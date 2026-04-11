Hỗn độn hậu trường Liverpool: Arne Slot chưa bị sa thải vì… sếp trên bỏ chạy trước

"Ghế nóng" không thay đổi

Mặc dù Liverpool đang sắp bị loại ở Champions League và có nguy cơ cũng văng luôn khỏi top 5 Premier League, những tin tức gần đây nói Arne Slot vẫn an vị. Tờ Telegraph trong ngày hôm qua khẳng định HLV người Hà Lan vẫn được ban lãnh đạo tin tưởng, và Slot trong cuộc họp báo trước vòng đấu tiếp theo ở Premier League vẫn đầy tự tin nói mình đang được cả một bộ phận cổ động viên chống lưng.

Arne Slot vẫn tự tin trước truyền thông rằng ông được ban lãnh đạo Liverpool ủng hộ

Các nguồn tin đều cho rằng sai lầm của Liverpool mùa giải này đến từ sự chuẩn bị không chu đáo, kết hợp với một số điều không may mắn như chấn thương của những Isak và Leoni. Do đó Slot vẫn dự kiến làm việc trong mùa giải sao và Liverpool sẽ chuẩn bị lực lượng tốt nhất có thể trên thị trường để Slot điều dụng.

Tinh thần chung là như vậy. Duy chỉ có 1 điều: Công việc chuẩn bị đó thường được tiến hành bởi các giám đốc thể thao. 2 giám đốc thể thao của Liverpool là Michael Edwards và Richard Hughes, và cả hai ông này đều đang rục rịch chuẩn bị rời Anfield.

Mù mờ tương lai sếp lớn

Mặc dù cả Hughes và Edwards còn 1 năm hợp đồng nhưng cả hai đều đã được một bên nào đó từ Saudi Arabia mời chào với mức thu nhập rất hậu. Sự ra đi của bộ đôi này đồng nghĩa Liverpool sẽ có một lỗ hổng rất lớn trong hệ thống ban bệ điều hành CLB của tập đoàn Fenway Sports Group, bởi Hughes và Edwards chính là người chọn HLV trưởng và tuyển quân để HLV đó làm việc.

Richard Hughes và Michael Edwards

Nói cách khác, không có Hughes và Edwards thì Liverpool phải chờ bổ nhiệm một giám đốc thể thao mới trước khi quyết định giữ Arne Slot hay không. Đáng nói là Hughes và Edwards có thể chưa đi ngay trong hè này, mà chờ đến hết hợp đồng mới chia tay Liverpool, và vì họ là người quyết định nên Slot vẫn được an toàn sang mùa giải tiếp theo.

Tương lai của 2 sếp lớn sẽ phải được Liverpool làm rõ trước khi nghĩ tới chuyện ai sẽ làm HLV trưởng. Xabi Alonso thậm chí có thể sẽ do dự nếu Liverpool mời ông trong thời điểm hiện tại, thành công vang dội tại Leverkusen của ông có dấu ấn to lớn của giám đốc Simon Rolfes và ông chắc chắn sẽ ngần ngại khi không thấy Liverpool có sự rõ ràng về vị trí then chốt như vậy.