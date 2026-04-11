Augsburg vs Hoffenheim 11/04/26 - Trực tiếp
Roma vs Pisa 11/04/26 - Trực tiếp
West Ham United vs Wolverhampton Wanderers 11/04/26 - Trực tiếp
Real Madrid vs Girona 11/04/26 - Trực tiếp
Sông Lam Nghệ An vs SHB Đà Nẵng
Hải Phòng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Thép Xanh Nam Định vs Hoàng Anh Gia Lai
Arsenal vs AFC Bournemouth
Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen
RB Leipzig vs Borussia M'gladbach
Heidenheim vs Union Berlin
Brentford vs Everton
Burnley vs Brighton & Hove Albion
Milan vs Udinese
Liverpool vs Fulham
Barcelona vs Espanyol
St. Pauli vs Bayern Munich
Atalanta vs Juventus
Sevilla vs Atlético de Madrid
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
PVF-CAND vs Công An Hà Nội
Osasuna vs Real Betis
Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Crystal Palace vs Newcastle United
Nottingham Forest vs Aston Villa
Sunderland vs Tottenham Hotspur
Parma vs Napoli
Toulouse vs Lille
Chelsea vs Manchester City
Stuttgart vs Hamburger SV
Como vs Inter Milan
Olympique Lyonnais vs Lorient
Athletic Club vs Villarreal
Fiorentina vs Lazio
Manchester United vs Leeds United
Atlético de Madrid vs Barcelona
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Bayern Munich vs Real Madrid
Arsenal vs Sporting CP
Celta de Vigo vs Freiburg
Real Betis vs Sporting Braga
Nottingham Forest vs Porto
Aston Villa vs Bologna
Hỗn độn hậu trường Liverpool: Arne Slot chưa bị sa thải vì… sếp trên bỏ chạy trước

Liverpool vẫn đặt niềm tin vào Arne Slot nhưng một phần là bởi những người quyết định số phận của ông đều đang tìm cách rời CLB.

   

"Ghế nóng" không thay đổi

Mặc dù Liverpool đang sắp bị loại ở Champions League và có nguy cơ cũng văng luôn khỏi top 5 Premier League, những tin tức gần đây nói Arne Slot vẫn an vị. Tờ Telegraph trong ngày hôm qua khẳng định HLV người Hà Lan vẫn được ban lãnh đạo tin tưởng, và Slot trong cuộc họp báo trước vòng đấu tiếp theo ở Premier League vẫn đầy tự tin nói mình đang được cả một bộ phận cổ động viên chống lưng.

Các nguồn tin đều cho rằng sai lầm của Liverpool mùa giải này đến từ sự chuẩn bị không chu đáo, kết hợp với một số điều không may mắn như chấn thương của những Isak và Leoni. Do đó Slot vẫn dự kiến làm việc trong mùa giải sao và Liverpool sẽ chuẩn bị lực lượng tốt nhất có thể trên thị trường để Slot điều dụng.

Tinh thần chung là như vậy. Duy chỉ có 1 điều: Công việc chuẩn bị đó thường được tiến hành bởi các giám đốc thể thao. 2 giám đốc thể thao của Liverpool là Michael Edwards và Richard Hughes, và cả hai ông này đều đang rục rịch chuẩn bị rời Anfield.

Mù mờ tương lai sếp lớn

Mặc dù cả Hughes và Edwards còn 1 năm hợp đồng nhưng cả hai đều đã được một bên nào đó từ Saudi Arabia mời chào với mức thu nhập rất hậu. Sự ra đi của bộ đôi này đồng nghĩa Liverpool sẽ có một lỗ hổng rất lớn trong hệ thống ban bệ điều hành CLB của tập đoàn Fenway Sports Group, bởi Hughes và Edwards chính là người chọn HLV trưởng và tuyển quân để HLV đó làm việc.

Nói cách khác, không có Hughes và Edwards thì Liverpool phải chờ bổ nhiệm một giám đốc thể thao mới trước khi quyết định giữ Arne Slot hay không. Đáng nói là Hughes và Edwards có thể chưa đi ngay trong hè này, mà chờ đến hết hợp đồng mới chia tay Liverpool, và vì họ là người quyết định nên Slot vẫn được an toàn sang mùa giải tiếp theo.

Tương lai của 2 sếp lớn sẽ phải được Liverpool làm rõ trước khi nghĩ tới chuyện ai sẽ làm HLV trưởng. Xabi Alonso thậm chí có thể sẽ do dự nếu Liverpool mời ông trong thời điểm hiện tại, thành công vang dội tại Leverkusen của ông có dấu ấn to lớn của giám đốc Simon Rolfes và ông chắc chắn sẽ ngần ngại khi không thấy Liverpool có sự rõ ràng về vị trí then chốt như vậy.

Theo Q.D (Tổng hợp)

