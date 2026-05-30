Nóng nhất thể thao sáng 30/5: Djokovic nổi cáu với cameraman ở Roland Garros

Fonseca nhận xét Djokovic như mới 20 tuổi

Novak Djokovic đã dừng bước trong hành trình chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 25 sau thất bại bất ngờ trước tài năng trẻ người Brazil Joao Fonseca với tỷ số 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 ở vòng 3 Roland Garros.

Djokovic để thua Fonseca trong trận đấu kéo dài dưới cái nóng 33°C tại Paris

Phát biểu sau trận, Fonseca chia sẻ: “Tôi chỉ tận hưởng việc được thi đấu. Đó là lần đầu tiên tôi đối đầu Djokovic. Tôi cố gắng đánh bóng mạnh nhất có thể. Djokovic không bao giờ mắc lỗi, chúng tôi vẫn nghĩ anh ấy như mới 20 tuổi. Cuối trận, tôi nghĩ anh ấy còn thể lực tốt hơn tôi, thật khó tin”.

Tay vợt trẻ người Brazil còn hài hước nói về loạt giao bóng ăn điểm: “Tôi cảm giác như John Isner vậy. Tôi chưa từng làm được điều này trước đây”.

Djokovic nổi cáu với cameraman ở Roland Garros

Djokovic đã có màn tranh cãi căng thẳng với một cameraman tại Roland Garros trong trận thua gây sốc kéo dài 5 set trước Fonseca.

Cựu số 1 thế giới, khi đang dẫn trước 2 set nhưng bắt đầu có dấu hiệu xuống sức, đã phản ứng đầy mỉa mai khi một cameraman tiến quá gần, hét lớn: “Anh có thể lại gần mặt tôi hơn nữa không? Trời ơi, giữ khoảng cách chút đi”.

Người quay phim sau đó đã lùi lại, nhưng thế trận cũng dần trôi khỏi tầm kiểm soát của Djokovic.

Leclerc đặt mục tiêu giành pole tại chặng quê nhà

Charles Leclerc đang hướng tới chặng đua quê nhà tại Monaco GP với hy vọng tìm lại phong độ sau “cơn ác mộng” ở Canadian GP.

Tay đua người Monaco nói: “Chúng tôi cần cẩn trọng. Tôi nghĩ Mercedes là đội đua rất mạnh và toàn diện, dù ở góc cua hay đường thẳng. Nhưng nếu có một chặng đua trong năm mà tôi cảm thấy chúng tôi có cơ hội giành pole cao hơn, thì đó chính là Monaco. Và tôi hy vọng điều đó sẽ xảy ra”.