Kết quả bóng đá Fulham - Burnley: Ngược dòng hiệp 2, leo lên nhóm đi châu Âu (Ngoại hạng Anh)

Fulham đang đứng nửa dưới BXH nhưng thực tế chỉ kém khu vực dự cúp châu Âu có 2 điểm, nên thắng đội áp chót bảng Burnley là mục tiêu phải đạt được để có hy vọng tranh vé. Dù vậy Burnley nhập cuộc không tồi và nếu không có trung vệ Bassey rồi thủ môn Leno, Flemming đáng lẽ đã ghi bàn cho Burnley ở các phút thứ 7 & 21.

Fulham thoát thua trước pha đổ người đánh đầu cận thành của Flemming

Nhưng sau nửa đầu hiệp 1 là lúc Fulham nắm hoàn toàn thế trận. Họ liên tục vây hãm cầu môn đội khách, và gần như cơ hội đáng kể nào cũng có Harry Wilson góp mặt, nhưng cựu sao Liverpool hoặc đưa bóng vọt xà, chệch cột, hoặc không thắng được Dubravka.

Fulham đã 2 lần suýt đến gần bàn thắng ở đầu hiệp 2 nhưng đều bị Dubravka xuất thần cản phá, và không lâu sau những pha bỏ lỡ đó, Fulham thủng lưới ở phút 60. Burnley trong đợt tấn công đáng kể đầu tiên của hiệp 2 đã ghi bàn khi Flemming tách khỏi Andersen và dứt điểm từ quả căng ngang của Foster.

Nhưng chính Dubravka làm mất thế dẫn bàn của Burnley, phút 67 anh băng ra chậm và tạo điều kiện cho Josh King sút vào lưới trống gỡ hòa 1-1. Đến phút 73 Fulham đã vượt lên, Wilson đột phá từ cánh phải rồi cắt vào trước khi sút bóng rất tốt đưa chủ nhà dẫn 2-1.

Wilson và các đồng đội ngược dòng thành công

Thời gian còn đủ cho Burnley gỡ hòa, nhưng Laurent bỏ lỡ một pha đệm cận thành chỉ 2 phút sau bàn thua, và đến phút 82 Leno đã đổ người rất hay cản cú sút búa bổ của Hartman. Đến phút bù giờ, Fulham ấn định 3-1 sau khi Jimenez kiếm được penalty từ pha phạm lỗi (dẫn tới thẻ đỏ trực tiếp) của Laurent rồi đích thân thực hiện, và 3 điểm giành được tạm đưa Fulham lên vị trí thứ 8.

Tỷ số trận đấu: Fulham 3-1 Burnley (hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo):

- Fulham: King 67', Wilson 73' (King), Jimenez 90'+5 (pen)

- Burnley: Flemming 60' (Foster)

Đội hình xuất phát:

Fulham: Leno, Castagne, Andersen, Bassey, Robinson, Iwobi, Berge, Wilson, King, Bobb, Muniz.

Burnley: Dubravka, Walker, Humphreys, Esteve, Hartman, Mejbri, Laurent, Ward-Prowse, Foster, Anthony, Flemming.

Fulham Burnley Sút khung thành 22(6) 9(5) Thời gian kiểm soát bóng 55% 45% Phạm lỗi 6 8 Thẻ vàng 2 2 Thẻ đỏ 0 1 Việt vị 1 0 Phạt góc 6 6 Cứu thua 4 3

Fulham vs Burnley Điểm Leno 6.9 Castagne 8.0 Andersen 6.8 Bassey 7.1 Robinson 6.5 Berge 7.0 Iwobi 7.1 Wilson 8.1 King 7.9 Bobb 6.7 Muniz 7.2 Điểm 6.8Dubravka 5.8Humphreys 6.2Laurent 6.6Esteve 6.9Walker 6.4Hannibal Mejbri 6.4Ward-Prowse 6.3Hartman 7.0Anthony 6.4Foster 7.5Flemming Thay người Sessegnon 7.1 Chukwueze 6.7 Smith Rowe 6.6 Jimenez 6.6 Reed 6.6 Thay người 6.5Ugochukwu 6.4Edwards 6.6Barnes 6.3Tchaouna Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/7lIyV