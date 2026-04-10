Alonso trở thành HLV hot nhất hè 2026, Liverpool và Man City tranh nhau

Tờ Talksport tiết lộ Alonso đã sẵn sàng quay trở lại công việc huấn luyện vào mùa hè này. Hiện ông được Liverpool lẫn Man City quan tâm.

Alonso từng thi đấu tại sân Anfield và được xem là lựa chọn hiển nhiên nếu Arne Slot bị Liverpool sa thải. Áp lực lên nhà cầm quân người Hà Lan đã tăng mạnh sau thất bại nặng nề với tỷ số 0-4 của Liverpool trước Man City ở tứ kết FA Cup.

Tất nhiên Liverpool rất quan tâm tới Alonso. Nhưng họ không dễ gì có được sự phục vụ của nhà cầm người Tây Ban Nha bởi Man City cũng rất thích ông. Hiện Alonso vào danh sách chiêu mộ của nửa xanh thành Manchester trong trường hợp Pep Guardiola rời đi vào cuối mùa giải hiện tại.

Pep Guardiola đã có mọi thành công từ khi dẫn dắt Man City vào năm 2016. Nhưng mùa bóng hiện tại đang diễn ra không hề dễ dàng với chiến lược gia sinh năm 1971. Hiện còn nhiều nghi vấn về việc Pep Guardiola còn muốn dẫn dắt Man City mùa tới hay không.

Trở lại với Alonso, ông từng xây dựng tiếng tăm lớn khi giúp Leverkusen vô địch Bundesliga lần đầu tiên trong lịch sử. Nhờ vậy, Alonso được tới Real Madrid làm việc.

Nhưng quãng thời gian ở Alonso ở sân Bernabeu không ổn. Ông không thể giúp "Los Blancos" thi đấu thăng hoa như kỳ vọng của ban lãnh đạo CLB. Do vậy, Alonso sớm bị sa thải vào tháng 1/2026.

Nhiều CĐV Liverpool muốn HLV Alonso đến với sân Anfield. Ở trận thua của "The Kop" trước Man City tại FA Cup, nhiều người hâm mộ trên khán đài sân Etihad đã hô vang tên Alonso.