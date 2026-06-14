Trực tiếp bóng đá Australia - Thổ Nhĩ Kỳ: "Người nhện" giữ vững mành lưới (World Cup) (Hết giờ)

World Cup | 11h, 14/6 | BC Place Australia 2 - 0 Thổ Nhĩ Kỳ (H1: 1-0) Thông tin trước trận Australia vs Thổ Nhĩ Kỳ Thổ Nhĩ Kỳ Điểm Beach 8.4 Circati 7.6 Italiano 7.1 Souttar 7.9 Bos 6.6 Burgess 7.0 Metcalfe 8.1 Okon-Engstler 8.0 O'Neill 7.1 Irankunda 7.3 Toure 6.4 Điểm Cakir 6.2 Celik 6.1 Demiral 6.8 Bardakci 6.8 Kadioglu 6.6 Kokcu 6.3 Calhanoglu 7.0 Yuksek 6.7 Guler 6.9 Yilmaz 5.8 Akturkoglu 6.0 Thay người Velupillay 6.2 Yengi 6.5 Geria 6.5 Irvine 6.2 Behich 6.2 Thay người Gul 6.0 Yildiz 6.6 Muldur 6.1 Akgun 6.1 Ozcan 6.1 Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Australia Australia Thổ Nhĩ Kỳ Sút khung thành 9 (4) 30 (8) Thời gian kiểm soát bóng 28% 72% Phạm lỗi 12 4 Thẻ vàng 0 1 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 1 3 Phạt góc 5 8 Cứu thua 8 2 Irankunda 27' Metcalfe 75' Tình huống nổi bật 1’ TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU Australia giao bóng. 3’ KHÔNG ĐƯỢC Kadioglu cố gắng sút xa nhưng cú đá của anh bị hậu vệ Australia chặn lại. 4’ KHÔNG ĐƯỢC Yuksek nỗ lực không chiến nhưng anh đưa bóng đi không chính xác. 7’ DỨT ĐIỂM LÊN TRỜI Guler cố gắng đi bóng và dứt điểm kỹ thuật, nhưng anh đưa bóng đi hơi cao so với khung thành đối phương. 17’ KHÔNG ĐƯỢC Nỗ lực không chiến của Souttar đưa bóng đi quá thiếu chính xác. 27’ VÀO!! AUSTRALIA MỞ TỶ SỐ!! Okon-Engstler thả bóng chính xác để Irankunda thoát đi tốc độ và vượt qua hậu vệ Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó sút tung lưới đối phương. 30’ BÓNG TRÚNG CỘT DỌC Bardakci sút xa uy lực, nhưng thủ môn của Australia vẫn xuất sắc đẩy bóng vào cột dọc. 39’ DỨT ĐIỂM LÊN TRỜI Jordan Bos của Australia bắt vô lê đưa bóng lên thẳng trời. 45’ BÙ GIỜ HIỆP MỘT Hiệp 1 có 4 phút bù giờ. 45+4’ HẾT HIỆP MỘT Australia tạm dẫn Thổ Nhĩ Kỳ 1-0. HIỆP HAI BẮT ĐẦU Thổ Nhĩ Kỳ giao bóng. 46’ KHÔNG VÀO!! Calhanoglu cố gắng sút xa nhưng cú đá của anh đưa bóng đi chưa đủ lực và độ hiểm hóc để làm khó thủ môn Australia. 48’ BỎ LỠ ĐÁNG TIẾC Toure và Jordan Bos tạo ra pha phản công thần tốc. Cú đá cuối của Jordan Bos đã trúng chân hậu vệ Thổ Nhĩ Kỳ và đi hết đường biên ngang. 49’ SÚT XA THIẾU CHÍNH XÁC Jacob Italiano tìm vận may bằng cú đá từ xa, nhưng anh lại đưa bóng lên thẳng trời. 54’ CỨU THUA HAY!! Cú đánh đầu đầy khó chịu của Souttar bị thủ môn của Thổ Nhĩ Kỳ cản phá. 57’ SÚT PHẠT NGUY HIỂM Guler đá phạt rất ý đồ, khi đưa bóng đi sệt rất khó chịu. Nhưng anh không thắng được thủ môn đối phương. 65’ QUÁ KHÓ CHO THỔ NHĨ KỲ Thổ Nhĩ Kỳ đang vấp phải hàng thủ được tổ chức rất vững chắc của Australia. 75’ VÀO!! AUSTRALIA GHI BÀN NHÂN ĐÔI CÁCH BIỆT Metcalfe đi bóng một mạch từ giữa sân, sau đó dứt điểm đầy hiểm hóc từ xa, ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Australia. 77’ THỔ NHĨ KỲ LẠI BỎ LỠ Cú đá một chạm của Akturkoglu ở trong vòng cấm không thắng được thủ môn của Australia. 86’ NỖ LỰC KHÔNG THÀNH!! Calhanoglu đá phạt trực tiếp nguy hiểm, nhưng thủ môn của Australia chơi tập trung để cản phá thành công. 90’ BÙ GIỜ HIỆP HAI Hiệp 2 có 6 phút bù giờ. 90+6’ TRẬN ĐẤU KẾT THÚC Australia thắng 2-0 Thổ Nhĩ Kỳ. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Beach, Circati, Italiano, Souttar, Bos, Burgess, Metcalfe, Okon-Engstler, O'Neill, Irankunda, Toure Cakir, Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu, Kokcu, Calhanoglu, Yuksek, Guler, Yilmaz, Akturkoglu

Thổ Nhĩ Kỳ tái xuất World Cup sau 24 năm

Sau hơn hai thập kỷ chờ đợi, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trở lại sân khấu World Cup khi đối đầu Australia ở lượt trận mở màn bảng D World Cup 2026. Trong khi đại diện châu Á đã trở thành gương mặt quen thuộc của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, “Những ngôi sao Trăng lưỡi liềm” đang mang theo khát vọng tái hiện những ký ức hào hùng và tạo nên màn tái xuất đáng nhớ.

Ausrtalia so tài với Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng bảng World Cup 2026

Australia muốn vượt qua giới hạn quen thuộc

Đây là lần thứ sáu liên tiếp Australia góp mặt ở vòng chung kết World Cup, nhưng thành tích tốt nhất của họ vẫn chỉ là lọt vào vòng 16 đội. Tại World Cup 2022 ở Qatar, "Socceroos" đã tạo nên cột mốc đáng nhớ khi lần đầu tiên thắng hai trận trong một kỳ World Cup trước khi dừng bước ở vòng knock-out.

Tuy nhiên, hành trình năm đó cũng khởi đầu bằng thất bại nặng nề 1-4 trước Pháp, đánh dấu lần thứ tư liên tiếp Australia thua trận mở màn tại World Cup. Đội bóng "xứ chuột túi" giành vé đến Bắc Mỹ sau khi cán đích thứ hai ở vòng loại thứ ba khu vực châu Á với thành tích 5 thắng, 4 hòa và chỉ 1 thất bại, qua đó lần đầu tiên kể từ năm 2014 không phải đá play-off liên lục địa.

Dù vậy, Australia vẫn còn nhiều điều phải chứng minh. Trong giai đoạn từ năm 2006 đến 2022, họ là đội tuyển phải nhận nhiều thất bại nhất tại World Cup với 10 trận thua sau 17 lần ra sân (thắng 4, hòa 3).

Thổ Nhĩ Kỳ trở lại với phong độ đầy hứa hẹn

Sau chiến tích vào tứ kết EURO 2024 và giành quyền thăng hạng lên League A của UEFA Nations League, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục duy trì đà phát triển bằng chiến dịch vòng loại World Cup gần như hoàn hảo với 6 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ 1 thất bại.

Đội bóng của HLV Vincenzo Montella giành vé dự World Cup 2026 nhờ hai chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Romania và Kosovo ở vòng play-off. Những kết quả đó nằm trong chuỗi phong độ ấn tượng kể từ đầu năm 2025, khi Thổ Nhĩ Kỳ thắng 11, hòa 1 và chỉ thua 2 trận. Đáng chú ý, hai thất bại của họ đều trước các đối thủ hàng đầu là Tây Ban Nha (0-6) và Mexico (0-1).

Lần trở lại World Cup này mang ý nghĩa đặc biệt với bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, bởi họ chưa từng góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kể từ kỳ World Cup 2002 – giải đấu mà họ đã giành hạng ba chung cuộc.

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về đại diện châu Âu

HLV Montella cũng đang hướng tới một cột mốc mới: giúp Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên thắng trận ra quân tại World Cup. Trong hai lần góp mặt trước đây, họ đều thất bại ở trận mở màn, thua Tây Đức 1-4 năm 1954 và Brazil 1-2 năm 2002.

Hai đội chưa gặp nhau kể từ năm 2004, thời điểm Thổ Nhĩ Kỳ giành chiến thắng trong cả hai trận giao hữu. Thống kê cũng đang ủng hộ đại diện châu Âu khi họ toàn thắng cả bốn lần chạm trán các đội tuyển châu Á tại World Cup.

Ở chiều ngược lại, chiến thắng 1-0 trước Đan Mạch tại World Cup 2022 mới chỉ là trận thắng thứ hai của Australia trong tổng số 12 lần đối đầu các đại diện UEFA ở sân chơi này (hòa 2, thua 8).

Với phong độ ổn định cùng sự hưng phấn từ lần đầu trở lại World Cup sau 24 năm, Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, kinh nghiệm chinh chiến dày dạn của Australia tại các kỳ World Cup gần đây hứa hẹn sẽ tạo nên một màn so tài không dễ dàng cho đại diện châu Âu trong ngày tái xuất.