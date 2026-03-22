Kết quả bóng đá Fulham - Burnley: Ngược dòng hiệp 2, leo lên nhóm đi châu Âu (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Milan vs Torino 22/03/26 - Trực tiếp
Logo Milan - MIL Milan
0
Logo Torino - TOR Torino
0
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Borussia Dortmund vs Hamburger SV
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Juventus vs Sassuolo
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Nice vs Paris Saint-Germain
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
SHB Đà Nẵng vs Công An Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Barcelona vs Rayo Vallecano
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Olympique Lyonnais vs Monaco
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Olympique Marseille vs Lille
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Athletic Club vs Real Betis
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Augsburg vs Stuttgart
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Fiorentina vs Inter Milan
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Real Madrid vs Atlético de Madrid
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Việt Nam vs Bangladesh
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Logo Bangladesh - BAN Bangladesh
-
Thổ Nhĩ Kỳ vs Romania
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Logo Romania - ROU Romania
-
Italy vs Northern Ireland
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Northern Ireland - NIR Northern Ireland
-
Ukraine vs Thụy Điển
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Đan Mạch vs Bắc Macedonia
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Bắc Macedonia - MKD Bắc Macedonia
-
Wales vs Bosnia-Herzegovina
Logo Wales - WAL Wales
-
Logo Bosnia-Herzegovina - BIH Bosnia-Herzegovina
-
Ba Lan vs Albania
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Albania - ALB Albania
-
Slovakia vs Kosovo
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Cộng Hòa Séc vs Republic of Ireland
Logo Cộng Hòa Séc - CZE Cộng Hòa Séc
-
Logo Republic of Ireland - IRL Republic of Ireland
-
Brazil vs Pháp
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Colombia vs Croatia
Logo Colombia - COL Colombia
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Iran vs Nigeria
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Nigeria - NGA Nigeria
-
Chile vs Cabo Verde
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Cabo Verde - CPV Cabo Verde
-
Trung Quốc vs Curaçao
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Logo Curaçao - CUW Curaçao
-
Indonesia vs St. Kitts and Nevis
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo St. Kitts and Nevis - SKN St. Kitts and Nevis
-
Nga vs Nicaragua
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Nicaragua - NCA Nicaragua
-
Saudi Arabia vs Egypt
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Egypt - EGY Egypt
-
Hà Lan vs Na Uy
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Anh vs Uruguay
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Thụy Sĩ vs Đức
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Logo Đức - GER Đức
-
Tây Ban Nha vs Serbia
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Hàn Quốc vs Côte d'Ivoire
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Scotland vs Nhật Bản
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Mỹ vs Bỉ
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Mexico vs Bồ Đào Nha
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Colombia vs Pháp
Logo Colombia - COL Colombia
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
New Zealand vs Chile
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Đức vs Ghana
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Iran vs Costa Rica
Logo Iran - IRN Iran
-
Logo Costa Rica - CRC Costa Rica
-
Cameroon vs Trung Quốc
Logo Cameroon - CMR Cameroon
-
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Australia vs Curaçao
Logo Australia - AUS Australia
-
Logo Curaçao - CUW Curaçao
-
Na Uy vs Thụy Sĩ
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Serbia vs Saudi Arabia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Morocco vs Paraguay
Logo Morocco - MAR Morocco
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Scotland vs Côte d'Ivoire
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Côte d&#39;Ivoire - CIV Côte d'Ivoire
-
Algeria vs Uruguay
Logo Algeria - ALG Algeria
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Hà Lan vs Ecuador
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Anh vs Nhật Bản
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Áo vs Hàn Quốc
Logo Áo - AUT Áo
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Mỹ vs Bồ Đào Nha
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Brazil vs Croatia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Mexico vs Bỉ
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Hải Phòng vs Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
PVF-CAND vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Manchester City vs Liverpool
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Công An Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Chelsea vs Port Vale
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Port Vale - PVL Port Vale
-
Southampton vs Arsenal
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Ninh Bình
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Sông Lam Nghệ An vs Thể Công - Viettel
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-

Kết quả bóng đá Fulham - Burnley: Ngược dòng hiệp 2, leo lên nhóm đi châu Âu (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Video highlight Ngoại hạng Anh

(Vòng 31 Ngoại hạng Anh) Fulham sẽ vào nhóm dự cúp châu Âu nếu thắng đội áp chót bảng Burnley.

   

Fulham đang đứng nửa dưới BXH nhưng thực tế chỉ kém khu vực dự cúp châu Âu có 2 điểm, nên thắng đội áp chót bảng Burnley là mục tiêu phải đạt được để có hy vọng tranh vé. Dù vậy Burnley nhập cuộc không tồi và nếu không có trung vệ Bassey rồi thủ môn Leno, Flemming đáng lẽ đã ghi bàn cho Burnley ở các phút thứ 7 & 21.

