, Seko Fofana, Diomande, Wahi, Pepe Galindez, Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie, Caicedo, Vite, Yeboah, Plata, Minda, Valencia

Cán cân thực lực

Bờ Biển Ngà có chiến dịch vòng loại lịch sử khi họ thắng 8/10 trận và không lọt dù chỉ 1 bàn, trước khi thắng Pháp, Scotland và Hàn Quốc trong các trận giao hữu. Sau 2 lần trước vắng mặt ở World Cup, Bờ Biển Ngà lần này tự tin họ thậm chí có thể tiến sâu trong giải thay vì chỉ dừng ở vòng bảng như những lần trước.

Diallo - Caicedo gặp lại nhau, giờ là ở cấp đội tuyển

Ecuador đã 2 lần dừng bước ở vòng bảng những kỳ World Cup trước, nhưng lần này họ có đội hình được xem là mạnh nhất trong lịch sử với những Pacho, Caicedo, Hincapie đẳng cấp hàng đầu. Họ đoạt ngôi nhì khu vực Nam Mỹ (dù bị trừ điểm) với chỉ 2 thất bại đều với tỷ số tối thiểu trước Argentina & Brazil. Mục tiêu năm nay không gì khác là vượt qua vòng bảng và thậm chí vào sâu tận tứ kết.

Băng ghế HLV

Sau khi Ecuador bị loại ở tứ kết Copa America 2024, Felix Sanchez đã bị sa thải và LĐBĐ Ecuador giao trách nhiệm HLV trưởng cho Sebastián Beccacece, một nhà cầm quân người Argentina đã từng làm việc ở La Liga và là cựu trợ lý của HLV Jorge Sampaoli. Ở tuổi 45 ông vẫn trông như một ngôi sao nhạc rock và phong cách bóng đá của Ecuador đã được so sánh như nhạc rock, mạnh mẽ và quyết liệt, nhưng Beccacese cũng rất thực dụng và biết khi nào cần chơi xấu xí để thắng.

Đối đầu Beccacese - Faé

Emerse Faé đã đạt tới tầm huyền thoại ở Bờ Biển Ngà, ông chỉ là trợ lý khi Bờ Biển Ngà dự CAN 2024 nhưng khi HLV Jean-Louis Gasset bị sa thải giữa giải đấu, Faé đã đưa Bờ Biển Ngà tới tận chức vô địch thứ 3 trong lịch sử đội tuyển. Đây là lần thứ 2 ông góp mặt ở World Cup, sau khi đã khoác áo ĐTQG ở World Cup 2006.

Ngôi sao & đấu pháp

Như đã đề cập, Ecuador của Beccacese đá pressing rất quyết liệt và chuyển trạng thái ở tốc độ cao, chịu ảnh hưởng mạnh từ phong cách của HLV Marcelo Bielsa (người đang dẫn dắt Uruguay). Cấu trúc đội hình Ecuador luôn có 2 tiền vệ trụ, 1 tiền vệ sáng tạo và 2 tiền đạo cánh chơi bùng nổ.

Tuyến phòng ngự là thế mạnh của họ: Hincapie, Estupinan, Pacho và Caicedo đã chẳng còn xa lạ với các fan bóng đá. Họ đều là những cầu thủ rắn mặt và có sự kỷ luật về mặt chiến thuật để thực thi nhiệm vụ phòng ngự. Tuyến trên được dẫn đầu bởi lão tướng Enner Valencia, nhưng Gonzalo Plata (Flamengo) bên cánh phải sẽ là mối đe dọa tiềm tàng.

Diallo & Diomande

Bờ Biển Ngà dựa vào phòng ngự số đông và chờ thời cơ phản công. Hàng phòng ngự của họ được chỉ huy bởi Evan N'Dicka của Roma, trong khi tiền vệ đội trưởng Kessie và chuyên gia đánh chặn Sangare lo nhiệm vụ bọc lót cho bộ tứ hậu vệ.

Tuy nhiên đội tuyển châu Phi này thừa sức chơi thứ bóng đá nhạc Rock rực lửa khi tấn công, nhờ sở hữu một dàn sao đáng gờm ở tuyến trên. Nicolas Pépé, Amad Diallo và Yan Diomandé, 2 trong số đó là những sao trẻ đang lên của bóng đá châu Âu, tất cả đều có tốc độ và kỹ thuật để tạo đột biến trong các pha thoát xuống. Vị trí đá cắm hiện đang là dấu hỏi, khi Evann Guessand (Aston Villa) là trò cưng của thầy Faé nhưng phong độ ở cấp CLB đang thua xa Elye Wahi đang đá ở Frankfurt.