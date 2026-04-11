Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: Arsenal hạ “độc cô cầu bại”, Liverpool về nhà trong tâm lý đè nặng

Arsenal – Bournemouth: 18h30, 11/4

Arsenal đang chật vật trong những tuần qua, họ thua ở cả League Cup lẫn FA Cup trước khi thắng khá chật vật trước Sporting ở lượt đi tứ kết Cúp C1. Tuy nhiên họ vẫn đang thắng 4 vòng liên tiếp ở Premier League, và 1 trận thắng nữa sẽ giúp họ bỏ xa Man City tới 12 điểm.

Arsenal chính là đội gần nhất thắng được Bournemouth

Bournemouth thực tế đang có chuỗi phong độ khá ấn tượng: Họ bất bại liên tiếp 11 vòng. Tuy nhiên “The Cherries” đã hòa 5 vòng liên tiếp nên kết quả đó thực ra chỉ khiến đội chủ sân Vitality tụt xuống thứ 13 trước vòng đấu này.

Arsenal hy vọng sẽ là đội dứt mạch bất bại đó, thực tế chính Arsenal là đội gần nhất đã hạ được Bournemouth. Và ở trận này HLV Mikel Arteta đang chờ tình hình thể lực của Bukayo Saka lẫn Jurrien Timber sau khi họ vắng mặt ở trận đấu giữa tuần, còn Hincapie chắc chắn chấn thương và Eze lẫn Trossard cũng chỉ đạt thể lực 50/50.

Bournemouth dự kiến sẽ có một loạt sự trở lại ở tất cả các tuyến trong tuần này hoặc tuần sau. Tuy nhiên khả năng tấn công của họ không đặc sắc lắm, nên Arsenal có thể sẽ thắng trận này dù không có cách biệt quá lớn.

Đội hình dự kiến: Arsenal: Raya, Calafiori, Gabriel, Saliba, Timber, Zubimendi, Rice, Martinelli, Odegaard, Saka, Gyokeres. Bournemouth: Petrovic, Truffert, Senesi, Hill, Jimenez, Christie, Scott, Tavernier, Kroupi, Rayan, Evanilson. Dự đoán: Arsenal thắng 1-0.

Liverpool – Fulham: 23h30, 11/4

Trận thua 0-2 trước PSG đã là trận thua thứ 3 liên tiếp ở mọi giải đấu của Liverpool, và đáng lẽ họ đã phải thua đậm hơn nữa tại Paris. Lối chơi thảm hại của đội khiến cả HLV Arne Slot lẫn phong độ của một số cầu thủ đang nằm trong tâm bão chỉ trích, và phong độ của họ ở Premier League cũng không ổn lắm: 6 vòng gần nhất đá tại Anfield chỉ thu về 9 điểm.

Liverpool đánh mất chiến thắng ở phút 90+6 trên sân của Fulham ở trận lượt đi

Fulham đang có thanh thế đang lên sau khi ngược dòng thắng Burnley và chỉ còn kém vị trí thứ 7 của Brentford có 2 điểm. Cuộc đua cúp châu Âu khiến động lực mùa giải của đội chủ sân Craven Cottage chưa hết và họ hiện cũng chỉ mất mỗi tiền đạo cánh Kevin, còn lại lực lượng gần như đầy đủ khi cả Calvin Bassey và Kenny Tete đều đã bình phục.

Liverpool có sự trở lại của Alexander Isak sau thời gian nghỉ dưỡng thương khá dài, nhưng vấn đề của đội nằm ở chuyện khác. Arne Slot chuyển sang sơ đồ 5 hậu vệ khi gặp PSG nhưng đổi lại là không sút trúng đích nổi cú nào, còn sơ đồ quen thuộc của Liverpool cũng đầy rẫy những vấn đề trong cách bố trí.

Duy có điều Anfield vẫn là một sân vận động họ có thể trông cậy để vượt qua khó khăn. Fulham từ đầu năm nay thắng chỉ 1 trận trên sân khách (trước Sunderland hồi tháng 2) nên Liverpool vẫn được kỳ vọng sẽ giành trọn 3 điểm, mặc dù họ sẽ phải phong tỏa người cũ Harry Wilson đang có phong độ rất cao để gia tăng hy vọng đạt được mục tiêu này.