Fulham thoát thua trước pha đổ người đánh đầu cận thành của Flemming

Fulham thoát thua trước pha đổ người đánh đầu cận thành của Flemming

Nhưng sau nửa đầu hiệp 1 là lúc Fulham nắm hoàn toàn thế trận. Họ liên tục vây hãm cầu môn đội khách, và gần như cơ hội đáng kể nào cũng có Harry Wilson góp mặt, nhưng cựu sao Liverpool hoặc đưa bóng vọt xà, chệch cột, hoặc không thắng được Dubravka.

Fulham đã 2 lần suýt đến gần bàn thắng ở đầu hiệp 2 nhưng đều bị Dubravka xuất thần cản phá, và không lâu sau những pha bỏ lỡ đó, Fulham thủng lưới ở phút 60. Burnley trong đợt tấn công đáng kể đầu tiên của hiệp 2 đã ghi bàn khi Flemming tách khỏi Andersen và dứt điểm từ quả căng ngang của Foster.

Nhưng chính Dubravka làm mất thế dẫn bàn của Burnley, phút 67 anh băng ra chậm và tạo điều kiện cho Josh King sút vào lưới trống gỡ hòa 1-1. Đến phút 73 Fulham đã vượt lên, Wilson đột phá từ cánh phải rồi cắt vào trước khi sút bóng rất tốt đưa chủ nhà dẫn 2-1. 

Wilson và các đồng đội ngược dòng thành công

Wilson và các đồng đội ngược dòng thành công

Thời gian còn đủ cho Burnley gỡ hòa, nhưng Laurent bỏ lỡ một pha đệm cận thành chỉ 2 phút sau bàn thua, và đến phút 82 Leno đã đổ người rất hay cản cú sút búa bổ của Hartman. Đến phút bù giờ, Fulham ấn định 3-1 sau khi Jimenez kiếm được penalty từ pha phạm lỗi (dẫn tới thẻ đỏ trực tiếp) của Laurent rồi đích thân thực hiện, và 3 điểm giành được tạm đưa Fulham lên vị trí thứ 8.

Tỷ số trận đấu: Fulham 3-1 Burnley (hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo):

- Fulham: King 67', Wilson 73' (King), Jimenez 90'+5 (pen)

- Burnley: Flemming 60' (Foster)

Đội hình xuất phát: 

Fulham: Leno, Castagne, Andersen, Bassey, Robinson, Iwobi, Berge, Wilson, King, Bobb, Muniz.

Burnley: Dubravka, Walker, Humphreys, Esteve, Hartman, Mejbri, Laurent, Ward-Prowse, Foster, Anthony, Flemming.

Sút khung thành
22(6)
9(5)
Thời gian kiểm soát bóng
55%
45%
Phạm lỗi
6
8
Thẻ vàng
2
2
Thẻ đỏ
0
1
Việt vị
1
0
Phạt góc
6
6
Cứu thua
4
3
Điểm

Leno 6.9

Castagne 8.0

Andersen 6.8

Bassey 7.1

Thẻ vàng Robinson 6.5

Berge 7.0

Thẻ vàng Iwobi 7.1

Ghi bàn Wilson 8.1

Ghi bànKiến tạo King 7.9

Bobb 6.7

Muniz 7.2

Điểm

6.8Dubravka

5.8Humphreys

6.2Laurent thẻ đỏ

6.6Esteve

6.9Walker

6.4Hannibal Mejbri

6.4Ward-Prowse Thẻ vàng

6.3Hartman

7.0Anthony

6.4Foster Kiến tạo

7.5Flemming Ghi bàn

Thay người

Sessegnon 7.1

Chukwueze 6.7

Smith Rowe 6.6

Ghi bàn (penalty)Jimenez 6.6

Reed 6.6

Thay người

6.5Ugochukwu

6.4Edwards

6.6Barnes

6.3Tchaouna

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/7lIyV

Trực tiếp bóng đá Fulham - Burnley: Jimenez chốt hạ trên chấm 11m (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Fulham - Burnley: Jimenez chốt hạ trên chấm 11m (Ngoại hạng Anh) (Hết giờ)

(Vòng 31 Ngoại hạng Anh) Fulham đã chắc chắn chiến thắng sau khi Jimenez thực hiện quả penalty mà chính anh kiếm được.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D

Nguồn: [Link nguồn]

-21/03/2026 22:55 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN