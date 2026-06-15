Đua xe F1, Barcelona-Catalunya GP: Hamilton giành chiến thắng lịch sử

Chiến thuật hoàn hảo đưa Hamilton lên đỉnh

Xuất phát với bộ lốp mềm theo lựa chọn có phần mạo hiểm của Ferrari, Lewis Hamilton không thể vươn lên dẫn đầu ngay từ những mét đầu tiên. Tuy nhiên, đội đua Italia đã đặt cược vào chiến thuật ba lần pit-stop và nước cờ này phát huy hiệu quả tối đa.

Niềm hạnh phúc của Lewis Hamilton

Sự xuất hiện của xe báo sự cố mang đến cho Hamilton một lần dừng kỹ thuật “miễn phí”, giúp anh tiết kiệm đáng kể thời gian. Từ đó, tay đua 41 tuổi liên tục thiết lập những vòng chạy ấn tượng để từng bước nới rộng khoảng cách với các đối thủ Mercedes.

Sau 66 vòng đua đầy kịch tính, Hamilton cán đích đầu tiên, mang về chiến thắng Grand Prix đầu tiên cho Ferrari kể từ khi gia nhập đội đua danh tiếng này. Đây cũng là chiến thắng chặng đầu tiên của anh sau gần hai năm chờ đợi.

Podium toàn người Anh, Mercedes lỡ cơ hội chiến thắng

Về nhì là George Russell của Mercedes, trong khi Lando Norris đưa McLaren lên bục podium với vị trí thứ ba. Kết quả này tạo nên bục trao giải toàn tay đua Anh đầu tiên kể từ năm 1968.

Hamilton (áo đỏ) về nhất chặng

Russell đã trải qua cuộc đua không hề dễ dàng. Tay đua Mercedes từng chịu sức ép lớn ở giai đoạn cuối trước khi đồng đội Kimi Antonelli gặp sự cố và phải bỏ cuộc ở vòng 62/66 khi đang cạnh tranh nhóm dẫn đầu.

Ở phía sau, Max Verstappen tiếp tục là đầu tàu của Red Bull khi cán đích thứ tư, vượt trội so với người đồng đội Isack Hadjar chỉ xếp thứ sáu. Xen giữa hai tay đua Red Bull là Oscar Piastri của McLaren ở vị trí thứ năm, mang về số điểm quan trọng cho đội đương kim vô địch đồng đội.

Alpine cũng có một ngày thi đấu thành công với Pierre Gasly và Franco Colapinto lần lượt xếp thứ bảy và thứ tám. Dù vậy, Colapinto vẫn đối mặt nguy cơ bị điều tra sau cuộc đua vì nghi vấn vi phạm quy định cờ vàng.

Hàng loạt sự cố kỹ thuật khiến 7 tay đua bỏ cuộc

Hai vị trí còn lại trong top 10 thuộc về Liam Lawson và Arvid Lindblad của Racing Bulls, giúp đội đua này lần thứ hai liên tiếp có hai tay đua cùng ghi điểm.

Gabriel Bortoleto và Carlos Sainz lần lượt về đích ở các vị trí 11 và 12. Esteban Ocon (Haas) cùng Sergio Perez (Cadillac) là những tay đua cuối cùng hoàn thành cuộc đua. Trong khi đó, Alex Albon không được xếp hạng sau khi mất tới tám vòng vì phải vào pit sửa chữa chiếc Williams gặp trục trặc kỹ thuật.

Barcelona chứng kiến tới bảy trường hợp không thể hoàn thành cuộc đua (DNF), tất cả đều xuất phát từ các vấn đề kỹ thuật. Cú sốc lớn nhất là việc người dẫn đầu bảng tổng sắp Kimi Antonelli và tay đua Charles Leclerc đều phải dừng cuộc chơi khi cuộc đua chỉ còn ít vòng.

Aston Martin trải qua cuối tuần đáng quên khi cả Lance Stroll lẫn Fernando Alonso đều không thể nhìn thấy cờ ca-rô. Cadillac chủ động cho Valtteri Bottas dừng cuộc đua nhằm tránh rủi ro kỹ thuật, trong khi Nico Hülkenberg (Audi) và Ollie Bearman (Haas) cũng lần lượt gia nhập danh sách bỏ cuộc dù từng có thời điểm cạnh tranh trong nhóm ghi điểm.

Chiến thắng tại Barcelona không chỉ giúp Hamilton mở ra chương mới cùng Ferrari mà còn khiến cuộc đua vô địch mùa giải 2026 trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, khi khoảng cách với Antonelli trên bảng xếp hạng đã được thu hẹp đáng kể sau chặng đua đầy biến động tại Tây Ban Nha.

Kết quả top 10 chặng đua Barcelona-Catalunya GP

Bảng xếp hạng top 15 các tay đua