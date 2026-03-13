3 "ngáo ộp" Liverpool, Chelsea & Aston Villa chờ hất cẳng Carrick khỏi ghế nóng MU

Cuộc đua Champions League khốc liệt

Manchester United đang chiến đấu hết mình trong cuộc cạnh tranh bốn đội cho tấm vé dự Champions League mùa tới. Ít nhất một trong bốn cái tên gồm Manchester United, Aston Villa, Chelsea và Liverpool chắc chắn sẽ phải kết thúc mùa giải trong thất vọng. Ngay cả khi Premier League có khả năng tiếp tục giành được suất thứ năm tại Champions League mùa tới, vẫn sẽ có một đội trong nhóm này bị loại khỏi “bàn tiệc” châu Âu khi tháng 5 khép lại.

MU nỗ lực đua vé dự Champions League mùa tới

Trong một mùa giải thông thường, vị trí thứ sáu và tấm vé dự cúp châu Âu sẽ là thành tích đáng hài lòng với Aston Villa. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Unai Emery từng đặt kỳ vọng cao hơn rất nhiều ở mùa giải năm nay.

Villa hiện đã rơi xuống vị trí thứ tư, nhưng họ từng giữ vị trí trong top 4 suốt 17 tuần liên tiếp và thậm chí có thời điểm đe dọa biến cuộc đua vô địch thành cuộc cạnh tranh của ba đội. Nếu cuối cùng phải trở lại Europa League, đó chắc chắn sẽ là cú sốc với đội chủ sân Villa Park.

Trong khi đó, với Manchester United, Chelsea và Liverpool, mục tiêu luôn là Champions League. Chelsea và Liverpool vẫn đang góp mặt tại đấu trường này mùa giải năm nay, còn Man United đang đứng ngoài cuộc chơi mùa thứ hai liên tiếp – điều họ hiểu rằng phải sớm thay đổi.

Lợi thế từ các cuộc đối đầu trực tiếp

Hiện tại, Liverpool là đội đứng ở vị trí thứ sáu đầy áp lực, nhưng khoảng cách giữa bốn đội chỉ là ba điểm và tất cả đều còn chín trận đấu phía trước.

Đội bóng của HLV Carrick đang có phong độ tương đối tốt

Trong số này, Manchester United được cho là đội đang có đà tốt nhất dưới thời Michael Carrick, dù thất bại trước Newcastle ở trận gần nhất phần nào làm chậm lại sự hưng phấn. Dù vậy, "Quỷ đỏ" vẫn có một lợi thế quan trọng trong chặng nước rút.

Giống như Liverpool, Man United vẫn phải đối đầu trực tiếp với ba đối thủ còn lại trong cuộc đua. Aston Villa và Liverpool sẽ hành quân tới Old Trafford, còn United sẽ làm khách trên sân Stamford Bridge của Chelsea. Điều đó đồng nghĩa số phận của họ phần lớn nằm trong chính tay mình.

Tầm quan trọng của các trận đấu trực tiếp đã thể hiện rõ tuần trước, khi Chelsea thắng đậm 4-1 ngay tại Villa Park – một đòn giáng mạnh vào tham vọng của đội bóng của Emery. Manchester United hoàn toàn có thể khiến Aston Villa thêm khó khăn ở vòng đấu tới.

"Quỷ đỏ" cũng có lợi thế về lịch thi đấu khi các trận đại chiến được giãn cách tương đối. Họ có 10 ngày chuẩn bị trước khi tiếp Aston Villa, sau đó gặp Chelsea vào giữa tháng 4 và chạm trán Liverpool vào đầu tháng 5. Trong khi đó, Liverpool sẽ phải lần lượt đối đầu United, Chelsea và Villa trong ba trận liên tiếp ở tháng cuối mùa.

Ba trận đấu quyết định số phận Carrick

Cách Manchester United thể hiện trong những trận cầu mang tính quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến vị trí chung cuộc của họ mà còn tác động trực tiếp đến tương lai của Michael Carrick.

HLV Carrick cần giúp MU có vé dự Champions League nếu muốn được bổ nhiệm chính thức

Sáu chiến thắng cùng một trận hòa trong tám trận đầu tiên tại Premier League là thành tích ấn tượng của Carrick và giúp ông trở thành ứng viên sáng giá cho chiếc ghế HLV trưởng lâu dài. Tuy nhiên, cục diện hoàn toàn có thể thay đổi.

Nếu Carrick đánh bại được các đối thủ trực tiếp như Emery, Liam Rosenior hay Arne Slot trong những trận đấu lớn này, vị thế của ông sẽ càng được củng cố. Ngược lại, kết quả tiêu cực có thể khiến mọi thứ trở nên phức tạp.

Hiện tại, mùa giải của Man United có phần chững lại. Từ thất bại trước Newcastle tại St James’ Park cho đến trận gặp Leeds tại Old Trafford vào tháng tới, họ chỉ thi đấu hai trận trong vòng 39 ngày.

Dẫu vậy, Carrick đã nhiều lần nhấn mạnh rằng đội bóng của ông đang ở vị trí mà mọi kết quả đều mang ý nghĩa lớn. Man United có thể không còn phải chinh chiến trên nhiều mặt trận hay thi đấu dày đặc mỗi tuần, nhưng cuộc đua phía trước vẫn rất căng thẳng.

Và trong bối cảnh đó, ba trận đấu lớn còn lại nhiều khả năng sẽ định đoạt tất cả: từ tấm vé Champions League cho đến tương lai của Carrick tại Old Trafford.