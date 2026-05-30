Tennis đỉnh cao Roland Garros: De Minaur thua ngược Mensik

De Minaur thua ngược Mensik

Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-6, 6-2, 6-2, 6-3, trong đó Mensik đã lội ngược dòng mạnh mẽ sau set mở màn thảm họa, nơi anh mắc tới 11 lỗi và chỉ giành 5 điểm trong 19 phút bị thua trắng.

Mensik ăn mừng chiến thắng ngược dòng trước De Minaur

Ban đầu, De Minaur khởi đầu như vũ bão khi tận dụng tốt thể lực và sự ổn định, đặc biệt trong điều kiện nắng nóng oi bức. Tay vợt người Australia thậm chí thắng liền 16 điểm để áp đảo hoàn toàn set 1.

Tuy nhiên, thế trận đảo chiều chóng mặt khi Mensik trở lại mạnh mẽ sau quãng nghỉ, gia tăng sức ép bằng những cú đánh uy lực và độ chính xác cao. Anh liên tục đẩy De Minaur vào thế phòng ngự, buộc đối thủ mắc tới 17 lỗi ở set 2.

Đà sa sút của De Minaur tiếp tục ở các set sau khi anh đánh mất 7 game liên tiếp, trong khi Mensik duy trì chuỗi phong độ ấn tượng, bao gồm một loạt 5 game thắng liên tiếp để kiểm soát hoàn toàn trận đấu.

Trong set 4, khi thế trận gần như vượt khỏi tầm tay, De Minaur tỏ rõ sự thất vọng, thậm chí đập vợt xuống mặt sân sau một pha bóng quyết định, dẫn đến án phạt từ trọng tài.

Cuối cùng, sau 2 giờ 25 phút thi đấu, tay vợt người Australia đã gục ngã, khép lại hành trình tại Paris.