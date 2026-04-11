Trực tiếp bóng đá Arsenal - Bournemouth: Coi chừng sảy chân (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 18h30, 11/4 | Emirates Arsenal 0 - 0 Bournemouth (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Arsenal vs Bournemouth Bournemouth Điểm Raya White Saliba Gabriel Calafiori Havertz Zubimendi Rice Madueke Gyokeres Martinelli Điểm Petrovic Jimenez Hill Senesi Truffert Christie Scott Rayan Kroupi Tavernier Evanilson Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Arsenal Arsenal Bournemouth Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn

Arsenal coi chừng sảy chân

Arsenal đang nỗ lực giữ vững ngôi đầu Ngoại hạng Anh để mơ tới ngày vô địch sau hơn 2 thập kỷ chờ đợi. Trận đấu tới họ đối đầu Bournemouth, cái tên bị đánh giá thấp hơn. Mục tiêu của "Pháo thủ" vẫn là giành chiến thắng, nhưng không dễ gì để hiện thực hóa điều đó.

Bournemouth gây bất ngờ khi đã bất bại trong 10 trận liên tiếp. Tất nhiên họ hòa nhiều hơn thắng (7 hòa, 3 thua), nhưng dù sao đây vẫn là thành tích rất đáng ghi nhận. Chỉ cần hòa Arsenal, họ sẽ khiến đoàn quân HLV Arteta gặp vấn đề trong cuộc đua vô địch.

Ở trận lượt đi, Arsenal thắng vất vả Bournemouth với tỷ số 3-2. Bournemouth kỳ vọng làm điều tương tự ở trận tới và cải thiện thành tích thi đấu, ít nhất là giành được điểm số.