Trực tiếp bóng đá Liverpool - Fulham: Ngăn chặn khủng hoảng (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 23h30, 11/4 | Anfield Liverpool 0 - 0 Fulham (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Liverpool vs Fulham Fulham Điểm Mamardashvili Kerkez Van Dijk Konate Frimpong Gravenberch Mac Allister Szoboszlai Gakpo Wirtz Ekitike Điểm Leno Robinson Bassey Andersen Tete Berge Iwobi Bobb Josh King Wilson Muniz Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Liverpool Liverpool Fulham Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Mamardashvili, Kerkez, Van Dijk, Konate, Frimpong, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Gakpo, Wirtz, Ekitike Leno, Robinson, Bassey, Andersen, Tete, Berge, Iwobi, Bobb, Josh King, Wilson, Muniz

Cuộc khủng hoảng chưa có điểm dừng

Liverpool đang sa sút không phanh trong giai đoạn này khi đã thua 3 trận gần nhất ở mọi đấu trường. Kể từ vòng 6 Premier League đến nay họ đã thua nhiều hơn thắng (10 so với 9) và nếu không vì khởi đầu tốt của mùa giải, Liverpool đáng lẽ phải tụt xuống nửa dưới BXH.

Liverpool đang không biết thoát ra khỏi khủng hoảng bằng cách nào, và họ còn đang trong chuỗi trận khá tệ trước Fulham: 2 hòa 1 thua trong 3 trận gần nhất.

"Non gan" khi rời nhà

Fulham đã vươn lên cạnh tranh vé dự cúp châu Âu thời gian gần đây khi chỉ kém đội xếp thứ 7 Brentford 2 điểm trước vòng này. Họ cũng đang có lực lượng gần như đầy đủ với chỉ sự vắng mặt của tiền đạo cánh trẻ tuổi Kevin.

Harry Wilson đang đạt phong độ rất cao cho Fulham với 10 bàn & 6 kiến tạo mùa này. Tuy nhiên Fulham từ đầu năm mới chỉ thắng được 1 trận sân khách. Chỉ có 3 đội ở Premier League giành ít điểm hơn Fulham khi đá sân khách.

